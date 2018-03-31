Украина и Евро-2018. Победили? А теперь сидите дома!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

После истории о том, как Министерство спорта умудрились отправить на чемпионат мира атлетов в форме без каких-либо опознавательных знаков, шоу, похоже, продолжается.

Скажите "спасибо"

Новой жертвой спортивных функционеров эпохи министра Игоря Жданова стали футболисты юношеской сборной Украины.

На днях в Чехии завершился элит-раунд чемпионата Европы U-17, который через несколько месяцев пройдет в Великобритании. Сыграв в довольно сильной группе с Испанией, Сербией и Чехией украинцы не проиграли ни разу и по спортивному принципу попадала в финальный турнир.

Тем не менее, на Туманном Альбионе молодые футболисты не сыграют. Причина — невнимательность чиновников Федерации футбола, которые то ли не доглядели, то ли просто не знали, но позволили сыграть в матче с Сербией двум футболистам, которые должны были пропускать встречу из-за дисквалификации.

В итоге, несмотря на победу над сербами, УЕФА "впаяла" сборной Украины техническое поражение 0:3, оставив за бортом чемпионата Европы. Футболисты, которые достаточно хорошо провели отборочный цикл и вполне могли заявить о себе в Великобритании, теперь могут только сказать "спасибо" чиновникам Федерации.

Будем разбираться

В самой же организации пока что только разводят руками. Судя по всему, там до сих пор так и не поняли, что произошло, не говоря уже о том, кто виноват и что делать.

"В этой ситуации с дисквалифицированными футболистами получилась накладка, — говорит технический директор ФФУ Олег Протасов. – Скорее всего, это ошибка с нашей стороны. Что будем делать дальше – пока не могу сказать. Дождемся решения и будем решать. Кто в ФФУ понесет ответственность за эту ошибку? Пока еще рано об этом говорить. Будем разбираться, почему это произошло и кто виноват. Нужно внимательно изучить ситуацию и понять, как и почему это произошло".

Разводит руками и глава комитета национальных сборных Украины ФФУ Мирон Маркевич.

"Футболисты сборной отдают все силы на поле, приобретают такие необходимые очки и право на выход в финальную стадию Евро-2018, но теряют его из-за халатности менеджмента команды. Банальная невнимательность или откровенно недобросовестное отношение к своим обязанностям перечеркнули огромные усилия, которые были приложены для достижения такого желаемого результата.

Виновные должны быть наказаны. На ближайшем заседании комитета национальных сборных мы тщательно изучим все обстоятельства и детали этой печальной истории и примем соответствующие административные и кадровые решения", — отметил функционер.

Козлы отпущения

Понятно, что в сложившейся ситуацию в ФФУ все силы брошены на поиски козлов отпущения. Так, глава Федерации, нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко заверяет, что расследование будет жестким.

"Поверьте, головы полетят у всех, кто к этому причастен. Футболисты спортивным правом добились выхода, но из-за, мягко говоря, плохой работы администраторов, департаментов соответствующих команда пропустит Евро", — отрапортовал Павелко.

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Пожалуй, лучшую оценку тому, что сегодня происходит в украинском спорте дал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"Будущее уничтожается на наших глазах. Что сейчас творится в душах юных футболистов сборной U-17, которые в честной борьбе выиграли путевку на ЧЕ, а потом оказалось, что они туда не поедут из-за расхлябанности работников ФФУ? Как объяснить мальчишкам, что взрослые дяди напутали в документах и теперь они никуда не едут, а едут те, кого они обыграли на футбольном поле? Кто за это ответит?" – задается вопросом Суркис.

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