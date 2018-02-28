Итоги Олимпиады. Надо менять систему подготовки - Щербачев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В южнокорейском Пхенчхане состоялась официальная церемония закрытия двадцать третьих зимних Олимпийских игр. В этом году в соревнованиях участвовали 92-е страны мира. Россия выступала под нейтральным флагом из-за допингового скандала.

Соревнования проходили в 15 видах спорта. За все время были разыграны 102 комплекта медалей. По общему количеству наград на первом месте Норвегия, а на втором — Германия с таким же количеством золота.

Украинские спортсмены завоевали одну медаль. "Золото" в дисциплине "лыжная акробатика" принес нашей стране фристайлист Александр Абраменко. В медальном зачете украинцы разделили 21-22-е места с Венгрией. В рамках церемонии закрытия организаторы представили шоу-программу. Сборная Украины приняла участие в параде спортсменов.

Подробнее о закрытии Олимпиады и какие шаги стоит предпринять Украине для лучшей подготовки своих спортсменов на нее, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал спортивный журналист Валентин Щербачев.

Що можете сказати про церемонію закриття Олімпіади, і взагалі чим запам’яталася Південна Корея?

— Як завжди, закриття будь-яких Олімпійських ігор – це уже така вільна і приємна для спортсменів церемонія, для тих, звичайно, хто потрапив до елітних десяток, хто завоював медалі, і для глядачів. Це вже зовсім інше, ніж відкриття, так що корейці не пішли дуже далеко від, так скажімо, попередників, які проводили теж яскраві церемонії. Вона була досить таки видовищна, з національними мотивами, які, можливо, незрозумілі, скажімо, європейцям чи мешканцям інших континентів. Але тут азіатське переважало, нічого такого, щоб дуже вразило, не було, але символи красиві. Знову ж таки, як і на відкритті, також застосовувалися високі технології.

Приємно, що наша команда, скажімо так, випередила ще 70 команд, які за нею залишилися, завдяки єдиній золотій медалі нашого фрістайліста. Ми на нього і ставку робили, от, пам’ятаєте, у попередніх випусках я казав, що має перемогти Олександр Абраменко, ы він переміг на своїй 4-й олімпіаді. Так що ця золота медаль дає привід для аналізу, є привід для того, щоб дивитися вперед і реально розцінювати свої сили, тому що дійсно країна воює, і в країні ще й крадуть дуже й дуже сильно, тому спорт фінансується за таким залишковим принципом. От і маємо те, що маємо. Так що 21 місце – це не так погано.

А що чекає на Олександра Абраменка, як людину, яка принесла золоту медаль до скарбнички української збірної, тут в Україні?

— Я просто впевнений, що нарешті він одержить квартиру, уже буде жити не з батьками, а в Миколаєві у своїй квартирі. Я беру участь у такій програмі, "Спільна Олімпійська Перемога", ми намагаємося залучити небайдужих людей до того, щоб наших спортсменів, призерів і навіть тих, хто завоював, скажімо, п’яті, шості місця, потрапив у 10-ку, якось заохочувати різними призами. Так от, буде квартира і в Києві, тут Деміївський квартал пропонує, і він не підводить ніколи. Будуть йому 125 тисяч доларів, це я бачив уже підписано заступником міністра молоді і спорту, він обов’язково одержить 125 тисяч доларів. Ще "Парі-Матч" йому має надати 500 тисяч гривень, це уже такі призові від букмекерських контор. І звичайно призи від усіх учасників нашої олімпійської програми "Спільна Олімпійська Перемога". Навіть "Київзеленбуд" зробить йому іменну клумбу, уже навесні, яскраві квіти у честь нашого олімпійського чемпіона. Так що він якраз у нас, як людина, як герой цієї олімпіади, поза увагою не лишиться.

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Чи варто Україні загалом ставити більш амбітні цілі, і на чому слід зосередитися? Які взагалі види спорту можна вважати перспективними для України, для зимових ігор зокрема?

— Як завжди, біатлон завжди буде лишатися, зараз переживемо ці скандали в біатлоні. Але цей вид спорту ми вже, як то кажуть, накатали дуже непогано. Маємо просто проаналізувати ці помилки, які були, можливо і зарубіжні тренери тут ні до чого виявилися, які були при комплектуванні команд, при виставленні на естафету, помилка з тим, що Юлю Джиму пропустили, на її коронну дистанцію не заявили. Ясно, що біатлон буде розвиватися. Я думаю, що слід розвивати лижні гонки, у нас є карпатські бази, їх просто треба привести до ладу хоча б косметично. Потім гірські лижі і сноуборд – це само собою, у нас дуже популярні вони в сенсі катання. Хочу сказати, що в гірських лижах дуже цікаво зараз працює Олексій Карпушин, колишній чемпіон України з гірськолижного спорту, його син Михайло зараз на хороших таких змаганнях дуже хороші місця займає, юніорські звичайно, він молодий ще.

Які ще види спорту?

— Гірськолижний, сноуборд, думаю, що непогано було б розвивати далі шорт-трек, який ми не потрапили на олімпіаду, не взяли путівок, розвивати звичайно хокей, як би там не було, це популярний вид спорту. Ви знаєте, жіночий хокей популярний тепер уже в усьому світі. Хокей і фігурне катання. Ось на цьому зосередитись, тому що геть усе охопити дуже важко. Зараз на спортивне будівництво виділяється десь близько 600, по-моєму, мільйонів гривень для того, щоб бази привести у належний стан, збудувати якісь стадіони не лише для зимових, а і для літніх видів спорту, так що щось буде робитися. Якщо дивитися реально у майбутнє України, якщо в нас все буде гаразд, то ми не зможемо підтягнутися у зимових видах спорту до рівня тих же норвежців, чи шведів, але ми можемо, якщо захочемо, хоча б заради ж таки розвивати масово ті види спорту, про які я сказав.

Ще один аспект нинішньої зимової олімпіади — допінговий скандал, який зіграв погану службу Росії, олімпійський комітет продемонстрував жорсткість, спортсмени йшли без свого прапора. Які висновки зробили гравці і російські, і інших країн, без допінгу взагалі перемога можлива в наш час?

— Звичайно, можлива. Можлива. Звичайно, розумно треба застосовувати препарати, які допомагають організму витримувати надвисокі навантаження, неможливо без цього, добавки якісь мають бути. Але не активуючі, не шкідливі для здоров’я, будемо говорити так. І на цей момент я побачив деякі моменти уже на цій олімпіаді, хтось по-моєму з лижників, тих же російських, хтось у хокеї, видно енергетично дуже сильно викладалися на цих змаганнях. А що буде потім – будуть проби. Були скандали допінгові із японським спортсменом. Тут ще раз хочу підкреслити таку річ, якщо спортсмену треба якийсь препарат для того, щоб лікуватись, його необхідно дивитися склад цих ліків. Якщо в нього не входять заборонені препарати, то можна вживати, якщо ж заборонені препарати входять до складу цих ліків, то ні в якому разі. І треба про це заявляти, про це треба казати лікарям і звертатися вже в оргкомітет, тому що інакше нелегально так би мовити прийнявши цей препарат, ти наражаєшся на таку небезпеку. Зараз після цього російського уроку, думаю, що в багатьох країнах будуть підходити до цього більш грамотно, зважено і коректно, будемо так говорити.

Чи не станеться так, що про зимові види спорту всі забудуть у плані фінансів, а за півроку до Олімпіади намагатимуться терміново підготувати спортсменів? Що слід робити для того, щоб все було системно?

— Потрібно взагалі міняти всю нашу державну систему. У нас поки що не держава, а територія, і закони існують не для всіх. Я от приклад приведу Міністерства оборони, величезні кошти, але досі волонтери допомагають нашій армії. Це треба припинити, оцей, знаєте, зверхній погляд можновладців на весь народ, і тоді у нас все буде гаразд. Закони мають бути для всіх, і, якщо закон буде про меценатство, до речі, ще прийнятий, меценатство в культуру, спорт, науку, те, що забувається у нас, то у нас все буде гаразд. А так – я з вами згоден, що і через чотири роки ми будемо мати те, що мали зараз. Потім кинуть кошти, Кабмін якісь виділить на підготовку до олімпіади, а за півроку уже ми нічого не зможемо зробити, так воно і буде. Хоча я думаю, що аналіз цих олімпійських ігор має бути тверезим, розумним, і хоч чомусь навчать ці уроки.

Напомним, директор Института информационного общества Ярослав Павловский считает, что для Украины Олимпиада не пиар, а "третья мировая".