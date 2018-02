Грандиозное закрытие Олимпиады показали за 40 секунд

После окончания церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане телеканал ABC News опубликовал ускоренное видео съемок стадиона и окружающей местности.

На видео, которое длится 40 секунд, можно увидеть череду грандиозных фейерверков и невероятное лазерное шоу.

Brilliant timelapse shows a massive fireworks display lighting up the sky at the closing ceremony of the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, South Korea. https://t.co/KoRDb3QNn8 pic.twitter.com/vRSyI0F6LN