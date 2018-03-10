наверх
10.03.201806:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Олимпиада-2018

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 94
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Встреча Петра Порошенко и Александра Абраменко
    Порошенко наградил орденом и квартирой олимпийского чемпиона Абраменко
    10:13 01.03.2018
    877Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Вручая награду президент Украины заявил, что олимпийское золото Абраменко - это "победа, о которой мечтали и, честно говоря, не все верили".
    Спортивный журналист Валентин Щербачев
    Итоги Олимпиады. Надо менять систему подготовки - Щербачев
    08:13 28.02.2018
    289Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Спортивный журналист Валентин Щербачев считает, что спустя четыре года уровень подготовки спортсменов останется тем же из-за скудного финансирования государства.
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: о, спорт, ты - боль
    10:17 27.02.2018
    1069Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Итак, над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь и XXIII зимние Игры ушли в историю. Они получились, пожалуй, самыми странными - и это точно не комплимент.
    Олимпийский чемпион Александр Абраменко в аэропорту Борисполь
    Возвращение чемпиона. Торжественная встреча Абраменко в "Борисполе" 
    03:44 27.02.2018
    649
    Золотой призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Абраменко в ночь на вторник прибыл в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
    Церемония закрытия Олимпиады в Пхенчхане
    Грандиозное закрытие Олимпиады показали за 40 секунд 
    17:27 26.02.2018
    1019Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    На телевидение церемонию закрытия Олимпиады в Пхенчхане ускорили на столько, что в течение 40 секунд можно увидеть все лазерное шоу и фейерверки.
    Как российские хоккеисты пели гимн России под музыку олимпийского гимна. Видео
    Как победившие в Корее хоккеисты пели гимн России под музыку Олимпиады 
    01:40 26.02.2018
    6163Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
    Нейтральные (олимпийские) флаги призеров
    Сборная РФ пройдет на закрытии Игр-2018 под олимпийским флагом
    05:42 25.02.2018
    536Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    В воскресенье комиссия МОК рекомендовала не снимать отстранение с ОКР до церемонии закрытия Игр-2018. Комиссия рекомендовала снять дисквалификацию с ОКР после анализа всех допинг-проб россиян с Игр в Пхенчхане.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Закрытие ОИ-2018. Россияне не смогут пройти под своим флагом – СМИ
    02:59 25.02.2018
    497Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Исполком МОК приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".
    Белка перебежала дорогу горнолыжнице из Австрии
    На Олимпиаде белка перебежала дорогу горнолыжнице из Австрии
    20:02 24.02.2018
    556
    Во время соревнований по параллельному слалому перед Даниелу Ульбинг из Австрии на трассу выскочила белка. Зверьку удалось избежать повреждений. "Я рада, что с ним все хорошо", – заявила Ульбинг после спуска.
    Голый мужчина выбежал на лед Олимпиады в Пхенчхане
    Голый мужчина в розовой юбке выбежал на лед Олимпиады
    16:13 24.02.2018
    2317
    Охрана конькобежного комплекса в Канныне задержала мужчину, который был одет в розовую пачку и кроссовки. Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love.
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Глава оргкомитета: Олимпиада в Пхенчхане запомнится, как "чистая"
    09:17 24.02.2018
    244Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом заявил, что Олимпиада в Пхенчхане запомнится как "чистая" олимпиада, организаторы следуют всем решениям МОК и WADA.
    Олимпиада 2018. Спортсмен из Норвегии
    Норвегия обновила рекорд по общему количеству медалей на зимней олимпиаде
    05:52 24.02.2018
    217Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Норвежские горнолыжники завоевали "бронзу" в командных соревнованиях и принесли национальной сборной 38-ю медаль на Олимпиаде-2018. Прежнее достижение было установлено спортсменами сборной США.
    Украинский биатлонист Сергей Семенов
    На Олимпиаде украинские биатлонисты заняли 9-е место в эстафете
    16:28 23.02.2018
    154Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    После поражения украинских биатлонистов в эстафете олимпийская сборная Украины опустилась в командном зачете на 20 место. Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный смогли прийти лишь девятыми.
    Российские спортсменки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова на Олимпийских играх в Пхенчхане
    Российскую бобслеистку заподозрили в употреблении допинга на Олимпиаде
    12:27 23.02.2018
    254Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Как отмечается в сообщении Федерации бобслея России, проба, взятая 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.
    Олимпиада 2018. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
    Первое золото Олимпиады для России принесла 15-летняя фигуристка
    08:09 23.02.2018
    499
    Алина Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла другую россиянку - Евгению Медведеву.
    Олимпиада 2018. Керлинг. Российский спортсмен Александр Крушельницкий
    Олимпиада-2018. Россиянин Крушельницкий вернет "бронзу" из-за допинга
    00:12 22.02.2018
    370
    Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по данному делу, признав факт формального нарушения антидопинговых правил.
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане. Сменился лидер медального зачета
    20:08 21.02.2018
    1265Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    В активе олимпийской сборной Норвегии 33 медали, 13 из которых "золотых", 11 - "серебряных" и 9 - "бронзовых".
    Рита Руттиманн и Гидо Гувилер проехали 17 тысяч километров, чтобы увидеть выступление сына на Олимпиаде
    Пара проехала 17 тысяч км на велосипедах, чтобы увидеть сына на Олимпиаде
    17:07 21.02.2018
    265
    Родители швейцарского фристайлера Миши Гассера доказали, что они атлеты не хуже сына: за год они проехали на велосипедах от Цюриха до Пхенчхана.
    Элизабет Суэйни попала на Олимпиаду с помощью хитрости
    Американская лыжница хитростью попала на Олимпиаду 
    15:49 21.02.2018
    2100
    Американка Элизабет Суэйни доказала, что для выхода на Олимпиаде не обязательно быть самым лучшим в своем виде спорта. Достаточно обойти правила, установленные Олимпийским комитетом и вложить собственные средства.
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Украинцы выступят в трех видах спорта в борьбе за награды Олимпиады
    08:51 21.02.2018
    379Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    В среду, 21 февраля, будут определены лучшие горнолыжном спорте, фристайле, лыжном спорте, бобслее и конькобежном спорте. Украинцы примут участие в лыжном спринте и короткой программе для фигуристов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"
    08:57 20.02.2018
    34350
    Золотая медаль фристайлиста Александра Абраменко на Зимней Олимпиаде в Южной Корее стала победой "вопреки всему", которую политики уже успели записать на свой счет. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Золотой прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде. Видео
    "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде 
    23:32 18.02.2018
    7127
    В воскресенье украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х Олимпийских играх и третье "золото" в истории зимних олимпиад.
    Как российские хоккеисты пели гимн России под музыку олимпийского гимна. Видео
    Как победившие в Корее хоккеисты пели гимн России под музыку Олимпиады 
    01:40 26.02.2018
    6163
    Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
    Северокорейские болельщицы произвели фурор на Олимпиаде. Видео
    Северная Корея на Олимпиаде очаровала вcех 
    01:11 12.02.2018
    4653
    О северокорейских болельщицах в воскресенье пишут практически все ведущие СМИ, а ролики с их участием набирают огромное количество просмотров в интернете.
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Олимпийский чемпион Абраменко встречается с российской фристайлисткой
    07:59 19.02.2018
    4476
    После победы Александра Абраменко на Олимпиаде стали известны подробности о его личной жизни. Избранницей атлета стала также спортсменка - российская фристайлистка Александра Орлова.
    Александр Абраменко и Александра Орлова
    Кто она: российская любовь олимпийского чемпиона Абраменко 
    11:10 19.02.2018
    4323
    Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко встречается с российской фристайлисткой Александрой Орловой. Молодые люди проводят вместе отпуска и новогодние праздники.
    Американец пришел на церемонию открытия Олимпиады с российским флагом. Видео
    СМИ узнали, зачем американец принес российский флаг на Олимпиаду 
    23:45 10.02.2018
    3136
    Американец Филип Вахуда в разговоре с журналистом RT объяснил, зачем он принес российский флаг на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
    Олимпиада в Пхеньхане
    Пхенчхан-2018. Когда на Олимпиаде не до спорта
    15:53 12.02.2018
    2390
    Зимние Олимпийские Игры в южно-корейском Пхенчхане рискуют запомнится как первый турнир, на котором спортивная составляющая стала не основной.
    Голый мужчина выбежал на лед Олимпиады в Пхенчхане
    Голый мужчина в розовой юбке выбежал на лед Олимпиады
    16:13 24.02.2018
    2317
    Охрана конькобежного комплекса в Канныне задержала мужчину, который был одет в розовую пачку и кроссовки. Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love.
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступления украинских олимпийцев 13 февраля
    Провальные выступления украинцев на Олимпиаде во вторник 
    11:59 14.02.2018
    2251
    Во вторник, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане украинцы принимали участие в трех спортивных состязаниях: горнолыжный спорт, спринт классический стиль и санный спорт.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Американец на открытии Олимпиады развернул "запрещенный" флаг РФ - СМИ
    00:54 10.02.2018
    2233
    По данным российских СМИ, молодой мужчина приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия" олимпийские трибуны.
    Элизабет Суэйни попала на Олимпиаду с помощью хитрости
    Американская лыжница хитростью попала на Олимпиаду 
    15:49 21.02.2018
    2100
    Американка Элизабет Суэйни доказала, что для выхода на Олимпиаде не обязательно быть самым лучшим в своем виде спорта. Достаточно обойти правила, установленные Олимпийским комитетом и вложить собственные средства.
    Украинский спортсмен на Олимпиаде выпал из саней
    Украинский спортсмен, выпавший из саней, сделал их сам
    09:59 14.02.2018
    1796
    По информации саночника Андрея Мандзия, от Федерации он получил полозья - 1200 евро, кронштейны - 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро - 60 евро. Прошлогодние сани собирал полностью за свой счет.
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Отобранные лично Ким Чен Ыном болельщицы прибыли на Олимпиаду 
    13:12 09.02.2018
    1334
    На Олимпиаду в Южную Корею прибыли более 200 северокорейских болельщиц, чтобы поддержать спортсменов. Болельщицы в одинаковых пальто вишневого цвета пересекли демаркационную линию с Южной Кореей.
    Вита Семеренко. Архивное фото
    Вита и Валентина Семеренко провалились в масс-старте на Олимпиаде
    16:37 17.02.2018
    1297
    Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко показали низкие результаты в ходе масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Эти соревнования были одними из перспективных для сборной Украины, которая пока что без медалей.
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане. Сменился лидер медального зачета
    20:08 21.02.2018
    1265
    В активе олимпийской сборной Норвегии 33 медали, 13 из которых "золотых", 11 - "серебряных" и 9 - "бронзовых".
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    О, спорт, ты боль! Яркие фото падений на Олимпиаде-2018 
    18:07 12.02.2018
    1188
    Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась только в пятницу, но уже известные и первые чемпионы. Спортсмены активно соревнуются, не щадя ни тело, ни дух.
    Александр Абраменко о своей победе на Олимпиаде
    Украинец Абраменко о своей победе на Олимпиаде: это был огромный риск 
    07:18 19.02.2018
    1098
    После завоевания олимпийской награды Александр Абраменко рассказал, что из-за травмы у него не было достаточно времени для подготовки и что он рисковал, выполняя сложные акробатические трюки.
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: о, спорт, ты - боль
    10:17 27.02.2018
    1069
    Итак, над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь и XXIII зимние Игры ушли в историю. Они получились, пожалуй, самыми странными - и это точно не комплимент.
    Церемония закрытия Олимпиады в Пхенчхане
    Грандиозное закрытие Олимпиады показали за 40 секунд 
    17:27 26.02.2018
    1019
    На телевидение церемонию закрытия Олимпиады в Пхенчхане ускорили на столько, что в течение 40 секунд можно увидеть все лазерное шоу и фейерверки.
    Все теги

    Персоны