Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
В воскресенье комиссия МОК рекомендовала не снимать отстранение с ОКР до церемонии закрытия Игр-2018. Комиссия рекомендовала снять дисквалификацию с ОКР после анализа всех допинг-проб россиян с Игр в Пхенчхане.
Исполком МОК приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".
Во время соревнований по параллельному слалому перед Даниелу Ульбинг из Австрии на трассу выскочила белка. Зверьку удалось избежать повреждений. "Я рада, что с ним все хорошо", – заявила Ульбинг после спуска.
Охрана конькобежного комплекса в Канныне задержала мужчину, который был одет в розовую пачку и кроссовки. Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love.
После поражения украинских биатлонистов в эстафете олимпийская сборная Украины опустилась в командном зачете на 20 место. Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный смогли прийти лишь девятыми.
Американка Элизабет Суэйни доказала, что для выхода на Олимпиаде не обязательно быть самым лучшим в своем виде спорта. Достаточно обойти правила, установленные Олимпийским комитетом и вложить собственные средства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Золотая медаль фристайлиста Александра Абраменко на Зимней Олимпиаде в Южной Корее стала победой "вопреки всему", которую политики уже успели записать на свой счет. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
В воскресенье украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х Олимпийских играх и третье "золото" в истории зимних олимпиад.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
Охрана конькобежного комплекса в Канныне задержала мужчину, который был одет в розовую пачку и кроссовки. Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love.
Американка Элизабет Суэйни доказала, что для выхода на Олимпиаде не обязательно быть самым лучшим в своем виде спорта. Достаточно обойти правила, установленные Олимпийским комитетом и вложить собственные средства.
Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко показали низкие результаты в ходе масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Эти соревнования были одними из перспективных для сборной Украины, которая пока что без медалей.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
Американка Элизабет Суэйни доказала, что для выхода на Олимпиаде не обязательно быть самым лучшим в своем виде спорта. Достаточно обойти правила, установленные Олимпийским комитетом и вложить собственные средства.
В воскресенье украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х Олимпийских играх и третье "золото" в истории зимних олимпиад.
Группа поддержки сборной КНДР выделяется на трибунах Олимпиады, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане. Северокорейские девушки, которые одеты в одинаковую форму красного цвет, активно поддерживают своих спортсменов.
Группа поддержки сборной КНДР выделяется на трибунах Олимпиады, которая проходит в южнокорейском Пхенчхане. Северокорейские девушки, которые одеты в одинаковую форму красного цвет, активно поддерживают своих спортсменов.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
Американка Элизабет Суэйни доказала, что для выхода на Олимпиаде не обязательно быть самым лучшим в своем виде спорта. Достаточно обойти правила, установленные Олимпийским комитетом и вложить собственные средства.
В воскресенье украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х Олимпийских играх и третье "золото" в истории зимних олимпиад.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
Американка Элизабет Суэйни доказала, что для выхода на Олимпиаде не обязательно быть самым лучшим в своем виде спорта. Достаточно обойти правила, установленные Олимпийским комитетом и вложить собственные средства.
В воскресенье украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль для Украины на 23-х Олимпийских играх и третье "золото" в истории зимних олимпиад.