Во главе украинской колонны с флагом государства прошла олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная. За ней следовали президент НОК Украины Сергей Бубка, шеф миссии украинской олимпийской сборной на Играх-2018 Анна Сорокина и олимпийцы.
Марина Килипко завоевала бронзовую награду в соревнованиях по прыжкам с шестом. Юлия Левченко заняла место на пьедестале в секторе по прыжкам в высоту. Сергей Никифоров завоевал "бронзу" в прыжках в длину.
По информации пресс-службы НОК Украины, "на чемпионате Европы в польском Торуне Богдан Никишин продемонстрировал бойцовский характер и высокое мастерство. В индивидуальном первенстве фехтовальщик завоевал "бронзу".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во главе украинской колонны с флагом государства прошла олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная. За ней следовали президент НОК Украины Сергей Бубка, шеф миссии украинской олимпийской сборной на Играх-2018 Анна Сорокина и олимпийцы.
Во главе украинской колонны с флагом государства прошла олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная. За ней следовали президент НОК Украины Сергей Бубка, шеф миссии украинской олимпийской сборной на Играх-2018 Анна Сорокина и олимпийцы.
Во главе украинской колонны с флагом государства прошла олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная. За ней следовали президент НОК Украины Сергей Бубка, шеф миссии украинской олимпийской сборной на Играх-2018 Анна Сорокина и олимпийцы.
Во главе украинской колонны с флагом государства прошла олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная. За ней следовали президент НОК Украины Сергей Бубка, шеф миссии украинской олимпийской сборной на Играх-2018 Анна Сорокина и олимпийцы.