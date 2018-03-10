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    НОК Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Олимпиада-2018. Сборная Украины показала себя на открытии 
    19:09 09.02.2018
    3819Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Во главе украинской колонны с флагом государства прошла олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная. За ней следовали президент НОК Украины Сергей Бубка, шеф миссии украинской олимпийской сборной на Играх-2018 Анна Сорокина и олимпийцы.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Наши в Южной Корее: первые дни — первые рекорды
    18:23 09.02.2018
    665Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Впервые за годы независимости в соревнованиях по фристайлу на Олимпийских играх будет выступать спортсмен от Украины, подчеркнул пресс-атташе НОК Иван Бондарчук.
    Марина Килипко завоевала бронзовую награду в соревнованиях по прыжкам с шестом с результатом 4,55 м
    Украинские спортсмены принесли три "бронзы" ЧЕ по легкой атлетике в Белграде
    05:18 05.03.2017
    98
    Марина Килипко завоевала бронзовую награду в соревнованиях по прыжкам с шестом. Юлия Левченко заняла место на пьедестале в секторе по прыжкам в высоту. Сергей Никифоров завоевал "бронзу" в прыжках в длину.
    Биатлонист Сергей Семенов
    Украинец Семенов выиграл бронзу на этапе Кубка мира по биатлону
    17:57 20.01.2017
    125
    Как сообщает Национальный олимпийский комитет, украинский биатлонист Сергей Семенов в финальной гонке стал третьим, уступив россиянину Шипулину и французу Фуркарду.
    Женская сборная Украины по баскетболу
    Женская сборная Украины по баскетболу досрочно вышла на Евро-2017
    19:44 19.11.2016
    81
    Согласно информации, опубликованной на странице НОК в Facebook, Национальная женская сборная Украины по баскетболу победила сборную Германии со счетом 85:61.
    Украинская женская команда по фехтованию завоевала золото на этапе Кубка мира в Китае
    Украинки завоевали "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Китае
    19:12 13.11.2016
    83
    Согласно информации НОК Украины, украинская женская команда по фехтованию на шпагах победила сборную Кореи в финале второго этапа Кубка мира, который проходил в Китае.
    Встреча в аэропорту украинских каноистов-победителей Олимпиады в Рио
    НОК выплатил денежные премии призерам Олимпиады-2016
    14:19 12.09.2016
    144Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Сумма премиальных составила 300, 200 и 120 тыс. гривен за золотую, серебряную и бронзовую медаль соответственно. Вместе с денежными премиями олимпийцы получили от НОК ценные подарки.
    Олег Верняев
    Украина завоевала первое "золото" в Рио
    20:53 16.08.2016
    2891Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Национальный олимпийский комитет Украины сообщает, что серебряный призер игр в Рио Олег Верняев также завоевал золотую медаль в финале упражнений на параллельных брусьях.
    Юлия Елистратова
    Украинская триатлонистка Елистратова выиграла "золото" на Кубке Европы
    07:46 15.08.2016
    207Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По информации Национального олимпийского комитета Украины, Юлия Елистратова победила в результатом 58.17. 20 августа спортсменка начнет выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
    Лолита Ананасова и Анна Волошина выступают с произвольной программой в предварительном раунде соревнований по синхронному плаванию среди дуэтов
    Украинские синхронистки прошли в финал Олимпиады
    23:48 14.08.2016
    609Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинки Анна Волошина и Лолита Ананасова заняли 5-е место с результатом 93.5333 в квалификации произвольной программы дуэтов по синхронному плаванию.
    Слева направо: Юнг Сеунг-хва (Корея) и Богдан Никишин (Украина) в финальном поединке на соревнованиях командного первенства среди мужчин по фехтованию на шпагах на чемпионате мира в Москве.
    В Украине спортсменом июня стал Богдан Никишин
    15:12 01.07.2016
    58
    По информации пресс-службы НОК Украины, "на чемпионате Европы в польском Торуне Богдан Никишин продемонстрировал бойцовский характер и высокое мастерство. В индивидуальном первенстве фехтовальщик завоевал "бронзу".
    Мужская сборная Украины по фехтованию
    Мужская сборная Украины по фехтованию победила на Кубке мира
    17:34 22.05.2016
    224
    Как сообщает в воскресенье Национальный олимпийский комитет, мужская сборная Украины по фехтованию победила на шпагах на этапе Кубка мира, который проходит в Париже.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Олимпиада-2018. Сборная Украины показала себя на открытии 
    19:09 09.02.2018
    3819
    Во главе украинской колонны с флагом государства прошла олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная. За ней следовали президент НОК Украины Сергей Бубка, шеф миссии украинской олимпийской сборной на Играх-2018 Анна Сорокина и олимпийцы.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Наши в Южной Корее: первые дни — первые рекорды
    18:23 09.02.2018
    665
    Впервые за годы независимости в соревнованиях по фристайлу на Олимпийских играх будет выступать спортсмен от Украины, подчеркнул пресс-атташе НОК Иван Бондарчук.
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