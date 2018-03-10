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    Samsung Electronics

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Новые смартфоны Galaxy S9 и S9+
    Samsung представила новые смартфоны
    22:42 25.02.2018
    181
    Дизайн гаджетов отличается от предыдущего поколения флагманов лишь тем, что элементы задней панели расположены вертикально. "Сердцем" новых моделей стали чипы Qualcomm Snapdragon 845 и Samsung Exynos.
    Samsung. Архивное фото
    Зимняя Олимпиада 2018: Samsung уже оскандалился
    14:16 09.02.2018
    823Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Помимо политизации спорта, организаторы Олимпиады очень далеки от тех реалий, которые происходят в регионе на политической арене и в сфере экономики, считает иранский специалист.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп обвинил компанию Samsung в потере переписки "любовников" из ФБР
    09:34 24.01.2018
    367
    По данным СМИ, ФБР не удалось сохранить большой объем сообщений между двумя сотрудниками из-за сбоя программного обеспечения на некоторых моделях телефонов Samsung.
    Samsung. Архивное фото
    Гендиректор Samsung ушел в отставку из-за "беспрецедентного кризиса"
    21:14 13.10.2017
    300
    По словам гендиректора, "настало время, чтобы компанию возглавило новое руководство для того, чтобы лучше реагировать на вызовы, возникающие в быстро меняющейся IT-индустрии".
    Фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён
    Главу Samsung суд приговорил к пяти годам тюрьмы
    13:22 25.08.2017
    1261
    Прокуратура требовала для Ли Чжэ Ёна 12 лет тюремного заключения по обвинению в предоставлении и обещании предоставить около 40 миллионов долларов двум фондам, которые возглавляла Цой Сун Силь – подруга экс-президента страны.
    Смартфон Galaxy S8
    Samsung представила смартфон Galaxy S8
    20:05 29.03.2017
    224
    Новый смартфон оснащен закругленным дисплеем диагональю 5,8 дюйма (6,2 дюйма в S8+), который занимает практически всю переднюю панель. Корпус сделан из стекла с металлической рамкой.
    Фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён
    Глава корпорации Samsung арестован по обвинению во взяточничестве
    23:14 16.02.2017
    148
    Южнокорейские СМИ пишут, что в ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации Ли Чжэ Ён будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее Сеула.
    Топ-менеджеры компании Samsung на коленях извинились перед местными дилерами в Китае.
    Руководство Samsung на коленях извинилось перед своими клиентами
    15:58 07.11.2016
    242
    В Китае пользователи раскритиковали компанию, обвиняя ее в неуважении к китайской культуре. Более 20 представителей всемирно известной компании стали на колени.
    Завод корейской компании Samsung Electronics
    Китайская компания Huawei намерена похоронить Samsung
    11:53 20.10.2016
    3318
    Крупнейший производитель смартфонов Samsung может уступить первое место по объемам продаж в мире из-за провала Galaxy Note7, пишет в среду китайская "Глобал таймс".
    Сгоревший смартфон Samsung Galaxy Note 7
    В США отзывают около 1,9 млн смартфонов Samsung Galaxy Note 7
    17:54 13.10.2016
    120
    Сообщается, что потребителям вернут денежные средства или заменят смартфон на другую модель, предоставив вознаграждения. Отзыв проводится повторно, так как проведенная замена устройств не гарантирует решения проблемы.
    Сгоревший смартфон Samsung Galaxy Note 7
    Samsung посоветовал владельцам Galaxy Note 7 отключить смартфон
    11:20 11.10.2016
    266
    Как отмечается, Samsung обратился к дилерам с просьбой прекратить продажи и обмены смартфонов Galaxy Note 7. Компания продолжает расследовать инциденты, которые были связаны с флагманской моделью.
    Сгоревший смартфон Samsung Galaxy Note 7
    Смартфон Samsung Galaxy Note 7 вызвал задымление и эвакуацию в аэропорту США
    04:19 06.10.2016
    114
    По словам владельца неисправного устройства, он приобрел аппарат уже после массового отзыва телефонов этой модели. Администрация аэропорта эвакуировала 75 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал.
    Samsung. Архивное фото
    Samsung Electronics станет поставщиком процессоров для нового iPhone
    12:04 26.01.2015
    68
    Samsung будет производить и поставлять 75% микросхем для нового смартфона американской Apple. В частности, речь идет о процессорах A9 для следующего iPhone 7.
    Работа за компьютером
    Samsung представил новую компьютерную мышь, управляемую движениями глаз
    15:43 25.11.2014
    104
    Новое устройство EYECAN+ не требует от пользователей дополнительных приспособлений, например, очков. Переносной блок EYECAN+ устанавливается под монитором и начинает работать, подстраиваясь под "команды" глаз владельца и запоминая их характеристики.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Samsung. Архивное фото
    Зимняя Олимпиада 2018: Samsung уже оскандалился
    14:16 09.02.2018
    823
    Помимо политизации спорта, организаторы Олимпиады очень далеки от тех реалий, которые происходят в регионе на политической арене и в сфере экономики, считает иранский специалист.
    Новые смартфоны Galaxy S9 и S9+
    Samsung представила новые смартфоны
    22:42 25.02.2018
    181
    Дизайн гаджетов отличается от предыдущего поколения флагманов лишь тем, что элементы задней панели расположены вертикально. "Сердцем" новых моделей стали чипы Qualcomm Snapdragon 845 и Samsung Exynos.
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