Прокуратура требовала для Ли Чжэ Ёна 12 лет тюремного заключения по обвинению в предоставлении и обещании предоставить около 40 миллионов долларов двум фондам, которые возглавляла Цой Сун Силь – подруга экс-президента страны.
Сообщается, что потребителям вернут денежные средства или заменят смартфон на другую модель, предоставив вознаграждения. Отзыв проводится повторно, так как проведенная замена устройств не гарантирует решения проблемы.
По словам владельца неисправного устройства, он приобрел аппарат уже после массового отзыва телефонов этой модели. Администрация аэропорта эвакуировала 75 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал.
Новое устройство EYECAN+ не требует от пользователей дополнительных приспособлений, например, очков. Переносной блок EYECAN+ устанавливается под монитором и начинает работать, подстраиваясь под "команды" глаз владельца и запоминая их характеристики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".