Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что у Украины 21 официально подтвержденная лицензия, 11 лицензий спортсмены получили в биатлоне, 5 - в санном спорте, 4 - фигурное катание, 1 - скелетон.
Провал украинской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, похоже, является только верхушкой айсберга катастрофического положения вещей в отечественном спорте. Объявив войну чиновникам, олимпийцы, похоже, собираются довести дело до конца.
Выступление сборной Украины на Олимпиаде в Рио многие успели окрестить настоящим провалом. Впрочем, учитывая плачевное положение дел в украинском спорте, к следующим Летним Играм в Токио нынешний результат вполне будет считаться триумфом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".