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    Игорь Жданов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Игорь Жданов
    Мы призываем болельщиков не ехать в Россию на ЧМ по футболу - Жданов
    03:59 10.02.2018
    614ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    По словам министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Игоря Жданова, граждане Украины в России могут столкнуться с серьезными проблемами.
    Церемония проводов Национальной сборной Украины на XXІІI зимние Олимпийские Игры-2018
    Олимпиада-2018. Чего ждать от Украины, и ждать ли?
    06:49 24.01.2018
    3255Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Несмотря на то что чиновники во главе с министром Игорем Ждановым заочно "похоронили" украинских олимпийцев, у наших спортсменов остаются шансы на медали в Южной Корее.
    Логотип Олимпийских игр 2018
    Украинские спортсмены получили 21 лицензию на Олимпиаду в Южной Корее
    15:21 17.01.2018
    182
    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что у Украины 21 официально подтвержденная лицензия, 11 лицензий спортсмены получили в биатлоне, 5 - в санном спорте, 4 - фигурное катание, 1 - скелетон.
    Прыжки в воду. Архивное фото
    В Украине впервые стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду
    08:50 12.06.2017
    149
    Чемпионат Европы по прыжкам в воду начинается 12 июня в Киеве и завершится 18 июня. Соревнования континентального первенства будут проходить в Центре спорта "Лико".
    Члены сборной Украины по тайскому боксу на ЧМ в Минске
    Украинец завоевал "золото" на чемпионате мира по тайском боксу
    05:14 13.05.2017
    166
    Как сообщил министр спорта и молодежи Игорь Жданов, в разных весовых категориях украинцы добыли на чемпионате мира, который прошел в Минске, 7 бронзовых наград.
    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Архивное фото
    Министр спорта заявил о готовности взять Мартыненко на поруки
    16:38 21.04.2017
    128Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Игорь Жданов заявил, что готов лично взять на поруки экс-нардепа. К аналогичным действиям готовы ряд депутатов Верховной Рады от "Народного фронта" и министров.
    Кабинет министров Украины
    Стало известно, у какого министра самая большая зарплата
    14:23 21.04.2017
    565
    Министр молодежи и спорта, премьер-министр и глава Минфина получили в марте самые большие заработные платы в правительстве.
    Пранкеры разыграли украинского борца Беленюка
    Пранкер разыграл министра спорта и борца Беленюка 
    12:30 22.03.2017
    233
    Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) разыграл серебряного призера Олимпийских игр-2016, знаменитого украинского борца Жана Беленюка и министра спорта Украины Игоря Жданова.
    Игорь Жданов. Архивное фото
    Жданов: РФ должны лишить права на проведение международных соревнований
    23:51 22.12.2016
    312Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По словам министра, "Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга и фальсификацию проб".
    Игорь Жданов
    Жданов анонсировал рост зарплаты спортсменов и тренеров
    11:32 16.12.2016
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    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов уточнил, что с 2017 года должностной оклад спортсменов и тренеров будет составлять 8-12 тысяч гривен. Также они смогут получать различные доплаты.
    Игорь Жданов
    Жданов выступил против участия украинских спортсменов в сборах в РФ
    19:44 16.11.2016
    211
    По мнению главы Минспорта Игоря Жданова, украинские спортсмены также не должны принимать участие в коммерческих турнирах, проводимых в Российской Федерации.
    Игорь Жданов
    Жданов: среди погибших в 2015 г в результате военных действий 42% молодежи
    16:38 02.11.2016
    164Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам министра, второй год подряд в украинской статистике среди причин смертности населения фигурирует "повреждения вследствие военных действий", что связано с АТО в Донбассе.
    Встреча паралимпийцев в аэропорту Борисполь
    Триумфальное возвращение паралимпийцев в Киев 
    05:45 22.09.2016
    524Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Несколько сотен человек собрались в аэропорту "Борисполь" в ночь на четверг, чтобы встретить паралимпийскую сборную Украины, триумфально выступившую на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
    Игорь Жданов
    Жданов сообщил, какие премии получат паралимпийцы-победители
    18:31 19.09.2016
    193Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, "завтра все паралимпийцы-спортсмены получат награды по 40 тысяч долларов - "золото", 26 тысяч - "серебро" и 18 тысяч - за "бронзу".
    Фура сбила группу велосипедистов под Броварами
    Фура сбила группу велосипедистов под Броварами, есть жертвы
    21:05 01.09.2016
    1410
    Игорь Жданов сообщил, что срочно связался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и переговорил с первым заместителем председателя Киевской ОГА Львом Парцхаладзе.
    Игорь Жданов
    "Министр Жданов нас шантажировал": Олимпийцы воюют с политиками
    16:47 23.08.2016
    1731Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Провал украинской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, похоже, является только верхушкой айсберга катастрофического положения вещей в отечественном спорте. Объявив войну чиновникам, олимпийцы, похоже, собираются довести дело до конца.
    Игорь Жданов
    Жданов отреагировал на резкую критику Саакашвили по Олимпиаде
    01:35 23.08.2016
    1914Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что, согласно официальному рейтингу, по летним олимпийским видам спорта за 2015 год Одесская область занимает 6-е место в своей группе.
    Сборная Украины на закрытии Олимпиады в Рио
    Итоги Олимпиады для Украины. Пациент скорее мертв
    12:38 22.08.2016
    3427Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Выступление сборной Украины на Олимпиаде в Рио многие успели окрестить настоящим провалом. Впрочем, учитывая плачевное положение дел в украинском спорте, к следующим Летним Играм в Токио нынешний результат вполне будет считаться триумфом.
    Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов
    Жданов заявил, что не хотел бы еще раз прийти в ГПУ на допрос по Майдану
    17:58 19.08.2016
    138Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Глава Минспорта Игорь Жданов сообщил перед допросом в ГПУ, что не в восторге от подобных мероприятий, но если они помогут установить истину, то он согласен прийти еще раз.
    Игорь Жданов
    Министра спорта Жданова вызвали на допрос в ГПУ
    17:42 18.08.2016
    485Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Как сообщил сам Игорь Жданов, в Генеральную прокуратуру его вызвали по делу о массовом расстреле активистов Евромайда. Министр явится в ГПУ в пятницу, 19 августа.
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    Игорь Жданов
    Мы призываем болельщиков не ехать в Россию на ЧМ по футболу - Жданов
    03:59 10.02.2018
    614
    По словам министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Игоря Жданова, граждане Украины в России могут столкнуться с серьезными проблемами.
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