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    Спорт

    Жданов расставил все точки над i по запрету выступать спортсменам в РФ

    (обновлено: )19406
    По словам министра спорта Игоря Жданова, власти не могут "насильно запретить" спортсменам посещать разные страны, но у министерства есть "суверенное право" не финансировать поездки на международные соревнования.
    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Министерство молодежи и спорта не будет финансировать поездки атлетов на соревнования в Россию, заявил глава ведомства Игорь Жданов в Facebook.

    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Архивное фото
    Украинское фото
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    Чиновник отметил, что власти не могут "насильно запретить" спортсменам посещать разные страны. При этом он добавил, что у министерства есть "суверенное право" не финансировать поездки на международные соревнования.

    "Еще раз подчеркиваю: министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет. <…> Именно в таком виде сегодня действует приказ министерства и будет действовать в дальнейшем, чтобы никто не сомневался", — написал Жданов.

    Министр подчеркнул, что те спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил Крым, будут остановлены Госпогранслужбой.

    "Неважно, это граждане Австрии, Великобритании, России, Испании или других стран", — пояснил руководитель ведомства.

    Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что запрет Украины на участие спортсменов в мероприятиях на территории России, введенный в марте, больше не действует. По словам Баха, для этого МОК пришлось взаимодействовать с властями Украины "на различных уровнях, вплоть до президента".

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