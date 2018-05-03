В МОК отреагировали на запрет украинским спортсменам выступать в России

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что запрет властей Украины на участие спортсменов страны в мероприятиях, проводимых на территории РФ, больше не действует.

"Мы сейчас получили официальное подтверждение от украинского правительства, что этот закон уже не действует. Это позволяет Международной федерации плавания провести квалификационные старты для Буэнос-Айреса в Украине, после того как Украина предоставит все необходимые гарантии об участии всех национальных олимпийских комитетов, включая российский", — сказал Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного совета МОК.

"Мы вмешались на различных уровнях, вплоть до президента Украины. Как результат, и их первое предупреждение, соревнования по армреслингу, которые являются квалификационными для Игр в Буэнос-Айресе (летняя юношеская Олимпиада — ред.), были перенесены из Украины в Черногорию. Как результат, украинские атлеты принимают участие в соревнованиях в РФ. Правительство отказалось платить за них. Мы не можем заставить правительство. Но им разрешили путешествовать и соревноваться", — отметил Бах.

В середине марта министр спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.

В апреле Ассоциация спортивной борьбы Украины объявила, что украинская сборная выступит на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске, сославшись на более новый указ от 11 апреля 2018 года, который не запрещает украинским атлетам выступать в международных соревнованиях в России, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет государственного бюджета.