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    В МОК отреагировали на запрет украинским спортсменам выступать в России

    (обновлено: )42530
    По словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сейчас получено официальное подтверждение от украинского правительства, что запрет уже не действует.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что запрет властей Украины на участие спортсменов страны в мероприятиях, проводимых на территории РФ, больше не действует.

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    "Мы сейчас получили официальное подтверждение от украинского правительства, что этот закон уже не действует. Это позволяет Международной федерации плавания провести квалификационные старты для Буэнос-Айреса в Украине, после того как Украина предоставит все необходимые гарантии об участии всех национальных олимпийских комитетов, включая российский", — сказал Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного совета МОК.

    "Мы вмешались на различных уровнях, вплоть до президента Украины. Как результат, и их первое предупреждение, соревнования по армреслингу, которые являются квалификационными для Игр в Буэнос-Айресе (летняя юношеская Олимпиада — ред.), были перенесены из Украины в Черногорию. Как результат, украинские атлеты принимают участие в соревнованиях в РФ. Правительство отказалось платить за них. Мы не можем заставить правительство. Но им разрешили путешествовать и соревноваться", — отметил Бах.

    В середине марта министр спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.

    В апреле Ассоциация спортивной борьбы Украины объявила, что украинская сборная выступит на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске, сославшись на более новый указ от 11 апреля 2018 года, который не запрещает украинским атлетам выступать в международных соревнованиях в России, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет государственного бюджета.

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