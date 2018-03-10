Претендовать на участие в Играх смогут спортсмены, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК полностью поддерживает действия, предпринятые WADA, в том числе меры, которые предпринимаются, чтобы завершить эту хакерскую деятельность с помощью ИТ-специалистов.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что оргкомитет, бразильские власти и все бразильцы могут гордиться собой, так как добились за семь лет того, о чем предыдущие поколения могли только мечтать.
Как уточнил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, решение исполкома МОК об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Рио - трехшаговая процедура, которую исполком утвердил на телефонной конференции.
Каждый спортсмен, допущенный до соревнований, должен быть готов к дополнительному тестированию на допинг, заявил Томас Бах. Никакие официальные лица министерства спорта России не получат аккредитацию на Игры в Бразилии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".