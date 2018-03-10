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    Томас Бах

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Архивное фото
    МОК решил пустить спортсменов РФ в Пхенчхан под олимпийским флагом
    08:58 07.12.2017
    380Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Претендовать на участие в Играх смогут спортсмены, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.
    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Архивное фото
    Глава Олимпийского комитета РФ принес извинения исполкому МОК
    01:11 06.12.2017
    583Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Глава МОК Томас Бах утверждает, что глава Олимпийского комитета России Александр Жуков принес свои извинения. В то же время он отказался уточнить, какие именно извинения принес представитель РФ.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    В Олимпийском комитете отреагировали на теракт в Барселоне
    07:24 18.08.2017
    54Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    По мнению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, нападение в Барселоне также является атакой на олимпийские ценности в столице Олимпийских игр 1992 года.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    Глава МОК пригласил Макларена в Лозанну обсудить расследование по РФ
    12:16 16.03.2017
    146Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что в ходе встречи будут обсуждаться итоги по расследованию в отношении РФ по манипуляции с допинг-пробами.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    Глава МОК объяснил ПАСЕ, почему всю сборную РФ не отстранили от Олимпиады
    15:35 12.10.2016
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    WADA рекомендовала IAAF отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой. Изначально Россию в Бразилии должны были представлять 387 спортсменов.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    Бах: публикации хакеров - возмутительное нарушение конфиденциальности
    20:01 16.09.2016
    207Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК полностью поддерживает действия, предпринятые WADA, в том числе меры, которые предпринимаются, чтобы завершить эту хакерскую деятельность с помощью ИТ-специалистов.
    Бронзовый призер Олимпиады Ольга Харлан со знаменем Украины на церемонии закрытия Игр
    Фотоитоги 22 августа: прощание с Рио, гроза в Одессе, квартиры для СБУ в Киеве 
    18:27 22.08.2016
    349Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXI летние Олимпийские игры 2016 года закрытыми. Огонь Олимпиады был потушен на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.
    Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
    Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
    05:21 22.08.2016
    712Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXI летние Олимпийские игры 2016 года закрытыми. Огонь Олимпиады был потушен на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.
    Руководитель Олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман (справа) и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время церемонии закрытия XXXI летних Олимпийских игр
    Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро объявлены закрытыми
    04:25 22.08.2016
    265Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время торжественной церемонии закрытия объявил Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро закрытыми.
    Мультимедийная пресс-конференция по итогам решения Международного паралимпийского комитета
    Der Spiegel. Отстранение РФ от Паралимпиады: решение, которое потрясло мир
    14:54 08.08.2016
    1604Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Спортсменов из РФ отстранили от участия в Паралимпиаде: решение названо беспрецедентным, в России готовятся его оспорить. Что пишут о сложившейся ситуации мировые СМИ?
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    Бразильцы и оргкомитет ОИ-2016 могут гордиться собой - глава МОК Бах
    07:10 06.08.2016
    154Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что оргкомитет, бразильские власти и все бразильцы могут гордиться собой, так как добились за семь лет того, о чем предыдущие поколения могли только мечтать.
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах
    МОК планирует тесно сотрудничать с WADA - Бах
    22:24 04.08.2016
    46Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Президент МОК Томас Бах заявил, что в комитете не хотят повторения допингового скандала, поэтому будут тесно сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    Глубочайший кризис не помешал Бразилии подготовиться к ОИ - Бах
    20:33 04.08.2016
    27Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Бразилия смогла преобразить Рио-де-Жанейрои полноценно подготовить город к Олимпиаде.
    Антидопинговый центр WADA. Архивное фото
    Отреагировали на критику: WADA готово пересмотреть антидопинговую систему
    12:20 03.08.2016
    565Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ответил на критику членов МОК и заявил о готовности пересмотреть всю антидопинговую систему.
    Президент МОК Томас Бах
    Обвинения в адрес российских спортсменов были слишком тяжелыми - Бах
    15:57 02.08.2016
    343Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Как заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, принципы презумпции невиновности невозможно было соблюдать в полном объеме в отношении российских спортсменов.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    Сборной РФ выдвинули новые условия для участия на Олимпиаде в Рио
    18:42 31.07.2016
    1780Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Как уточнил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, решение исполкома МОК об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Рио - трехшаговая процедура, которую исполком утвердил на телефонной конференции.
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах
    МОК не стал отстранять всю сборную РФ от Олимпиады в Бразилии
    17:50 24.07.2016
    1596Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Каждый спортсмен, допущенный до соревнований, должен быть готов к дополнительному тестированию на допинг, заявил Томас Бах. Никакие официальные лица министерства спорта России не получат аккредитацию на Игры в Бразилии.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    Стало известно, когда Бах объявит о решении МОК по допуску россиян к ОИ
    16:44 24.07.2016
    253Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Телеконференция, на которой президент Международного олимпийского комитета должен объявить о решении МОК, начнется в воскресенье в 17:00 по киевскому времени.
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
    МОК не стал отстранять всю сборную России от Олимпиады
    18:30 21.06.2016
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    Глава МОК Томас Бах напомнил, что комитет не принимает решений о дисквалификации спортсменов, а только дает рекомендации. Он также исключил принцип коллективной ответственности спортсменов.
    Президент (МОК) Томас Бах. Архивное фото
    Сборную России могут отстранить от участия в ОИ-2016
    10:21 18.05.2016
    1507
    Как уточнил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году очень зависит от результатов расследования WADA.
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