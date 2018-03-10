Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер не уточнил, на каком первенстве производилась махинация. Он сообщил только, что фальсификация осуществлялась для одного из итальянских клубов.
Новый финансовый скандал в ФИФА, умер легендарный боксер Мохаммед Али (Кассиус Клей), президент ФРГ хочет закончить политическую карьеру, а власти Чикаго опубликовали материалы о применении полицией силы против граждан.
Новые обвинения против чиновников связаны с обысками в Федерации футбола Франции. Швейцарские власти изучают другой перевод Блаттера Платини на семизначную сумму на оплату офиса французского чиновника в Париже.
Бывший глава международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что "когда 41 год твоей жизни посвящен футболу, ты не можешь просто бросить все в один день". Тем не менее, он не намерен возвращаться к работе в футболе.
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также национальные ассоциации европейских стран в подавляющем большинстве поддержали кандидатуру генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.
По информации СМИ, следственная палата комитета ФИФА по этике рекомендовала пожизненно отлучить от футбола Блаттера и Платини. Не исключено, что апелляция нацелена именно на то, чтобы чиновники были отстранены пожизненно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".