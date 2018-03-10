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    Йозеф Блаттер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 166
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    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Ни дня без секс-скандала. Экс-главу ФИФА обвинили в домогательствах
    23:31 10.11.2017
    376Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Футболистка сборной США Хоуп Соло заявила, что Йозеф Блаттер во время церемонии награждения премии "Золотой мяч" в 2013 году схватил ее за ягодицы. Он назвал обвинения нелепыми.
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттер не будет оспаривать свое отстранение от футбола
    16:44 05.12.2016
    116Скандал в ФИФА-УЕФА
    По заявлению бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, он не будет подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии по поводу его отстранения от футбола на шесть лет.
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттер заявил, что примет любой вердикт CAS
    12:41 25.08.2016
    120Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам Йозефа Блаттера, он верит и сохраняет оптимизм относительно приговора Спортивного арбитражного суда (CAS). Слушания по апелляции Блаттера на отстранение проходят в Лозанне.
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттер сообщил о махинациях УЕФА во время жеребьевок
    19:56 14.06.2016
    645Скандал в ФИФА-УЕФА
    Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер не уточнил, на каком первенстве производилась махинация. Он сообщил только, что фальсификация осуществлялась для одного из итальянских клубов.
    Легендарный американский боксёр Мохаммед Али
    О чем пишут за рубежом: умер Мохаммед Али, скандальные видео с полицией США
    13:33 04.06.2016
    616Мигранты штурмуют ЕС
    Новый финансовый скандал в ФИФА, умер легендарный боксер Мохаммед Али (Кассиус Клей), президент ФРГ хочет закончить политическую карьеру, а власти Чикаго опубликовали материалы о применении полицией силы против граждан.
    Логотип ФИФА
    ФИФА насчитала убытков от действий экс-руководителей на $80 млн
    08:15 04.06.2016
    69Скандал в ФИФА-УЕФА
    Юристы, осуществляющие внутреннее расследование нарушений в ФИФА, опубликовали информацию о контрактах и компенсациях для узкой группы бывших чиновников ФИФА.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Решение CAS по апелляции Платини огласят до 9 мая - СМИ
    20:03 29.04.2016
    32Скандал в ФИФА-УЕФА
    В пятницу прошли слушания в CAS по апелляции Платини. В суде выступили сам француз, а также экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер, который заметил, что "слушания были честными и корректными".
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттер готов дать показания в суде США по делу о коррупции в ФИФА
    21:47 15.04.2016
    41
    Блаттер заверил, что "когда мне нужно будет защищать ФИФА, я буду доступен". Обвинения в рамках крупного коррупционного скандала были предъявлены в общей сложности 40 лицам.
    Мишель Платини и Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттеру и Платини грозят новые обвинения
    11:56 13.03.2016
    103Скандал в ФИФА-УЕФА
    Новые обвинения против чиновников связаны с обысками в Федерации футбола Франции. Швейцарские власти изучают другой перевод Блаттера Платини на семизначную сумму на оплату офиса французского чиновника в Париже.
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттер заявил, что не вернется к работе в футболе, если его отстранение отменят
    22:55 08.03.2016
    49Скандал в ФИФА-УЕФА
    Бывший глава международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что "когда 41 год твоей жизни посвящен футболу, ты не можешь просто бросить все в один день". Тем не менее, он не намерен возвращаться к работе в футболе.
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттер: я разочарован тем, что апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу
    09:06 26.02.2016
    71Скандал в ФИФА-УЕФА
    Отстраненный президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер заявил, что разочарован решением независимого апелляционного комитета, в котором много его старых товарищей.
    Мишель Платини и Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Платини и Блаттера
    04:22 25.02.2016
    28Скандал в ФИФА-УЕФА
    По информации ФИФА, Апелляционный комитет посчитал, что заслуги Блаттера и Платини перед ФИФА, УЕФА и футболом в целом должны быть по достоинству оценены и должны стать смягчающим фактором.
    Мишель Платини и Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Платини и Блаттера
    19:50 24.02.2016
    152Скандал в ФИФА-УЕФА
    Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФИФА, дисквалификация главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера сокращена с 8 до 6 лет.
    Джанни Инфантино
    Европейские ассоциации поддержат Инфантино на выборах главы ФИФА
    12:30 24.01.2016
    142Скандал в ФИФА-УЕФА
    Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также национальные ассоциации европейских стран в подавляющем большинстве поддержали кандидатуру генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.
    Президент ФИФА Зепп Блаттер на пресс-конференции после заседания исполнительного комитета ФИФА в Цюрихе
    История оценит Блаттера по достоинству - Шампань
    10:07 20.01.2016
    23Скандал в ФИФА-УЕФА
    Заявление кандидата на пост президента ФИФА сделал соответствующее заявление в интервью "Р-Спорт". По его словам, "Платини был абсолютно прав, когда очень позитивно отозвался о Блаттере".
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттеру продолжают выплачивать зарплату в ФИФА
    11:39 19.01.2016
    15Скандал в ФИФА-УЕФА
    В пресс-службе комитета по аудиту и соблюдению правовых норм ФИФА сообщили, что Блаттер в соответствии со своим трудовым договором имеет право на получение вознаграждения.
    Логотип ФИФА
    Следственная палата комитета ФИФА оспорит отстранение Блаттера и Платини
    16:08 12.01.2016
    33Скандал в ФИФА-УЕФА
    По информации СМИ, следственная палата комитета ФИФА по этике рекомендовала пожизненно отлучить от футбола Блаттера и Платини. Не исключено, что апелляция нацелена именно на то, чтобы чиновники были отстранены пожизненно.
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттер обжалует дисквалификацию в апелляционном комитете ФИФА - адвокат
    22:57 10.01.2016
    41Скандал в ФИФА-УЕФА
    В субботу Блаттер и Платини получили мотивировочную часть решения арбитражной палаты комитета по этике ФИФА, после чего могут обратиться в апелляционный комитет организации.
    Мишель Платини и Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттер и Платини получили мотивировочную часть решения комитета ФИФА
    10:45 09.01.2016
    69Скандал в ФИФА-УЕФА
    После получения мотивировочной части Блаттер и Платини могут опротестовать свое отстранение в Апелляционном комитете ФИФА. Только в случае неудачи в данной инстанции чиновники могут обратиться в CAS.
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Дочь Блаттера сообщила, что неизвестные угрожают чиновнику смертью
    14:33 29.12.2015
    16Скандал в ФИФА-УЕФА
    Как заявила Коринна Блаттер, ее отцу, отстраненному на 8 лет от футбольной деятельности президента Международной федерации футбола Йозефу Блаттеру, шлют письма с угрозами.
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