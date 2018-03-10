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По информации ВОЗ, разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. При этом за последнюю неделю количество случаев заболевания снизилось до 39 тысяч человек по сравнению с предыдущими неделями.