По информации ВОЗ, разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. При этом за последнюю неделю количество случаев заболевания снизилось до 39 тысяч человек по сравнению с предыдущими неделями.
Накануне суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису, в "Ощадбанк" анонсировали запуск бухгалтерской программы вместо запрещенной "1С", а на Закарпатье снесли стелы на венгерском языке. Помимо этого вчера был избран новый глава ВОЗ.
Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве и проходило за закрытыми дверями. За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали.
Ежегодные расходы ВОЗ на командировки сотрудников составляют 201 миллион долларов. На борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 миллиона долларов в год, с малярией – 61 миллион долларов, с туберкулезом – 59 миллионов.
Употребление загрязненной воды приводит к 500 тысячам смертей от диареи ежегодно, а также сильно повышает риск заболеть холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и заразиться паразитами, включая шистосом и глистов.
Всемирная организация здравоохранения выделила пять основных причин детских смертей связанными с плохими условиями окружающей среды. На первом месте стоят респираторные заболевания, от которых погибают 570 тысяч детей, в том числе из-за пневмонии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".