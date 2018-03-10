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    ВОЗ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 205
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    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    ВОЗ называет корь основной причиной смерти детей
    12:15 11.01.2018
    573Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Во Всемирной организации здоровья отметили, что большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью.
    Сигарета
    Международный день отказа от курения. Справка
    02:30 16.11.2017
    263
    В 2005 году вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Она стала одним из самых широко признанных договоров в истории ООН.
    Логотип ВОЗ
    ВОЗ обнародовала шокирующую статистику по страдающим ожирением детям
    02:08 11.10.2017
    78
    По данным экспертов, если тенденция продолжится, то к 2022 году поколение миллениалов, страдающих от ожирения, будет больше, чем детей и подростков, которые слегка или сильно не добирают в весе.
    Логотип ВОЗ
    ВОЗ: ежегодно 800 тысяч людей сводят счеты с жизнью
    16:06 07.09.2017
    80
    По данным ВОЗ, самоубийства являются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет. На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 78% самоубийств в мире.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Эксперт: глифосат - молекула-монстр, он должен быть запрещен во всем мире
    08:35 04.09.2017
    1154
    Глифосат нарушает работу кишечника, вызывая дисбактериоз. Он также связывает металлы и нарушает их работу в организме, считает ученый.
    Вакцинация детей в Украине. Архивное фото
    Украина по детской вакцинации попала в Топ-8 худших - ВОЗ
    16:09 18.07.2017
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    В 2016 году 12,9 миллиона младенцев во всем мире - один из десяти новорожденных - не получили ни одной прививки. Наряду с Украиной в рейтинг попали Сирия, Южный Судан, Сомали и другие.
    Разрушения после боевых действий в Йемене
    От холеры в Йемене умерли 1500 человек
    05:08 02.07.2017
    60Военная кампания в Йемене
    По информации ВОЗ, разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. При этом за последнюю неделю количество случаев заболевания снизилось до 39 тысяч человек по сравнению с предыдущими неделями.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    ВОЗ: ситуация с вакцинацией в Украине худшая в Евросоюзе
    15:46 15.06.2017
    637
    По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в Украине Марте Эверард, среди 53 стран в Украине ситуация с вакцинацией самая тяжелая.
    Логотип ВОЗ
    Всемирный день без табака. Справка
    05:57 31.05.2017
    292
    Ежегодно Всемирный день без табака посвящен определенной теме, в 2017 году этот день проходит под девизом: "Табак – угроза для развития".
    Владимир Гройсман, 11 мая 2017
    Гройсман объяснил, почему Украина не может голосовать на Генассамблее ВОЗ
    17:34 26.05.2017
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    Глава правительства Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию с долгом Украины перед ВОЗ в ответ на вопрос депутата от Оппозиционного блока Игоря Шурмы.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Хроника 23 мая: языковые квоты на ТВ, переименование Мукачево, новый глава ВОЗ
    09:05 24.05.2017
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    Накануне суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису, в "Ощадбанк" анонсировали запуск бухгалтерской программы вместо запрещенной "1С", а на Закарпатье снесли стелы на венгерском языке. Помимо этого вчера был избран новый глава ВОЗ.
    Тедрос Аданом Гебреисус
    Избран новый глава ВОЗ
    20:24 23.05.2017
    1343
    Голосование на выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялось в Женеве и проходило за закрытыми дверями. За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали.
    Логотип ВОЗ
    На поездки сотрудников ВОЗ тратит больше, чем на борьбу со СПИДом - СМИ
    18:55 21.05.2017
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    Ежегодные расходы ВОЗ на командировки сотрудников составляют 201 миллион долларов. На борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 миллиона долларов в год, с малярией – 61 миллион долларов, с туберкулезом – 59 миллионов.
    Питейные заведения
    Названа самая пьющая страна в мире
    19:15 16.05.2017
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    По информации Всемирной организации здравоохранения, в Литве в 2016 году один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя. Это делает Литву самой пьющей страной в мире.
    Вода
    ВОЗ: в мире около 2 млрд людей пьют воду с экскрементами
    19:32 13.04.2017
    186
    Употребление загрязненной воды приводит к 500 тысячам смертей от диареи ежегодно, а также сильно повышает риск заболеть холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и заразиться паразитами, включая шистосом и глистов.
    Химатака в Алеппо
    Жертвами химатаки под Идлибом стали 84 человека, 545 ранены - ВОЗ
    13:10 07.04.2017
    277Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По данным Всемирная организация здравоохранения, число жертв химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) достигло 84, пострадали 545 человек.
    Лаборатория
    Всемирный день борьбы с туберкулезом. Справка
    02:24 24.03.2017
    203
    По оценкам "Доклада ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом" (2016), в 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, в том числе 5,9 миллиона мужчин, 3,5 миллиона женщин и 1,0 миллиона детей.
    Смог в Пекине
    Ежегодно из-за загрязненной окружающей среды погибают 1,7 млн детей - ВОЗ
    05:22 06.03.2017
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    Всемирная организация здравоохранения выделила пять основных причин детских смертей связанными с плохими условиями окружающей среды. На первом месте стоят респираторные заболевания, от которых погибают 570 тысяч детей, в том числе из-за пневмонии.
    Лекарства
    Базовый список медпрепаратов ВОЗ слабо отражает украинские реалии - эксперт
    04:12 16.01.2017
    122Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов в эфире ГС прояснил, какой список основных лекарственных средств сейчас действует в Украине.
    Лаборатория по разработке вакцины от вируса Зика
    ВОЗ: вирус Зика больше не ЧС международного значения
    23:33 18.11.2016
    82Вспышка вируса Зика
    Чрезвычайный комитет отметил, что многие аспекты данного заболевания и связанных с ним осложнений все еще необходимо понять, но это может быть гораздо лучше сделано через исследования.
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