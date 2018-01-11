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    Общество

    ВОЗ называет корь основной причиной смерти детей

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (33)

    (обновлено: )19401
    Во Всемирной организации здоровья отметили, что большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Украине в 2017 году корью заболели более 2300 человек: в 70 раз больше, чем 2016 году. Самые высокие показатели заболевания в западных регионах и Одесской области.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Без паники! Корь есть, но все под контролем

    Во Всемирной организации здоровья подчеркивают, что корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.

    По оценкам, в 2015 году от кори умерло 134 200 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет, сообщает УНИАН.

    Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.  Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония. 

    Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

    Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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