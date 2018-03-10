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    Александр Квиташвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 118
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    А напоследок я скажу... С каким багажом "варяги" покидают Украину
    19:11 26.09.2017
    2553
    На министров-иностранцев в Украине возлагали большие надежды. Но продержались они недолго и спустя год почти все ушли из власти. Среди основных причин, почему подали в отставку, называли политическое давление и масштабную коррупцию.
    Биометрический загранпаспорт Украины на фоне долларовых купюр
    Полный провал: чем запомнятся Украине чиновники-иностранцы
    08:29 12.05.2016
    2806Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Уход замминистра МВД Эки Згуладзе и замглавы Одесской облгосадминистрации Марии Гайдар со своих постов стал лучшим олицетворением провала ставки на иностранных специалистов, которую еще два года назад сделала новая украинская власть.
    Министр здравоохранения Александр Квиташвили
    Квиташвили обвинил "папередников" в дефиците вакцин
    14:45 08.04.2016
    235Эпидемия свиного гриппа в Украине
    По словам министра здравоохранения Александра Квиташвили, дефицит вакцин - это результат криминальной политики, которую проводило министерство в последние четыре года.
    Кабинет министров Украины
    Битва за транш. Министров экстренно возвращают, чтобы не сорвались деньги МВФ
    14:51 05.02.2016
    1573Перезагрузка правительства по-украински
    Ряд министров отозвали свои заявления об отставке. Как политолог Василий Мокан, даже если правительство продолжит работать в настоящем составе, это не отменяет перспективы политического кризиса.
    Квиташвили: я не приехал в Украину играть в политические игры. Видео
    Квиташвили о политических играх и решении остаться в Кабмине 
    10:24 05.02.2016
    561Перезагрузка правительства по-украински
    Министр здравоохранения Александр Квиташвили решил отозвать заявление об отставке, чтобы "не разваливать правительство". По его словам, он "поработал эффективно".
    Юрий Стець, Арсений Яценюк и Наталья Яресько
    Хроника 4 февраля: вирус Зика в Европе, политкризис и переименования в Украине
    10:08 05.02.2016
    337
    Политический кризис, начавшийся после заявления министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса о своём решении уйти в отставку, продолжается и может привести к непредсказуемым последствиям.
    Заседание Кабинета Минисров Украины 4 февраля 2016 года
    Вечернее заседание Кабмина: "возвращение" четырех министров 
    09:57 05.02.2016
    281Перезагрузка правительства по-украински
    Правительство Украины, которому эксперты и политики прочили если не отставку, то основательное переформатирование, и которое, казалось, разваливается на глазах, в четверг заявило о намерении и дальше работать единой командой.
    Александр Квиташвили. Архивное фото
    Квиташвили требует принять законы по реформе системы охраны здоровья
    22:27 04.02.2016
    113Перезагрузка правительства по-украински
    По словам министра здравоохранения Украины, в Верховной Раде семь месяцев лежат законопроекты, разработанные министерством. Это не дает возможность построить нормальную, современную европейскую систему охраны здоровья.
    Александр Квиташвили
    Квиташвили уволил главу "Укрмедпроектбуда"
    16:53 30.01.2016
    136
    Согласно информации, приказом № 4-0 от 29.01.2016 г. министр здравоохранения Александр Квиташвили уволил с должности директора ГП "Укрмедпроектбуд" Коваль в связи с нарушением условий контракта.
    Продавцы Бессарабского рынка в Киеве надели маски
    Вторая волна гриппа ожидается ранней весной - Квиташвили
    15:16 29.01.2016
    2116Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Министр здравоохранения Украины рассчитывает, что следующая волна эпидемии будет меньших масштабов. Минздрав уже зафиксировал 155 смертей в результате заболеваемости гриппом и ОРВИ.
    Эпидемия гриппа
    На войне как на войне. Грипп в Украине - смертей все больше
    08:44 27.01.2016
    2784Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Минздрав объявил в Украине эпидемию гриппа и официально подтвердил смерть от гриппа 83 человек. В 84,3% у умерших определен вирус гриппа типа А (H1N1) pdm09.
    Градусник и таблетки. Архивное фото
    Ивасивка: Минздрав сообщил, что в Украине уже 83 человека умерли от гриппа
    14:30 26.01.2016
    232Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Специальный корреспондент Александр Ивасивка побывал на брифинге министра здравоохранения Александр Квиташвили и рассказал детали происходящего.
    Порошенко и Гройсман на расширенном заседании Кабмина
    Квиташвили: в Украине уже эпидемия гриппа
    13:45 26.01.2016
    2334Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Эпидемиологический порог превышен в 18 из 24 областей Украины. Уровень заболеваемости не достиг уровня эпидемии во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
    Министерство здравоохранения Украины
    Ситуация с гриппом в Украине и министерство неэффективного здравоохранения
    09:05 21.01.2016
    2172Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Минздрав списывает смерти от гриппа на то, что заболевшие вовремя не обратились за врачебной помощью. Но до сообщений в прессе украинцы даже и не подозревали о том, что в стране так много людей болеют гриппом, тем более, с такими последствиями.
    Работник скорой помощи. Архивное фото
    Грипп в Украине: статистика смерти и саботаж Минздрава
    09:34 20.01.2016
    20173Эпидемия свиного гриппа в Украине
    В Украине зафиксирован 51 подтвержденный летальный случай вследствие заболевания гриппом. Причем, за две первые недели января от гриппа умерли 25 человек, а затем всего за четыре дня — еще 26. В то же время в Европе не зафиксировано ни одного летального исхода.
    Больница
    Квиташвили: жертвами гриппа в Украине стали более 50 человек
    14:37 19.01.2016
    646Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Согласно данным Министерства здравоохранения, на данный момент с гриппом и ОРВИ госпитализированы почти 90 тысяч человек, всего заболевших гриппом - более двух миллионов.
    Грипп
    Опрос экспертов по эпидемии гриппа: от чего умирают люди
    08:05 16.01.2016
    12302Эпидемия свиного гриппа в Украине
    В Украине циркулирует грипп H1N1, или свиной грипп, с которым страна уже сталкивалась в 2009 году. Лечение и профилактику опасного заболевания в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировали эксперт Виктор Сердюк и эпидемиолог Елена Фенюк.
    Квиташвили признался, как спасается от гриппа
    Квиташвили о профилактике гриппа и рисках самолечения 
    14:09 15.01.2016
    792Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Глава Минздрава Александр Квиташвили рассказал, что при повышении температуры тела и первых признаках гриппа всегда обращается к медикам и никогда не занимается самолечением.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Хроника 13 января: новый "Минск" и новый "режим тишины", грипп наступает
    09:22 14.01.2016
    611
    В среду, 13 января, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о новом "режиме тишины" в зоне АТО и обмене пленными. В этот же день в Минздраве заявили об отсутствии эпидемии гриппа в Украине.
    Вакцинация
    Почему украинцы умирают от гриппа. Комментарий иммунолога
    21:02 13.01.2016
    1147Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Значительная часть населения не имеет иммунитета к свиному гриппу и не вакцинируется, отметил в эфире радиостанции Голос Столицы главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.
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