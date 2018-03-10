На министров-иностранцев в Украине возлагали большие надежды. Но продержались они недолго и спустя год почти все ушли из власти. Среди основных причин, почему подали в отставку, называли политическое давление и масштабную коррупцию.
Уход замминистра МВД Эки Згуладзе и замглавы Одесской облгосадминистрации Марии Гайдар со своих постов стал лучшим олицетворением провала ставки на иностранных специалистов, которую еще два года назад сделала новая украинская власть.
Политический кризис, начавшийся после заявления министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса о своём решении уйти в отставку, продолжается и может привести к непредсказуемым последствиям.
Правительство Украины, которому эксперты и политики прочили если не отставку, то основательное переформатирование, и которое, казалось, разваливается на глазах, в четверг заявило о намерении и дальше работать единой командой.
По словам министра здравоохранения Украины, в Верховной Раде семь месяцев лежат законопроекты, разработанные министерством. Это не дает возможность построить нормальную, современную европейскую систему охраны здоровья.
Эпидемиологический порог превышен в 18 из 24 областей Украины. Уровень заболеваемости не достиг уровня эпидемии во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
Минздрав списывает смерти от гриппа на то, что заболевшие вовремя не обратились за врачебной помощью. Но до сообщений в прессе украинцы даже и не подозревали о том, что в стране так много людей болеют гриппом, тем более, с такими последствиями.
В Украине зафиксирован 51 подтвержденный летальный случай вследствие заболевания гриппом. Причем, за две первые недели января от гриппа умерли 25 человек, а затем всего за четыре дня — еще 26. В то же время в Европе не зафиксировано ни одного летального исхода.
В Украине циркулирует грипп H1N1, или свиной грипп, с которым страна уже сталкивалась в 2009 году. Лечение и профилактику опасного заболевания в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировали эксперт Виктор Сердюк и эпидемиолог Елена Фенюк.
В среду, 13 января, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о новом "режиме тишины" в зоне АТО и обмене пленными. В этот же день в Минздраве заявили об отсутствии эпидемии гриппа в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".