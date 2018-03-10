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Известный врач иронизирует, что "про вероятную дифтерию заговорили даже некоторые большие начальники". Евгений Комаровский дал ответы на все основные вопросы о прививках от дифтерии для взрослых и детей, а также прокомментировал возможность вакцинации беременным.