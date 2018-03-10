Известный врач иронизирует, что "про вероятную дифтерию заговорили даже некоторые большие начальники". Евгений Комаровский дал ответы на все основные вопросы о прививках от дифтерии для взрослых и детей, а также прокомментировал возможность вакцинации беременным.
Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что сделал бы три государственных языка: украинский, русский, английский. По его мнению, под крики "Україна єдина!" делается все, чтобы страна закончила свое существование.
До тех пор, пока количество привитых от кори детей не превысит уровень 90%, каждая область, город, деревня будут находится под угрозой вспышек и эпидемии, уверен известный украинский педиатр Евгений Комаровский.
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский написал очень эмоциональное обращение к гражданам Украины, в котором призвал народных депутатов немедленно начать реформу здравоохранения, поскольку уходит время, а вместе с ним уходят жизни людей.
Известный доктор Евгений Комаровский предупреждает, что самая опасная детская болезнь, которая может вернуться в Украину, - это дифтерия. В стране в дефиците не только вакцины, но и противодифтерийная сыворотка.
Украина попала в "черный список" стран с самым низким в мире уровнем вакцинации против полиомиелита. Без экстренных мер опасная болезнь может распространиться по всей стране, кроме того, это закроет Украине двери в Европу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".