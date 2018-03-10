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    Евгений Комаровский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Евгений Комаровский
    Доктор Комаровский дал ответы на все вопросы о вакцинации от дифтерии
    10:47 26.01.2018
    3612Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Известный врач иронизирует, что "про вероятную дифтерию заговорили даже некоторые большие начальники". Евгений Комаровский дал ответы на все основные вопросы о прививках от дифтерии для взрослых и детей, а также прокомментировал возможность вакцинации беременным.
    Доктор Комаровский о прививках от кори для взрослых. Видео
    Доктор Комаровский о прививках от кори для взрослых 
    02:25 20.01.2018
    3472Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    По словам Евгения Комаровского, в Украине нет бесплатных прививок от кори для взрослых граждан, что является "нарушением Конституции".
    Доктор Комаровский
    Доктор Комаровский предложил три государственных языка
    09:33 06.12.2017
    1522
    Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что сделал бы три государственных языка: украинский, русский, английский. По его мнению, под крики "Україна єдина!" делается все, чтобы страна закончила свое существование.
    Евгений Комаровский. Архивное фото
    Комаровский: за "охотой" на артистов стоят предатели и воры
    08:26 29.11.2017
    2371Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Вместо настоящих врагов украинского общества – ворюг, бандитов, лжецов, манипуляторов, профессиональных разжигателей ненависти, убийц – на роль врагов назначили артистов, отмечает Евгений Комаровский.
    Евгений Комаровский
    "Я долго терпел..." - доктор Комаровский высказался о скандале вокруг "Сватов"
    17:58 28.11.2017
    10047СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    По мнению доктора Комаровского, именно охота на артистов - это "великолепная дымовая завеса, за которой так удобно прятаться настоящим предателям и ворам".
    Евгений Комаровский. Архивное фото
    Доктор Комаровский: как защитить детей от кори
    09:45 03.10.2017
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    До тех пор, пока количество привитых от кори детей не превысит уровень 90%, каждая область, город, деревня будут находится под угрозой вспышек и эпидемии, уверен известный украинский педиатр Евгений Комаровский.
    Евгений Комаровский. Архивное фото
    Комаровский: Минздрав запустил процесс самоуничтожения народа
    10:45 31.05.2017
    7756
    Известный украинский педиатр Евгений Комаровский написал очень эмоциональное обращение к гражданам Украины, в котором призвал народных депутатов немедленно начать реформу здравоохранения, поскольку уходит время, а вместе с ним уходят жизни людей.
    Евгений Комаровский. Архивное фото
    Доктор Комаровский: фамилия главы Миздрава никакого значения не имеет
    13:26 28.07.2016
    2139Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    По мнению доктора Комаровского, не важно, кто будет назначен министром здравоохранения Украины, есть существенные факторы, которые принципиально препятствуют проведению медицинской реформы в стране.
    Юрий Луценко
    Диплом врача каждой рожавшей женщине: Комаровский "потроллил" Луценко
    14:48 13.05.2016
    1176
    Комаровский пошутил над заявлением новоизбранного генпрокурора Юрия Луценко, который сказал, что юридическое образование он получил "на скамье подсудимых и осужденного".
    Врач. Архивное фото
    Дифтерия, коклюш, полиомиелит - добро пожаловать в Украину!
    19:06 09.09.2015
    4393Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Из-за критической ситуации с вакцинацией над Украиной нависла реальная угроза эпидемий опаснейших детских болезней. Эксперты уверены, что проблема должна срочно решаться на государственном уровне.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Доктор Комаровский: никакой борьбы с коррупцией медицина в Украине не заметила
    16:03 09.09.2015
    494Вспышка полиомиелита в Украине
    Эпидемии болезней в Украине спровоцировало то, что власти Украины все годы независимости игнорировали тему вакцинации и проводили "геноцид педиатров и педиатрии".
    Евгений Комаровский. Архивное фото
    Доктор Комаровский: полиомиелит опасен, но бойтесь дифтерии
    13:17 09.09.2015
    16581Вспышка полиомиелита в Украине
    Известный доктор Евгений Комаровский предупреждает, что самая опасная детская болезнь, которая может вернуться в Украину, - это дифтерия. В стране в дефиците не только вакцины, но и противодифтерийная сыворотка.
    Шприц. Архивное фото
    Кто пустил в Украину полиомиелит
    16:29 06.09.2015
    20030Вспышка полиомиелита в Украине
    Украина попала в "черный список" стран с самым низким в мире уровнем вакцинации против полиомиелита. Без экстренных мер опасная болезнь может распространиться по всей стране, кроме того, это закроет Украине двери в Европу.
    Шприц. Архивное фото
    Комаровский: в Украине острая нехватка противоботулинической сыворотки
    18:17 26.06.2015
    239
    Евгений Комаровский, известный педиатр, сообщил, что в украинской медицине сложилась критическая ситуация с противоботулинической сывороткой.
    Больница
    Комаровский: с прививками по-прежнему полный бардак
    17:44 26.06.2015
    305
    В украинской медицине складывается катастрофическая ситуация с вакцинами для прививок, считает известный педиатр Евгений Комаровский.
    Александра Квиташвили
    Медицина Квиташвили работает. В медицине - катастрофа
    16:56 26.06.2015
    2078Медреформа или медицинский геноцид?
    Из-за неспособности государства обеспечить украинцев жизненно важными препаратами, над гражданами нависла угроза эпидемий даже тех болезней, о существовании которых медики уже забыли.
    Евгений Комаровский. Архивное фото
    Доктор Комаровский о медреформе: услуги будут недоступны для граждан
    09:55 05.01.2015
    13764Медреформа или медицинский геноцид?
    Правительство Украины намерено реформировать систему здравоохранения страны и отказаться от финансирования медицины за счет средств государственного бюджета.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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