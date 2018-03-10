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    Федор Лапий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Противотуберкулезная вакцина БЦЖ
    Что не так с вакциной БЦЖ? Мнение эксперта
    19:53 04.03.2018
    846Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий в эфире "ГС" прокомментировал запрет одной из серий противотуберкулезной вакцины БЦЖ.
    Федор Лапий
    Лапий: дифтерия реальна, вспышка будет внезапной
    08:44 02.02.2018
    757Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Единственный способ не болеть столбняком - создать иммунитет от него, а для этого нужно каждые десять лет проходить ревакцинацию, подчеркнул главный детский иммунолог Киева.
    Федор Лапий
    Грозит ли Украине эпидемия дифтерии?
    19:31 24.01.2018
    1231Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Вакцины от кори в Украине хватает, просто нужно перераспределить ее между регионами, считает доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национально-медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.
    Лаборатория по разработке вакцины
    Минздрав призвал украинцев вакцинироваться от дифтерии и столбняка
    15:51 23.01.2018
    242Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Эксперт Министерства здравоохранения Федор Лапий предупреждает, что каждый взрослый человек должен каждые 10 лет проходить ревакцинацию от этих заболеваний.
    Вакцинация
    Нежелание вакцинироваться от кори приведет к новым смертям - иммунолог
    15:35 15.01.2018
    400Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Первопричина вспышки кори в Украине - отсутствие вакцинации детей, кроме того, иммунитет от кори перекрестный и повторно заразиться вирусом - невозможно, подчеркнул Федор Лапий.
    Вакцинация
    Вакцинация против гриппа: мотивация и возможные осложнения
    17:07 10.10.2017
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    Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО Федор Лапий отметил, что вакцины против гриппа не будут закупаться за счет госбюджета, поэтому решение о профилактике украинцы должны принимать сами.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Многие не доверяют вакцинации, а врачи признают побочные эффекты – эксперт
    12:10 25.10.2016
    2526Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Маркетолог Дмитрий Розенфельд в эфире "ГС" пояснил, почему население не доверяет вакцинации, а также заявил, что и сами врачи признают наличие побочных эффектов от подобных прививок.
    Врач демонстрирует коробку с вакциной против полиомиелита. Фото 2015 года
    Новая вакцина от полиомиелита: что нужно знать
    13:24 19.04.2016
    9968Вспышка полиомиелита в Украине
    Новая вакцина от полиомиелита, внедренная по всем медучреждениям страны, является полностью безопасной. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил иммунолог Федор Лапий.
    Вакцинация против полиомиелита в клинике Киева
    Насколько безопасна новая вакцина против полиомиелита. Комментарий врача
    15:05 18.04.2016
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    Уже через четыре года Украина откажется от оральной полиомиелитной вакцины и полностью перейдет на инъекции. Об этом в эфире радиостанции 106 FM заявил главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.
    Шприц. Архивное фото
    Ситуация с полиомиелитом в Украине. Комментарий иммунолога
    10:10 01.02.2016
    7881Вспышка полиомиелита в Украине
    Главный детский иммунолог Киева Федор Лапий заявил, что на сегодняшний день уже удалось провакцинировать от полиомиелита 75% детей в возрасте от двух месяцев до шести лет.
    Медицинская маска. Архивное фото
    Эпидемия гриппа. Отсутствие контактов - лучшая профилактика ― иммунолог
    08:52 25.01.2016
    3041Эпидемия свиного гриппа в Украине
    В стране нет достаточного количества вакцины, и не создаются условия, чтобы сделать ее доступной, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.
    Врач. Архивное фото
    Дифтерия, коклюш, полиомиелит - добро пожаловать в Украину!
    19:06 09.09.2015
    4393Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Из-за критической ситуации с вакцинацией над Украиной нависла реальная угроза эпидемий опаснейших детских болезней. Эксперты уверены, что проблема должна срочно решаться на государственном уровне.
    Вакцинация
    Лапий: в Украине дефицит инактивированной полиомиелитной вакцины
    23:04 08.09.2015
    1231Вспышка полиомиелита в Украине
    Некоторые поликлиники имеет запас инактивированной полиомиелитной вакцины на неделю – полторы, сказал главный иммунолог Киева Федор Лапий.
    Ученые. Архивное фото
    Вспышка полиомиелита. Что делать и как защититься от болезни?
    10:12 03.09.2015
    3643Вспышка полиомиелита в Украине
    В Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Оба ребенка не были вакцинированы. О ситуации рассказали главный детский иммунолог Киева Федор Лапий и главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Противотуберкулезная вакцина БЦЖ
    Что не так с вакциной БЦЖ? Мнение эксперта
    19:53 04.03.2018
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    Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий в эфире "ГС" прокомментировал запрет одной из серий противотуберкулезной вакцины БЦЖ.
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