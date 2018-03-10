Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий в эфире "ГС" прокомментировал запрет одной из серий противотуберкулезной вакцины БЦЖ.
Вакцины от кори в Украине хватает, просто нужно перераспределить ее между регионами, считает доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национально-медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.
Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО Федор Лапий отметил, что вакцины против гриппа не будут закупаться за счет госбюджета, поэтому решение о профилактике украинцы должны принимать сами.
В Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Оба ребенка не были вакцинированы. О ситуации рассказали главный детский иммунолог Киева Федор Лапий и главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий в эфире "ГС" прокомментировал запрет одной из серий противотуберкулезной вакцины БЦЖ.