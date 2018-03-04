Что не так с вакциной БЦЖ? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине временно запретили вакцину БЦЖ болгарского производства. Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками. Причиной временного запрета стал летальный случай после введения иммунобиологических препаратов.

Инцидент произошел несколько дней назад в Сумской области. Мальчику было всего три дня, когда ему сделали прививку против туберкулеза, а через несколько часов ребенок умер.

Подробнее о причинах и последствиях запрета в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що на практиці означає ця заборона на препарат? Це заборона на використання, на закупівлю?

— Я якраз хотів би уточнити, бо це дуже важливо, я помічаю, що поширюється некоректна інформація. Ви почали з того, що припинено використання вакцини БЦЖ болгарського виробництва. Якщо бути більш точнішим, то одна серія — 297 — за рішенням Державної служби з лікарських засобів була введена в карантин на період розслідування. Не заборонена вакцина БЦЖ, і не заборонені до використання інші серії. Це дуже важливий момент.

Поясніть детальніше. RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Качество вакцин в Украине: не доверяем - не прививаем - умираем

— Вакцини випускаються певними партіями або певними серіями. Тобто, кожна партія має свій номер, свою серію. І на кожній вакцині Ви можете помітити, є визначення серії, є визначення дати виробництва і дати придатності, до якого числа вакцина придатна. Якраз коли закладається виробництво вакцини, то коли виходить партія, присвоюється номер серії, який використовується. В Україні може використовуватися одночасно декілька серій. В Україні наразі ми використовуємо декілька серій вакцини БЦЖ. Оскільки виникла така ситуація, то вирішили перестрахуватися, я ще раз підкреслюю, перестрахуватися, бо за тією інформацією, яка вже оприлюднена в ЗМІ, дитина була п'ята з десяти вакцинованих з цього флакону. А крім того, дитина отримала ще інші лікарські засоби. Так, їй було введено вітамін К, їй були ведені очні краплі. Це є стандартною процедурою для новонароджених дітей. Але в даному випадку Держлікслужба вирішила перестрахуватися і заборонила до використання серію. Саме ввести серію у карантин на період розслідування. Я думаю, що найближчим часом після того, як будуть отримані висновки щодо причин смерті дитини, бо ми чекаємо на гістологічні дослідження, ця серія буде дозволена до подальшого використання, оскільки вона вже тривалий час використовується в Україні. І десятки тисяч дітей вже щеплені даною серією вакцини БЦЖ.

Скільки триватиме розслідування? Скільки зазвичай проходить паталогоанатомічне та гістологічне дослідження?

— За процедурою, яка в Україні існує на сьогодні, ця процедура затверджена в наказі про фармаконагляд, кожен випадок смерті, незалежно від того, є причиною вакцина чи ні, підлягає розслідуванню. І в даному випадку було подано екстрене повідомлення у п'ятницю, 23 лютого, що є причиною для подальшого розслідування. Зараз ведеться розслідування. І оперативний штаб або група оперативного реагування вже засідала. Ми чекаємо вже гістологічних результатів. І на цей період, поки не буде отримано остаточних результатів дослідження, Держлікслужба прийняла рішення ввести дану серію у карантин.

Теоретично, такі випадки можуть бути прецедентом до якихось позовів, компенсацій?

— Чи є такі випадки в історії, я зараз по пам'яті не скажу. Але були випадки, коли на період розслідування припиняли використовувати повністю вакцину, і потім згодом відновлювали, коли розбиралися у ситуації. Але якщо ми говоримо про дану конкретну ситуацію, яка склалася в Україні, то ще раз наголошую, це більше перестраховка, тому що ні здоровий глузд, ні наукові дані, які ми маємо щодо вакцини БЦЖ, не дають нам підстави наразі вважати, що наявний причинно-наслідковий зв'язок. Тим більше, коли ми говоримо про п'яту дитину з десяти і про десятки тисяч доз, використаних даної серії вакцини, і про сотні тисяч дітей, вакцинованих в Україні вакциною БЦЖ даного виробника.

Є протипокази щодо БЦЖ в Україні? Чи тільки болгарською вакциною роблять щеплення?

— Наразі ми використовуємо вакцину болгарського виробництва. Ми її використовуємо з вересня 2016 року, тому маємо вже непоганий досвід, бо це дійсно сотні тисяч дітей, вакцинованих нею. Ми не маємо до неї претензій, якщо порівнювати, наприклад, з російською вакциною або вакциною датського виробника, який певний період часу ми використовували. То там було набагато частіше місцевих реакцій або реакцій збоку лімфовузлів у порівнянні з болгарською вакциною. Ще раз говорю, вже це сотні тисяч дітей вакцинованих. Знову ж таки нещодавно був летальний випадок невакцинованої дитини від туберкульозного менінгіту, коли туберкульоз уразив нервову систему, і від цього дитина померла. Дитина мала ранній вік і не була щеплена.

Протипокази є до щеплення? УНИАН Прививки против кори: почему врачи против

— Протипокази є для дітей, які мають масу тіла менше 2,5 кг. Відкладається вакцинація до досягнення або 2,5 кг, або коли вік дитини буде складати один місяць. Існують ще певні протипокази, які стосуються дуже тяжких імунодефіцитів. Але, як правило, ми вже можемо їх відмічати в перші місяці життя. Тобто, ці діти не можуть бути вакциновані. Але разом з тим, це діти, які навіть без вакцинації мають серйозні наслідки при контакті з мікроорганізмами і без спеціальною терапії, без трансплантації кісткового мозку вони, як правило, до року не доживають. Дуже рідкісні тяжкі імунодефіцити вроджені. Але в даному випадку ми не говоримо навіть про такі ускладнення БЦЖ при тяжких імунодефіцитах, які виникають у перший тиждень після вакцинації.

БЦЖ в Україні в достатній кількості?

— Так, БЦЖ в Україні є в достатній кількості. Ми не відчуваємо дефіциту вакцини БЦЖ. І вже в Україну прибула партія вакцини кір-паротит-краснуха бельгійського виробника. З учорашнього дня почалася доставка вакцини проти кору, краснухи і в регіони України. Наказ про розподіл є, з ним можна ознайомитися на сайті МОЗ, місто Київ за цим наказом отримало 16 тисяч доз. Це більше, ніж піврічна потреба міста Києва в вакцині проти кору, краснухи і епідемічного паротиту. І це поповнить наші запаси для того, щоб безперервно проводити вакцинацію проти кору.

К слову, врач, глава общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко высказал мнение, что ситуация с вакцинацией — это пороховая бочка, на которой мы все сидим.

А адвокат, правозащитник Елена Карнаух считает, что запрет посещать школу детям без прививок вызовет бум на поддельные справки.