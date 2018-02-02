Лапий: дифтерия реальна, вспышка будет внезапной

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве зафиксирован первый в 2018 году случай заболевания столбняком. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак. Сейчас больной находится под наблюдением врачей. Кроме того, по данным Сергея Чумака, в столице существует угроза появления и распространения дифтерии.

В Минздраве говорят, что сейчас в Украине более шести миллионов доз вакцины от столбняка и дифтерии, и этого более чем достаточно.

Хватит этого количества вакцин на всю страну, и как обезопасить себя от болезни, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил главный детский иммунолог Киева, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Шість мільйонів доз вакцини від правця та дифтерії – цього достатньо?

— Це дійсно достатньо для того, щоб забезпечити доросле населення, дітей, старших семи років імунітетом проти правця і проти дифтерії, і правець – ця хвороба, яка дуже легко попереджається шляхом вакцинації.

Розкажіть конкретніше, як уберегтись, як можна захворіти?

— Справа в тому, що збудники правця перебувають в ґрунті, і є в шлунково-кишковому тракті майже 100% травоїдних тварин на планеті Земля. Тобто позбавитись від збудника правця на планеті Земля ми не в змозі. Наприклад, це може бути якась травма, це може бути цвях, це може бути скло, це може бути скалка, це може бути навіть незначна травма, коли збудник правця потрапляє в рану, він може при відсутності доступу кисню почати продукувати дуже небезпечний токсин, який буде зумовлювати клініку правця, а клініка правця – це судома, судома настільки сильна, і якщо вони генералізовані, вони можуть призводити до зупинки дихання, вони можуть призводити до переламу кісток.

Що робити?

— Ви прекрасно розумієте, що ми можемо лише фантазувати і сказати, що не отримуєте травм, але жити на планеті і не отримати травму – це нереально, бо діти грають в футбол, а ми, дорослі маємо певні виробничі травми, ми маємо дачний сезон, катаємось на лижах, і єдиний спосіб створити імунітет від правця і, відповідно, на нього не хворіти – це проходити кожні десять років для дорослої людини ревакцинацію. Якраз вакцина створює антитоксичні антитіла, на відміну від інших інфекційних хвороб, наприклад, як кір або, наприклад, гепатит В. Щодо дифтерії потрібно кожні десять років проходити ревакцинацію для того, щоб підтримувати рівні антитіл, які будуть нейтралізувати токсини цих двох мікроорганізмів, цих двох збудників, якщо вони будуть у нас в мікроорганізмі.

Це на дві хвороби одна й та ж сама вакцина?

— Так. Одна й та сама вакцина використовується на дві хвороби. Звичайно, існує окрема вакцина – анатоксин правцевий. В Україні зареєстрований окремий – анатоксин від дифтерії, але, чесно кажучи, вони не зовсім зручні в використанні, тому що кожні десять років людина потребує ревакцинації і проти дифтерії, і проти правця, а щодо правця – це лише індивідуальний захист. Щодо правця не існує колективного імунітету, як проти кору, як проти краснухи, і навіть проти тієї самої дифтерії. Коли ми кажемо, якщо багато людей вакциновані, і є високий рівень охоплення, то ми створимо колективний імунітет, і таким чином захищаємо тих, хто не вакцинований, не може бути вакцинований. Щодо правця колективного імунітету не існує. Це лише індивідуальний захист.

Що треба зробити, якщо поранився, адже ти не знаєш, чи є ця хвороба, чим убезпечитись?

— Звичайно, якщо мова йде про серйозні травми, як відрубати пальця або нанести інші, дійсно, серйозні травми, то ви прекрасно розумієте, що пацієнт звернеться за хірургічною допомогою, і хірург обробить рану, проведе туалет, і шансів для правця набагато менше. Але ми мали в Україні випадки, коли, наприклад, дитина мала лише садно за вухом, ми мали випадки в Україні, коли дитина грала в футбол, і єдина травма, яку вона отримала перед правцем – це була травма коліна, вона подряпала коліно, інших травм не було виявлено.

Швидко проявляється правець?

— З різним періодом. Залежить від характеру травми, але зазвичай через декілька днів.

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В Україну постачається вакцина одного виробника?

— Є декілька зареєстрованих вакцин від правця в Україні, але якщо ми говоримо про державну програму, державну політику, то 10 інфекційних хвороб попереджаються національною програмою і закуповуються національним державним бюджетом. До таких 10 захворювань відноситься і профілактика правця, яка існує і в дитячому віці, і для дітей, і для дорослих закуповується вакцина за державний кошт. Якщо ми говоримо, наприклад, про вакцину для дорослих, тоді ця вакцина індійського виробника. Є вакцина болгарського виробника, вона є присутня на сьогоднішній день в аптеках. В основному, ця вакцина використовується для дітей до семирічного віку.

Я ще раз повторюсь, колективний імунітет щодо правця не працює. Щодо дифтерії колективний імунітет працює, як і щодо кору. Але якщо випадок кору набагато легше виявити, бо вірус виділяє збудник, виділяє хворий, який вже має певні симптоми. Серед тих, хто може бути джерелом дифтерії, збудника дифтерії, є так звані носії. Людина немає жодних ознак захворювання, вона зовні виглядає здоровою, вона містить збудник дифтерії, вона спілкується з іншими людьми, вона не хворіє сама, але вона його поширює іншим. Носіїв виявити складно, бо, ви прекрасно розумієте, ми не можемо обстежувати всіх людей підряд, ми обстежуємо, коли у нас є випадок дифтерії, ми обстежуємо контактних, і коли ми говоримо про те, що в Україні на сьогоднішній день серед дітей і серед дорослих дуже багато невакцинованих проти дифтерії, то ми можемо опинитись в ситуації 1995 року, і коли ця ситуація повториться при низькому рівні охоплення, ніхто сказати не буде не в змозі. Ми можемо сказати, і ми говорили про кір, — кожні п’ять-шість років, наприклад. Ми казали, що прогнозовано в 2017 році буде зростання захворюваності на кір. Коли буде зростання захворюваності на дифтерію, коли буде дифтерія набувати масового характеру, як в 1995 році, ми лише говоримо: при таких низьких рівнях охоплення це може відбутись дуже раптово, дуже швидко, відбутись за місяць, за півроку, за два роки, але при низьких рівнях охоплення чітко сказати цього не можна. Але це відбудеться, якщо буде низький рівень охоплення.

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К слову, врач-инфекционист Евгения Менжулина считает, что чем больше население будет заинтересовано в прививании от кори, тем легче будет побороть эпидемию.