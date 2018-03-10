По словам народного депутата Олега Мусия, вместе с Сирией Украина стала центром геополитического противостояния РФ и Соединенных Штатов – разменной монетой, которую надо подороже продать сильному игроку, такому, как США.
Веслав Мазур сделал заявление, в котором назвал Степана Бандеру "бандитом" и отметил, что "украинцы мало знают историю". Как сообщается, МИД Украины в ответ на требование нардепа Олега Мусия провел беседу с консулом.
Решение Сейма Польши о признании "Волынской резни" актом геноцида не могло быть последней точкой в "исторической войне" между стратегическими партнерами. Вопрос был исключительно в том, каким образом Украина ответит.
Экс-министр здравоохранения Олег Мусий отметил, что если дело о коррупции остановится на Василишине, это можно считать полумерой. Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сомневается, что даже замминистра будет наказан.
Экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий высказался за запрет массовой рекламы лекарств. По его словам, такая реклама приводит к злоупотреблению лекарственными препаратами и трагическим последствиям.
Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий отметил, что не собирается входить во фракцию "Блок Петра Порошенко". По его словам, многие внефракционные депутаты придерживаются такой же позиции.
Экс-министр здравоохранения, зампред комитета Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий рассказал, что представитель БПП Алексей Гончаренко не может стать министром здравоохранения, потому что "он понятия не имеет, что такое медицинская система Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".