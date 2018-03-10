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    Олег Мусий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Олег Мусий
    Украина стала разменной монетой, но этим надо воспользоваться – Мусий
    19:28 12.04.2017
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    По словам народного депутата Олега Мусия, вместе с Сирией Украина стала центром геополитического противостояния РФ и Соединенных Штатов – разменной монетой, которую надо подороже продать сильному игроку, такому, как США.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД провел "воспитательную беседу" с консулом Польши из-за Бандеры
    22:59 08.11.2016
    1118Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Веслав Мазур сделал заявление, в котором назвал Степана Бандеру "бандитом" и отметил, что "украинцы мало знают историю". Как сообщается, МИД Украины в ответ на требование нардепа Олега Мусия провел беседу с консулом.
    Олег Мусий
    Инициатива. Мусий и день памяти геноцида украинцев в Польше в 1919- 1951 гг
    18:01 14.08.2016
    857Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    В законопроекте народного депутата Олега Мусия о признании геноцида украинцев в Польше в 1919- 1951 годах огромное количество ошибок, в том числе и грамматических.
    Флаги Украины и Польши
    Украина, Польша и геноцид: око за око
    14:42 08.08.2016
    2309Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Решение Сейма Польши о признании "Волынской резни" актом геноцида не могло быть последней точкой в "исторической войне" между стратегическими партнерами. Вопрос был исключительно в том, каким образом Украина ответит.
    Олег Мусий
    Нардеп обнародовал текст постановления о геноциде украинцев
    15:31 04.08.2016
    373Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    В проекте постановления отмечается, что "Верховная Рада Украины устанавливает 24 марта Днем памяти украинцев – жертв геноцида, совершенного польским государством на протяжении 1919-1951 годов".
    Флаги Украины и Польши
    В Раду подано постановление о геноциде украинцев Польским государством
    06:30 04.08.2016
    3442Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Автором документа (№5012) стал внефракционный народный депутат, бывший министр здравоохранения Олег Мусий. Постановление принято в парламенте и "передано на рассмотрение руководству".
    Замминистра здравоохранения Романа Василишина поймали на взятке
    Перспективы дела замминистра Василишина. Опрос экспертов
    15:25 09.07.2016
    692Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Экс-министр здравоохранения Олег Мусий отметил, что если дело о коррупции остановится на Василишине, это можно считать полумерой. Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сомневается, что даже замминистра будет наказан.
    Олег Мусий. Архивное фото
    Министр юстиции Петренко не дает назначить главу Минздрава - Мусий
    18:09 21.04.2016
    328Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам экс-министра здравоохранения, а ныне народного депутата Олега Мусия, плачевная ситуация с назначением главы Министерства охраны здоровья является результатом политических игрищ.
    Олег Мусий
    Массовая реклама лекарств приводит к гибели людей - Мусий
    11:12 21.04.2016
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    Экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий высказался за запрет массовой рекламы лекарств. По его словам, такая реклама приводит к злоупотреблению лекарственными препаратами и трагическим последствиям.
    Министры нового Кабмина на часе вопросов в Раде
    Новый Кабмин, возвращение МВФ, "политическая консерва" Гройсман. Итоги недели
    14:27 16.04.2016
    1422Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Новым премьер-министром стал Владимир Гройсман, который сразу же огласил практически полный состав правительства. Своими прогнозами касательно работы нового Кабмина поделились эксперты.
    Олег Мусий
    Мусий сообщил, почему трудно найти главу Минздрава
    21:23 15.04.2016
    380Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Мусий подчеркнул, что видит на посту министра Минздрава человека-медика, который будет одновременно и грамотным менеджером: "Это должен быть медик-управленец, который знает систему".
    Олег Мусий
    Мусий: внефракционным нардепам предложили "для спасения страны" перейти в БПП
    18:58 30.03.2016
    203Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий отметил, что не собирается входить во фракцию "Блок Петра Порошенко". По его словам, многие внефракционные депутаты придерживаются такой же позиции.
    Олег Мусий
    Мусий прокомментировал инициативу Кивы по поводу кодеина
    05:16 18.03.2016
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    Экс–министр здравоохранения, народный депутат Олег Мусий отметил, что наркополиция, которая хочет запретить отпуск лекарств с содержанием кодеина по обычным рецептам, лоббирует чьи-то интересы.
    Олег Мусий
    Менять политиков нужно до тех пор, пока не придут достойные люди - Мусий
    21:58 21.02.2016
    232Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Как отметил бывший министр здравоохранения Олег Мусий, если депутаты не смогут договориться, а новое большинство так и не будет сформировано, ничего плохого в досрочных выборах нет.
    Олег Мусий
    Распад коалиции. В Раде могут появиться новые фракции - Мусий
    14:31 19.02.2016
    197Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам народного депутата Олега Мусия, в настоящее время проходят переговоры о вхождении в новую коалицию большого количества внефракционных нардепов.
    Алексей Гончаренко
    Мусий: Гончаренко на посту главы Минздрава доразрушит систему здравоохранения
    18:14 02.02.2016
    830Перезагрузка правительства по-украински
    Экс-министр здравоохранения, зампред комитета Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий рассказал, что представитель БПП Алексей Гончаренко не может стать министром здравоохранения, потому что "он понятия не имеет, что такое медицинская система Украины".
    Олег Мусий
    Из фракций БПП и "Радикальной партии" вышли депутаты
    13:00 18.09.2015
    1982Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    О том, что народный депутат Олег Мусий покидает фракцию "Блок Петра Порошенко", заявил Владимир Гройсман. В свою очередь Витко заявил о своем выходе из фракции самостоятельно.
    Врач. Архивное фото
    Дифтерия, коклюш, полиомиелит - добро пожаловать в Украину!
    19:06 09.09.2015
    4393Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Из-за критической ситуации с вакцинацией над Украиной нависла реальная угроза эпидемий опаснейших детских болезней. Эксперты уверены, что проблема должна срочно решаться на государственном уровне.
    Денежные купюры и монета гривны Украины
    В Раде предлагают переименовать "копейку" в "рубль"
    15:05 13.08.2015
    511Экономический кризис
    Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является приведение наименования меньшей доли денежной единицы Украины (копейки) к исторически обоснованному названию.
    Олег Мусий
    Минздрав должны возглавить Богомолец или Тодоров - Мусий
    11:37 02.07.2015
    445Медреформа или медицинский геноцид?
    По мнению бывшего министра здравоохранения Олега Мусия, нынешний глава ведомства Александр Квиташвили слишком далек от украинских реалий и является одним из самых слабых министров.
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