Народные депутаты Роман Семенуха и Людмила Денисова прокомментировали, какими качествами должен обладать кандидат на должность омбудсмена, а также предположили, почему замену Лутковской до сих пор не нашли.
Если вступит в силу новый Трудовой кодекс, проект которого депутаты уже поддержали в первом чтении, ни один работник не сможет чувствовать себя спокойно на рабочем месте, заявил специалист по трудовому законодательству Виталий Дудин.
Список лиц, подлежащих трудовой повинности, существенно расширен,сообщила руководитель ведомства Людмила Денисова. Формулировка Министерства соцполитики звучит так - "Для выполнения общественно-полезных работ в условиях военного времени".
Министерство социальной политики Украины насчитало 10,5 тысяч переселенцев из Крыма и Севастополя, а также 11777 беженцев из Донецкой и Луганской областей, сообщила украинский министр социальной политики Людмила Денисова.
Министр соцполитики заявила, что пенсии жителям Донецкой и Луганской областей профинансированы более чем на 60%, однако в дальнейшем власти могут утратить возможности обеспечивать выплаты из-за тех условий, в которых находится Донбасс.
"Она находится в очень тяжелом состоянии. Она вообще не опирается на правую ногу. Позавчера, когда она собиралась спать, измерили температуру тела - 35,4 градуса. Она весит 47 килограммов", - сказала Денисова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".