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    Людмила Денисова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    В Раде назвали минимальную пенсию после реформы
    17:34 26.09.2017
    1228Пенсионная реформа: суть и скрытое
    По словам Людмилы Денисовой, в случае принятия пенсионной реформы Верховной Радой минимальная гарантированная пенсия увеличится на 11% до 1452 гривен.
    Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
    "Шило на мыло". Депутат о новом возможном омбудсмене
    12:42 04.05.2017
    159
    Народные депутаты Роман Семенуха и Людмила Денисова прокомментировали, какими качествами должен обладать кандидат на должность омбудсмена, а также предположили, почему замену Лутковской до сих пор не нашли.
    Демонтаж незаконной застройки в Киеве
    Новый Трудовой кодекс: программисты будут мыть полы - юрист
    09:27 06.11.2015
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    Если вступит в силу новый Трудовой кодекс, проект которого депутаты уже поддержали в первом чтении, ни один работник не сможет чувствовать себя спокойно на рабочем месте, заявил специалист по трудовому законодательству Виталий Дудин.
    Ситуация в Украине
    Проблемы с достоинством
    16:24 21.11.2014
    907Год Революции
    По утрам на кухне, а затем по дороге на работу слушаю радио. Радио слушаю разговорное – новости, мнения, комментарии. Чаще всего это киевское "Голос Столицы", пишет Кирилл Вышинский.
    Новогодние фантазии из бумаги
    На Новый год и Рождество в Украине будет девять выходных дней
    15:12 12.11.2014
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    Кабмин утвердил график выходных на Рождество и Новый год, в сумме у украинцев будет девять выходных дней.
    Силовики на Востоке. Архивное фото
    Статус участника боевых действий получили более 800 силовиков - Денисова
    12:47 22.10.2014
    92Донбасс. Попытки наладить мир
    Денисова отметила, что силовики из зоны спецоперации обеспечиваются всеми льготами, которые предусмотрены законодательством.
    Рада. Архивное фото
    Кабмин закрыт – все ушли на выборы
    12:48 09.10.2014
    339Выборы в парламент 2014
    При всей непохожести предвыборных программ все партии, представленные в Кабинете министров, преследуют на выборах-2014 одну общую цель: спасти завоевания.
    Военнослужащий. Архивное фото
    Всех раненых участников АТО поставят на ноги за счет госбюджета - Денисова
    10:57 01.10.2014
    574Война в АТО: картина без прикрас.
    Как отметила министр, принимаются все меры по обеспечению принятия нормативно-правовых актов для реализации прав и гарантий участников АТО.
    Министерство социальной политики Украины. Архивное фото
    Решение Кабмина о трудовой повинности унижает украинцев - эксперт
    11:23 25.09.2014
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    Список лиц, подлежащих трудовой повинности, существенно расширен,сообщила руководитель ведомства Людмила Денисова. Формулировка Министерства соцполитики звучит так - "Для выполнения общественно-полезных работ в условиях военного времени".
    Лагерь переселенцев с востока Украины
    Кабмин создаст механизм учета переселенцев из Донбасса - Денисова
    13:38 24.09.2014
    195Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Переселенцам, по словам Денисовой, которые станут на учет, будет предоставляться денежная помощь.
    Ситуация в Луганской области
    Госказначейства заработали в 14 городах Луганской области
    11:30 02.09.2014
    96Луганск, Донецк: гуманитарная катастрофа
    "Это позволило нам перечислить в эти города и районы деньги на августовские выплаты малообеспеченным семьям, семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства", - сообщила Денисова.
    Жители покидают свои дома на востоке Украины
    Власти Украины насчитали 10,5 тыс переселенцев из Крыма и 12 тыс - с Востока
    14:30 25.06.2014
    223Присоединение Крыма к РФ
    Министерство социальной политики Украины насчитало 10,5 тысяч переселенцев из Крыма и Севастополя, а также 11777 беженцев из Донецкой и Луганской областей, сообщила украинский министр социальной политики Людмила Денисова.
    Министр соцполитики Украины Людмила Денисова
    Беженцам с востока Украины окажут помощь - Денисова
    15:41 18.06.2014
    337Спецоперация на востоке Украины
    Кабинет министров изучит вопрос оказания помощи гражданскому населению, пострадавшему в ходе спецоперации на востоке страны, сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.
    Кабинет министров Украины
    В правительстве ждут ротации министров
    17:12 27.05.2014
    74
    Члены правительства пока стараются не думать о возможной ротации кадров и напоминают, что решения об их увольнении принимает парламентская коалиция.
    Оплата услуг ЖКХ
    Власти опасаются, что не смогут выплачивать пенсии в Донбассе
    11:27 16.05.2014
    37Референдум на востоке Украины
    Министр соцполитики заявила, что пенсии жителям Донецкой и Луганской областей профинансированы более чем на 60%, однако в дальнейшем власти могут утратить возможности обеспечивать выплаты из-за тех условий, в которых находится Донбасс.
    Гривны
    Минсоцполитики: Киев продолжит финансировать соцвыплаты крымчанам
    19:56 17.03.2014
    23Обострение ситуации в Крыму
    Киев продолжит финансировать социальные выплаты жителям Крыма, несмотря на решение автономии об отделении, заявила в понедельник министр социальной политики Украины Людмила Денисова.
    100 гривен
    Министр соцполитики: денег на выплату пенсий у государства нет
    17:01 27.02.2014
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    Новое украинское правительство может столкнуться с проблемой социальных выплат, в первую очередь пенсий, заявила журналистам утвержденная министром социальной политики Людмила Денисова.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко находится в очень тяжелом состоянии и весит 47 кг - депутат
    15:10 19.01.2013
    5Состояние здоровья Тимошенко
    "Она находится в очень тяжелом состоянии. Она вообще не опирается на правую ногу. Позавчера, когда она собиралась спать, измерили температуру тела - 35,4 градуса. Она весит 47 килограммов", - сказала Денисова.
    Депутаты Татьяна Слюз, Людмила Денисова и Александра Кужель
    Соратниц Тимошенко выдворили из ее палаты по решению суда
    08:00 18.01.2013
    20Лечение Тимошенко в Харьковской клинике
    Утром депутатов ознакомили с решением Дзержинского районного суда Харькова, после чего они покинули палату.
    Депутаты Татьяна Слюз, Людмила Денисова и Александра Кужель
    Три соратницы Тимошенко присоединились к ее акции неповиновения
    16:56 16.01.2013
    16Лечение Тимошенко в Харьковской клинике
    Людмила Денисова, Татьяна Слюз и Александра Кужель прибыли в больницу в Харькове, где находится Юлия Тимошенко, и присоединились к ее акции гражданского неповиновения.
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