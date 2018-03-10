наверх
10.03.201817:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Артем Витко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Адольф Гитлер в каждом из нас в исполнении Витко - депутата-радикала
    "Адольф Гитлер в каждом из нас" в исполнении Витко - депутата-радикала 
    12:23 25.12.2015
    1163
    В интернете появилось видео, на котором народный депутат от "Радикальной партии" Артем Витко в состоянии алкогольного опьянения исполняет песню, в которой прославляет лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
    Игорь Мосийчук при задержании в Раде
    Спецкор: в Раде заговорили о неприкосновенности и благодарят Шокина за шоу
    13:48 18.09.2015
    487Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Спикер Рады предложил депутатам внести конституционные изменения о снятии депутатской неприкосновенности, чтобы избежать в дальнейшем спекуляций на тему возбуждения уголовных дел против парламентариев. Об этом рассказала спецкор Снежана Гришина.
    Олег Мусий
    Из фракций БПП и "Радикальной партии" вышли депутаты
    13:00 18.09.2015
    1982Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    О том, что народный депутат Олег Мусий покидает фракцию "Блок Петра Порошенко", заявил Владимир Гройсман. В свою очередь Витко заявил о своем выходе из фракции самостоятельно.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги

    Персоны