В интернете появилось видео, на котором народный депутат от "Радикальной партии" Артем Витко в состоянии алкогольного опьянения исполняет песню, в которой прославляет лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
Спикер Рады предложил депутатам внести конституционные изменения о снятии депутатской неприкосновенности, чтобы избежать в дальнейшем спекуляций на тему возбуждения уголовных дел против парламентариев. Об этом рассказала спецкор Снежана Гришина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.