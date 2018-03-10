Крупные чиновники и политики в Украине привыкли к безответственности и безнаказанности – любой провал можно списать на происки врагов, а самому либо тихонько уйти с должности, либо вовсе, когда уляжется скандал, продолжать занимать пост.
Украинской экономике прогнозируют 3%-ный рост, начиная со следующего года. Если он продолжится и дальше, то уже с 2021 года минимум 10 млрд долларов Украина будет выплачивать своим частным кредиторам, которые, по версии Наталии Яресько "простили" нам 3,6 млрд.
В пятницу The Aspen Institute (США) публично объявил о начале работы Аспен Института Киев, наблюдательный совет которого возглавила Яресько. Решение о создании офиса в Киеве было принято в ноябре 2015 года.
Глава государства пригласил на концерт "военнослужащих, находящихся на лечении в "Главном военном клиническом госпитале", а первая леди – особых детей, которые для удобства смотрели концерт из президентской ложи".
Уход замминистра МВД Эки Згуладзе и замглавы Одесской облгосадминистрации Марии Гайдар со своих постов стал лучшим олицетворением провала ставки на иностранных специалистов, которую еще два года назад сделала новая украинская власть.
Согласно обнародованной декларации, глава Министерства финансов Украины заработала в 2015 году 121,7 тысячи гривен (4,7 тысяч долларов), тогда как на ее банковских счетах хранится 56,7 миллиона гривен ($2,2 млн).
Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что Минфину удалось стабилизировать экономику Украины. Также министерство, по словам дипломата, "заложило основы для роста в будущем и построило структуру", которая поможет украинцам в евроинтеграции.
С точки зрения реформирования, замена премьера и правительства Украины необъяснима. Абсолютно не понятно, какие перед собой цели ставил Яценюк, и чем он два года занимался. Так же непонятно чего хочет Владимир Гройсман, и что он планирует делать.
Иван Миклош, 55-летний словацкий политик, русин по национальности, может стать единственным иностранцем в правительстве (в случае назначения премьером спикера Владимира Гройсмана), под которого будет написан закон.
Минфин сообщил, что ожидает в следующем году от экономики рост ВВП на 3%. По сравнению с падением 2014-2015 годов почти на 20%, ожидаемая активизация экономики годится только для оптимистичных отчетов о "реформах", которые удались правительству.
Министр финансов Украины Наталия Яресько провела встречу с министром иностранных дел Нидерландов Бертом Кундерсом. Голландцы 6 апреля на референдуме выскажут свое мнение относительно соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Крупные чиновники и политики в Украине привыкли к безответственности и безнаказанности – любой провал можно списать на происки врагов, а самому либо тихонько уйти с должности, либо вовсе, когда уляжется скандал, продолжать занимать пост.