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    Наталия Яресько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 605
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    Портфели. Архивное фото
    Почему чиновники и политики в Украине никогда ни в чем не виноваты?
    08:51 06.03.2018
    931Политический кризис: страна в тупике
    Крупные чиновники и политики в Украине привыкли к безответственности и безнаказанности – любой провал можно списать на происки врагов, а самому либо тихонько уйти с должности, либо вовсе, когда уляжется скандал, продолжать занимать пост.
    Наталия Яресько
    Яресько: Запад ждет от Украины приватизации земли и Антикорсуда
    08:20 19.02.2018
    531
    По словам бывшего министра финансов Украины, западные партнеры настроены на сотрудничество, однако хотят понять когда и как будет создан Антикоррупционный суд, проведена земельная реформа.
    Наталия Яресько. Архивное фото
    Яресько после Украины направили "спасать" Пуэрто-Рико
    04:42 24.03.2017
    2015
    Наталия Яресько уверена, что работа в должности министра финансов помогла Украине выйти из финансового кризиса и вернуть стабильность. Теперь она попробует применить свой украинский в Пуэрто-Рико.
    Наталия Яресько. Архивное фото
    Яресько устроилась на работу в США
    12:48 24.10.2016
    5931
    Бывший министр финансов стала членом Евразийского центра Атлантического совета. Она сосредоточится на развитии экономики и инвестиционной конкурентоспособности Украины.
    Министр финансов Наталья Яресько
    Реструктуризация госдолга "от Яресько": мы заплатим долги четыре раза
    09:55 14.07.2016
    16323Списание госдолга Украины кредиторами
    Украинской экономике прогнозируют 3%-ный рост, начиная со следующего года. Если он продолжится и дальше, то уже с 2021 года минимум 10 млрд долларов Украина будет выплачивать своим частным кредиторам, которые, по версии Наталии Яресько "простили" нам 3,6 млрд.
    Наталия Яресько
    Яресько возглавила набсовет The Aspen Institute в Киеве
    22:18 27.05.2016
    395
    В пятницу The Aspen Institute (США) публично объявил о начале работы Аспен Института Киев, наблюдательный совет которого возглавила Яресько. Решение о создании офиса в Киеве было принято в ноябре 2015 года.
    Концерт Джамалы в Киеве
    VIP-зрители на концерте Джамалы: от президента до экс-премьера 
    06:20 25.05.2016
    1669Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Глава государства пригласил на концерт "военнослужащих, находящихся на лечении в "Главном военном клиническом госпитале", а первая леди – особых детей, которые для удобства смотрели концерт из президентской ложи".
    Биометрический загранпаспорт Украины на фоне долларовых купюр
    Полный провал: чем запомнятся Украине чиновники-иностранцы
    08:29 12.05.2016
    2806Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Уход замминистра МВД Эки Згуладзе и замглавы Одесской облгосадминистрации Марии Гайдар со своих постов стал лучшим олицетворением провала ставки на иностранных специалистов, которую еще два года назад сделала новая украинская власть.
    Пять советов Гройсману от Яресько. Видео
    Пять советов новому Кабмину Украины от Яресько 
    10:15 15.04.2016
    1457Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне дала пять советов новому правительству во главе с Владимиром Гройсманом.
    Наталия Яресько
    Новый Кабмин должен полностью выполнить условия программы МВФ - Яресько
    19:57 14.04.2016
    601Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Бывший министр финансов Украины Наталия Яресько заявила, что Украина в высшей степени зависит от программы МВФ, необходимо полностью реализовать эту программу, включая болезненные преобразования.
    Наталия Яресько
    Миллионерша Яресько заработала за прошлый год 121 тыс грн
    19:40 06.04.2016
    620
    Согласно обнародованной декларации, глава Министерства финансов Украины заработала в 2015 году 121,7 тысячи гривен (4,7 тысяч долларов), тогда как на ее банковских счетах хранится 56,7 миллиона гривен ($2,2 млн).
    Посол США в Украине Джеффри Пайетт
    Пайетт считает, что Яресько удалось стабилизировать экономику Украины
    18:12 06.04.2016
    1297
    Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что Минфину удалось стабилизировать экономику Украины. Также министерство, по словам дипломата, "заложило основы для роста в будущем и построило структуру", которая поможет украинцам в евроинтеграции.
    Наталия Яресько на встрече с экспертом по вопросам налоговой политики Штеффеном Шольце
    Немецкий специалист по налогам стал советником в Минфине
    11:05 05.04.2016
    188
    По словам Наталии Яресько, во вторник она провела встречу со Штеффеном Шольце, который будет работать в Украине в рамках технической помощи правительства Германии, осуществляемой через компанию GIZ.
    Кабинет министров Украины
    Возможный Кабмин вероятного Гройсмана: Миклош повторит судьбу Абромавичуса
    14:28 03.04.2016
    3166Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    С точки зрения реформирования, замена премьера и правительства Украины необъяснима. Абсолютно не понятно, какие перед собой цели ставил Яценюк, и чем он два года занимался. Так же непонятно чего хочет Владимир Гройсман, и что он планирует делать.
    Бывший министр финансов Словакии Иван Миклош
    Реформатор и "друг МВФ". Как Миклош-министр изменит Украину
    16:43 02.04.2016
    1670Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Иван Миклош, 55-летний словацкий политик, русин по национальности, может стать единственным иностранцем в правительстве (в случае назначения премьером спикера Владимира Гройсмана), под которого будет написан закон.
    Пожилая женщина просит милостыню
    Тариф "Унылый". О прогнозе экономики от Минфина на 2017 год
    09:42 01.04.2016
    4963Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Минфин сообщил, что ожидает в следующем году от экономики рост ВВП на 3%. По сравнению с падением 2014-2015 годов почти на 20%, ожидаемая активизация экономики годится только для оптимистичных отчетов о "реформах", которые удались правительству.
    Наталия Яреськов Нидерландах
    Яресько обсудила с главой МИД Нидерландов выгоды от ассоциации Украина-ЕС
    22:28 31.03.2016
    486Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Министр финансов Украины Наталия Яресько провела встречу с министром иностранных дел Нидерландов Бертом Кундерсом. Голландцы 6 апреля на референдуме выскажут свое мнение относительно соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
    Наталья Яресько. Архивное фото
    Эксперт: Яресько не видит себя в Кабмине, если не будет премьером
    20:31 31.03.2016
    374Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Политический эксперт Дмитрий Разумков отмечает, что у Наталии Яресько нет поддержки в Верховной Раде, поэтому глава Минфина не сможет пересесть в кресло премьер-министра.
    Министры финансов Нидерландов и Украины Йерун Дейсселблум и Наталия Яресько
    Яресько обсудила с главой Минфина Нидерландов развитие торговли
    22:11 30.03.2016
    108
    По словам главы Минфина Украины, она поблагодарила своего голландского коллегу "за его постоянную личную поддержку Украины и ее ассоциации с Европейским Союзом".
    Митинг возле Кабмина за улучшение социального и пенсионного обеспечения граждан
    Фотоитоги 30 марта: бунт у Кабмина, пожар на радиорынке в Киеве 
    18:03 30.03.2016
    337
    В Киеве в среду около 400 человек провели митинг, протестующие расположились вдоль улицы Грушевского возле здания правительства. Они требовали улучшить социальное и пенсионное обеспечение граждан.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Портфели. Архивное фото
    Почему чиновники и политики в Украине никогда ни в чем не виноваты?
    08:51 06.03.2018
    931
    Крупные чиновники и политики в Украине привыкли к безответственности и безнаказанности – любой провал можно списать на происки врагов, а самому либо тихонько уйти с должности, либо вовсе, когда уляжется скандал, продолжать занимать пост.
    Наталия Яресько
    Яресько: Запад ждет от Украины приватизации земли и Антикорсуда
    08:20 19.02.2018
    531
    По словам бывшего министра финансов Украины, западные партнеры настроены на сотрудничество, однако хотят понять когда и как будет создан Антикоррупционный суд, проведена земельная реформа.
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