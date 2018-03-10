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С точки зрения реформирования, замена премьера и правительства Украины необъяснима. Абсолютно не понятно, какие перед собой цели ставил Яценюк, и чем он два года занимался. Так же непонятно чего хочет Владимир Гройсман, и что он планирует делать.