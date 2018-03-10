Накануне на химзаводе в Донецке произошел крупный пожар, бывший руководитель с "Южмаша" возглавил "Антонов", а в Днепре полиция задержала пенсионера за георгиевскую ленту. Помимо этого Минобразования отменило домашние задания для первоклассников.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде личного обязательства к Шабунину, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.
Антикоррупционер Виталий Шабунин попал в немилость. А все из-за того, что не спешит он декларировать свое имущество и не намерен раскрывать данные о своих доходах. В сетях по этому небывалый ажиотаж. Что же пишут простые украинцы?
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что пытаясь внести изменения в закон о предотвращении коррупции, народные депутаты преследуют только одну цель, чтобы украинцы не увидели их настоящий уровень жизни.
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что если генпрокурор через ВР лишит НАБУ исключительного права на расследование коррупционных преступлений, то поддержка Украины МВФ и Западом на этом закончится.
Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что обыски со стороны ГПУ в Антикоррупционном бюро продиктованы попыткой генпрокурора Юрия Луценко играть в медиа-политические игры.
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что без доверия к правоохранительной системе украинцы не будут сообщать о фактах коррупции, поскольку это является реальным риском.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".