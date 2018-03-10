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    Вталий Шабунин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Наручники. Архивное фото
    Süddeutsche Zeitung: в Украине все бы ничего, если бы не коррупция
    09:03 05.12.2017
    328Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Коррупция пронизывает все сферы жизни Украины, а тому, кто выступает против этого, следует готовиться к множеству неприятностей, пишут мировые СМИ. Когда же в стране начнутся настоящие реформы?
    Оружие. Архивное фото
    Непраздничное. В Украине стало страшно жить
    15:55 25.08.2017
    4997Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Стрелять в безоружных, избивать сворой, унижать и оскорблять публично – все это просто на наших глазах становится если не нормой, то вполне обыденным явлением.
    Андрей Портнов
    Портнов о деле Шабунина: "Сгорел сарай – гори и хата"
    16:32 17.08.2017
    1050
    Шабунин сам является одним из авторов построенной в Украине системы власти и имлементированной в ней карикатурной формулы верховенства права, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин возле Днепровского отделения полиции
    Хроника 16 августа: дело Шабунина, возвращение Саакашвили, смерть Веры Глаголевой
    09:10 17.08.2017
    611
    Накануне на химзаводе в Донецке произошел крупный пожар, бывший руководитель с "Южмаша" возглавил "Антонов", а в Днепре полиция задержала пенсионера за георгиевскую ленту. Помимо этого Минобразования отменило домашние задания для первоклассников.
    Виталий Шабунин
    Суд избрал борцу с коррупцией Шабунину меру пресечения
    18:11 16.08.2017
    314
    Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде личного обязательства к Шабунину, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.
    Военный парад в Варшаве
    Фотоитоги 16 августа: парад ВСУ в Варшаве, подозрение Шабунину и смерть Глаголевой 
    18:00 16.08.2017
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    Во вторник, 15 августа, сотни людей наблюдали военный парад, который в День Войска Польского прошел в центре Варшавы. По Уяздовским аллеям прошли солдаты всех видов вооруженных сил.
    Виталий Шабунин отвечает на вопросы журналистов
    Шабунин на оглашении подозрения выглядел растерянным - спецкор
    15:58 16.08.2017
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    Защите Виталия Шабунина дали всего несколько часов после вручения подозрения для ознакомления с делом, чтобы избрать для него меру пресечения, сообщил специальный корреспондент Александр Ивасивка.
    Виталию Шабунину оглашают подозрение
    Главе Центра противодействия коррупции в Киеве объявили подозрение
    10:11 16.08.2017
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    Антикоррупционного активиста подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" гражданину Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом.
    Виталий Шабунин напал на журналиста Филимоненко
    Почему не воюешь в АТО? Шабунин ударил журналиста за "неприятный" вопрос 
    12:59 08.06.2017
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    Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин ударил журналиста Всеволода Филимоненко из-за вопроса, почему тот не воюет в АТО. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.
    Вручение повестки Виталия Шабунину. Видео
    Вручение повестки в военкомат антикоррупционеру Шабунину 
    03:31 08.06.2017
    2255Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что он с 2000 года непригоден к военной службе по состоянию здоровья.
    Виталий Шабунин
    Шабунин: до НАБУ никто не брался за "золотые дойные коровы" элиты
    23:18 30.04.2017
    308Дело Мартыненко: взяли на поруки
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что 40% дел НАБУ - это дела по госпредприятиям, за которые раньше никто не брался.
    Виталий Шабунин
    Как подняться на борьбе с коррупцией? Соцсети рекомендуют спросить у Шабунина
    17:47 11.04.2017
    560
    Антикоррупционер Виталий Шабунин попал в немилость. А все из-за того, что не спешит он декларировать свое имущество и не намерен раскрывать данные о своих доходах. В сетях по этому небывалый ажиотаж. Что же пишут простые украинцы?
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Насиров вполне может вернуться в СИЗО - эксперт
    06:46 17.03.2017
    1060Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предполагает, что жена Романа Насирова могла продать недвижимость, чтобы собрать нужную сумму. для внесения залога.
    Виталий Шабунин
    Е-декларирование. Депутаты преследуют цель скрыть все, что было заработано - Шабунин
    15:47 03.10.2016
    368Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что пытаясь внести изменения в закон о предотвращении коррупции, народные депутаты преследуют только одну цель, чтобы украинцы не увидели их настоящий уровень жизни.
    Виталий Шабунин
    Шабунин: из-за инициативы Луценко может закончиться поддержка Украины Западом
    13:15 29.09.2016
    4944Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что если генпрокурор через ВР лишит НАБУ исключительного права на расследование коррупционных преступлений, то поддержка Украины МВФ и Западом на этом закончится.
    Луценко об уголовном деле против Авакова. Видео
    Луценко об открытии дела против Авакова 
    10:52 14.09.2016
    1074Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Как уточнил генеральный прокурор, производство в отношении министра внутренних дел было открыто после обращения главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
    Виталий Шабунин
    Власти обманывают ЕС, затягивая сертификацию е-декларирования - эксперт
    23:05 17.08.2016
    132Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире "ГС" заявил, что нет никаких препятствий для сертификации системы е-декларирования в ближайшие дни.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    В подвале ГПУ пытали двух людей - Шабунин
    14:00 17.08.2016
    249Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что войны между ГПУ и НАБУ нет. Но вместе с тем он отметил, что сотрудники ГПУ удерживали и пытали двух работников НАБУ.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    "Это просто выходит за рамки приличий". Шабунин о работе Генпрокуратуры
    14:45 07.08.2016
    1087Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что обыски со стороны ГПУ в Антикоррупционном бюро продиктованы попыткой генпрокурора Юрия Луценко играть в медиа-политические игры.
    Виталий Шабунин
    Шабунин: правоохранительная система не может защищать свидетелей
    12:33 05.08.2016
    72Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что без доверия к правоохранительной системе украинцы не будут сообщать о фактах коррупции, поскольку это является реальным риском.
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