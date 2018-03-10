По словам директора НАБУ, электронное декларирование доходов чиновников могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, однако, по его словам, "орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает".
Кампания по борьбе с коррупцией в Украине на грани провала - ни одному украинскому чиновнику не были предъявлены обвинения, пишут мировые СМИ. Сможет ли Украина разорвать все связи с наследием коррумпированной советской системы?
В НАПК сообщили, что начальника главного следственного управления Национальной полиции Дмитрий Бут "получил в декабре 2015 года подарок в неденежной форме стоимостью 160 тысяч гривен для "близкого человека"".
Пока рядовые украинцы сводят концы с концами, ожидая космических платежек за ноябрьское отопление, топ-чиновники госкомпаний и антикоррупционеры вовсю работают на благо державы. Ведь судя по суммам их премий - люди трудятся не покладая рук.
В НАБУ не исключают, что ситуация с НАПК - реакция на расследование возможного совершения преступлений должностными лицами НАПК и других резонансных дел, в том числе и по делу о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
Весь аппарат НАПК находится ручным управлением, причем разных политсил, поэтому Соломатина сообщила в правоохранительные органы о нарушениях законодательства, подчеркнул эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.
По словам Найема, "несколько часов назад решением генерального прокурора Юрия Луценко уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам, обнародованным Анной Соломатиной, забрали из НАБУ и передали в СБУ".
Ситуация с НАБУ и НАПК еще раз продемонстрировала очевидное — в Украине никто и никогда не боролся, не борется и бороться с коррупцией не собирается, пишет юрист Ростислав Кравец. По его мнению, фактически это стала форма государственного управления страной.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".