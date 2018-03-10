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    НАПК

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 112
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    Система электронного декларирования доходов чиновников
    В НАПК рассказали, какие подарки на 8 марта нужно указать в декларации
    19:34 05.03.2018
    180
    Национальное агентстве по предупреждению коррупции напомнило, что золотое кольцо стоимостью больше 8810 гривен, полученное в подарок, необходимо декларировать.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    В НАПК вызвали народного депутата
    18:23 26.02.2018
    70
    Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что, находясь в статусе народного депутата Украины, Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".
    Артем Сытник
    Сытник заявил об угрозе срыва е-декларирования доходов чиновников
    04:45 08.02.2018
    334Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По словам директора НАБУ, электронное декларирование доходов чиновников могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, однако, по его словам, "орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает".
    Валерия Гонтарева в ходе брифинга 10 апреля
    Репутация дороже. НАПК не обнародует результаты проверки декларации Гонтаревой
    15:14 16.01.2018
    219
    По мнению НАПК, вред, который может быть нанесен репутации Гонтаревой, преобладает над правом общественности знать эту информацию.
    Вывеска НАПК
    В Украине стартовал новый этап электронного декларирования – НАПК
    20:03 02.01.2018
    4080
    Национальное агентство по предупреждению коррупции напоминает, что заполнить электронную декларацию госслужащие обязаны до 1 апреля на официальном сайте НАПК.
    Вывеска НАПК
    НАПК требует от Кличко устранить нарушения в мэрии Киева
    12:03 14.12.2017
    85
    Как стало известно, в ходе организованной НАПК плановой проверки в киевской мэрии был установлен ряд нарушений требований закона о предотвращении коррупции.
    Василий Вакаров
    НАБУ и НАПК пока не справляются со своими функциями — эксперт
    13:54 08.12.2017
    173Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Василий Вакаров считает, что НАПК можно упразднить, а его функции — передать другим структурам, но все равно вначале нужно подождать разрешения конфликта между НАБУ и ГПУ.
    Вывеска НАБУ
    The Washington Times. Коррупция и Украина: кто кого?
    09:38 06.12.2017
    699Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Кампания по борьбе с коррупцией в Украине на грани провала - ни одному украинскому чиновнику не были предъявлены обвинения, пишут мировые СМИ. Сможет ли Украина разорвать все связи с наследием коррумпированной советской системы?
    Наручники. Архивное фото
    Süddeutsche Zeitung: в Украине все бы ничего, если бы не коррупция
    09:03 05.12.2017
    328Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Коррупция пронизывает все сферы жизни Украины, а тому, кто выступает против этого, следует готовиться к множеству неприятностей, пишут мировые СМИ. Когда же в стране начнутся настоящие реформы?
    Вывеска НАПК
    НАПК обратилось в суд из-за собаки за 160 тыс у следователя Нацполиции
    04:15 02.12.2017
    389Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В НАПК сообщили, что начальника главного следственного управления Национальной полиции Дмитрий Бут "получил в декабре 2015 года подарок в неденежной форме стоимостью 160 тысяч гривен для "близкого человека"".
    Вывеска НАПК
    Не на жизнь, а на смерть. Эксперт о борьбе НАБУ с НАПК
    20:15 27.11.2017
    700
    Исход борьбы НАБУ и НАПК покажет, какой Украина будет через 15 лет, считает Артем Никифоров.
    Гривны
    За гранью понимания: откуда берутся миллионные премии в нищей стране
    12:32 26.11.2017
    6040
    Пока рядовые украинцы сводят концы с концами, ожидая космических платежек за ноябрьское отопление, топ-чиновники госкомпаний и антикоррупционеры вовсю работают на благо державы. Ведь судя по суммам их премий - люди трудятся не покладая рук.
    Василий Вакаров
    Эксперт: очевидно, что Сытник и Корчак – заложники политического конфликта
    09:25 24.11.2017
    126Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам Василия Вакарова, противостояние двух антикоррупционных органов все больше вызывает вопросов у общества по поводу целесообразности их существования.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Спасти репутацию НАБУ и НАПК помогут только приговоры – Кушнир
    04:20 23.11.2017
    111Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Если сейчас два ведомства не начнут четко и качественно расследовать дела, то общество еще долго будет сомневаться в их работе. Об этом в эфире "ГС" заявила политический эксперт Светлана Кушнир.
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    В НАБУ заявили, что у Сытника нет конфликтов с главой НАПК
    12:40 22.11.2017
    26
    В НАБУ не исключают, что ситуация с НАПК - реакция на расследование возможного совершения преступлений должностными лицами НАПК и других резонансных дел, в том числе и по делу о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
    Василий Вакаров
    Война Луценко с НАБУ может закончиться развалом страны - Вакаров
    16:36 20.11.2017
    877Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Весь аппарат НАПК находится ручным управлением, причем разных политсил, поэтому Соломатина сообщила в правоохранительные органы о нарушениях законодательства, подчеркнул эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.
    Анна Соломатина
    Скандал в НАПК. Экс-чиновнице выделили пять человек охраны
    03:46 19.11.2017
    1262Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Экс-руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина заявила, что боится за свою жизнь и не хочет, чтобы на нее каким-то образом давили.
    Юрий Луценко
    Нардеп: Луценко передал в СБУ дело по злоупотреблениям в НАПК
    22:36 17.11.2017
    180
    По словам Найема, "несколько часов назад решением генерального прокурора Юрия Луценко уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам, обнародованным Анной Соломатиной, забрали из НАБУ и передали в СБУ".
    Ростислав Кравец
    Кравец: в Украине никто не собирается бороться с коррупцией
    14:15 17.11.2017
    855Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Ситуация с НАБУ и НАПК еще раз продемонстрировала очевидное — в Украине никто и никогда не боролся, не борется и бороться с коррупцией не собирается, пишет юрист Ростислав Кравец. По его мнению, фактически это стала форма государственного управления страной.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: 13 составляющих украинской ментальности
    07:44 17.11.2017
    1784
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что без знания украинской ментальности американцы, европейцы и россияне вряд ли поймут происходящие в Украине процессы.
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    Система электронного декларирования доходов чиновников
    В НАПК рассказали, какие подарки на 8 марта нужно указать в декларации
    19:34 05.03.2018
    180
    Национальное агентстве по предупреждению коррупции напомнило, что золотое кольцо стоимостью больше 8810 гривен, полученное в подарок, необходимо декларировать.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    В НАПК вызвали народного депутата
    18:23 26.02.2018
    70
    Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что, находясь в статусе народного депутата Украины, Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".
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