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    В Украине 800 тысяч чиновников подали декларации о доходах

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    По данным, Национального агентства по противодействию коррупции основные проблемы чиновников при подаче деклараций - это потерянные пароли, окончание срока электронно-цифровой подписи, ошибки в фамилиях и ИНН.
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    УНИАН

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 1 апреля, завершился  очередной этап представления электронных деклараций о доходах госслужащих Украины.

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    Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек, сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

    "Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования – это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие", – говорится в сообщении.

    Агентство отмечает, что "очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, создание черновиков, проверки срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и т.д.".

    НАПК начинает работу по проверке поданных деклараций.

    Ранее сообщалось, что о своих доходах отчитался президент Петр Порошенко, который только на отдых и туристические услуги в Украине потратил около трех миллионов гривен. Также декларации подали премьер Владимир Гройсман и глава Минздрава Ульяна Супрун.

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