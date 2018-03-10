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    Министерство образования и науки Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 165
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    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Страх и ненависть Климкина
    12:42 06.03.2018
    1848Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
    Первое сентября в киевских школах
    Конкурс в первый класс уходит в прошлое - Минобразования
    16:40 05.03.2018
    1819
    Согласно заявлению Минобразования, понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое.
    Министерство образования и науки Украины
    Минобразования рекомендовало школам и вузам возобновить работу
    17:35 03.03.2018
    302Дело - труба! В Украине кризис с газом
    В МОН сообщили, что проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому "уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме".
    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Минобразования рекомендует школам и вузам приостановить работу до 7 марта
    18:19 02.03.2018
    468Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям приостановить работу с 2 по 7 марта включительно.
    Акция в защиту украинского языка. Архивное фото
    Корнейчук: власть "включила заднюю" по нормам закона об образовании
    11:35 03.02.2018
    2657Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Комментируя решение МОН отложить языковую статью, политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент Петр Порошенко окончательно уступил давлению Запада и рекомендациям Венецианской комиссии, раскритиковавшей закон об образовании.
    Школа
    В Минобразования сделали заявление по поводу "запрета" родительских комитетов
    12:38 02.02.2018
    656Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Согласно заявлению Минобразования, приказы утратившие силу (№440 и 205), были составляющими "старого" законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм.
    Школа
    В Украине запретили родительские комитеты в школах
    17:48 01.02.2018
    3544
    Согласно подписанному приказу министра образования Лилии Гриневич, распоряжение от 2 июня 2004 №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (совета)" утратило силу.
    Студенты на лекции
    Из Украины разбегаются студенты и преподаватели
    07:48 29.01.2018
    4749Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В Украине пытаются решить новую проблему, с которой никогда раньше страна не сталкивалась - студенты и преподаватели высших учебных заведений массово мигрируют за рубеж, голосуя ногами за качество иностранных дипломов.
    Экспериментальная школа в Одессе
    В Минобразования сообщили, где в Украине остались русские школы
    15:54 24.01.2018
    796Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По официальным данным, образование на русском языке получают 7% украинских школьников - 277 512 детей. Всего на территории Украины находится 622 учебных заведения, где русский является основным языком преподавания.
    Школьники на 1 сентября
    Минобразования займется патриотическим воспитанием детей
    16:14 18.01.2018
    306
    "Концепция развития гражданского образования" от Министерства образования Украины будет находиться в публичном обсуждении до 5 февраля 2018 года.
    Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко
    Минобразования и университет им. Шевченко объяснили отмену занятий в вузе
    15:14 17.01.2018
    483
    В министерстве считают, что вузы имеют право самостоятельно определять сроки и порядок учебного процесса. В связи с этим КНУ объявил о "дистанционном обучении" до конца зимы.
    Студенты на лекции
    Треть вузов закрылась в Украине после обретения независимости страной
    13:07 10.01.2018
    400
    По информации Министерства образования и науки, в начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 910, к 2017 году их количество сократилось до 657.
    Учебник украинского языка
    Кондряков: языковой проблемы нет, пока не влезает государство
    13:53 08.01.2018
    820Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Языковые нововведения закона об образовании совершенно не на пользу государству, не на пользу людям, которые в этой стране живут, уверен учитель Александр Кондряков. А дурацкие амбиции, которые неизвестно откуда появились, кроме проблем ничего не создают, добавляет он.
    Инструкторы внешнего независимого оценивания (ВНО) открывают пакет с заданиями по математике в специализированной школе Шевченковского района в Киеве
    Появилось новое доказательство демографического кризиса в стране
    10:52 08.01.2018
    3091
    Директор департамента высшего образования Минобразования Олег Шаров подчеркнул, что ВНО позволяет государству выбрать лучших абитуриентов на бюджетные места.
    Министерство образования и науки Украины
    Минобразования выделяет на науку в 2018 году 6 млрд гривен
    13:53 04.01.2018
    104
    В Минобразования уточнили, что финансирование Национальной академии наук возросло на более 38%, а средства на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%.
    Инструкторы внешнего независимого оценивания (ВНО) открывают пакет с заданиями по математике в специализированной школе Шевченковского района в Киеве
    На следующей неделе стартует регистрация на пробное ВНО в Украине
    18:51 03.01.2018
    98
    По информации Украинского центра оценивания качества образования, результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам – 6 апреля.
    Во Львове во время празднования Дня студента развернули флаг Украины
    Венгрия будет оплачивать обучение украинских студентов
    12:00 27.12.2017
    131Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Выплата стипендий будет произведена в соответствии с программой образовательного обмена между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии.
    Министерство образования и науки Украины
    Срок введения языковой статьи закона об образовании могут продлить
    12:54 13.12.2017
    149Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра образования Лилии Гриневич, срок имплементации языковой статьи может быть продлен еще на два года - до 2022 года в зависимости от нужд каждого национального меньшинства.
    Министерство образования и науки Украины
    Минобразования по-своему истолковало выводы Венецианской комиссии о языке
    22:22 11.12.2017
    545Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Минобразования не согласилось с утверждением Венецианской комиссии, что языковая статья закона не предлагает решений для российского языка, и заявило, что на основе рекомендаций комиссии предложит дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств.
    Студенты на лекции
    Минобразования изменило правила поступления в вузы
    08:11 30.11.2017
    2548
    Поступающим после девятого класса при подаче заявления придется предъявить ID-карту в качестве удостоверения личности.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Страх и ненависть Климкина
    12:42 06.03.2018
    1848
    Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
    Первое сентября в киевских школах
    Конкурс в первый класс уходит в прошлое - Минобразования
    16:40 05.03.2018
    1819
    Согласно заявлению Минобразования, понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое.
    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Минобразования рекомендует школам и вузам приостановить работу до 7 марта
    18:19 02.03.2018
    468
    Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям приостановить работу с 2 по 7 марта включительно.
    Министерство образования и науки Украины
    Минобразования рекомендовало школам и вузам возобновить работу
    17:35 03.03.2018
    302
    В МОН сообщили, что проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому "уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме".
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