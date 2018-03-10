820

Языковые нововведения закона об образовании совершенно не на пользу государству, не на пользу людям, которые в этой стране живут, уверен учитель Александр Кондряков. А дурацкие амбиции, которые неизвестно откуда появились, кроме проблем ничего не создают, добавляет он.