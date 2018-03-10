Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
В МОН сообщили, что проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому "уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме".
Комментируя решение МОН отложить языковую статью, политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент Петр Порошенко окончательно уступил давлению Запада и рекомендациям Венецианской комиссии, раскритиковавшей закон об образовании.
Согласно заявлению Минобразования, приказы утратившие силу (№440 и 205), были составляющими "старого" законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм.
В Украине пытаются решить новую проблему, с которой никогда раньше страна не сталкивалась - студенты и преподаватели высших учебных заведений массово мигрируют за рубеж, голосуя ногами за качество иностранных дипломов.
По официальным данным, образование на русском языке получают 7% украинских школьников - 277 512 детей. Всего на территории Украины находится 622 учебных заведения, где русский является основным языком преподавания.
Языковые нововведения закона об образовании совершенно не на пользу государству, не на пользу людям, которые в этой стране живут, уверен учитель Александр Кондряков. А дурацкие амбиции, которые неизвестно откуда появились, кроме проблем ничего не создают, добавляет он.
По информации Украинского центра оценивания качества образования, результаты тестирование с украинского языка и литературы будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам – 6 апреля.
Минобразования не согласилось с утверждением Венецианской комиссии, что языковая статья закона не предлагает решений для российского языка, и заявило, что на основе рекомендаций комиссии предложит дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
В МОН сообщили, что проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому "уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме".