НАПК разъяснило, какие антикоррупционеры освобождены от е-деклараций

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения о том, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие — нет.

Как отметили в НАПК, требование подавать е-декларации не касается лиц, работающих в антикоррупционных объединениях, но непосредственно не выполняющих функции в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Это, например, офис-менеджеры, бухгалтеры, уборщики, поставщики продуктов питания и канцелярских принадлежностей.

В то же время обязаны подавать электронные декларации лица, получающие средства и имущество за непосредственную реализацию в Украине вспомогательных проектов в сфере предотвращения и противодействия коррупции, сообщает "Украинская правда".

Причем, отмечают в НАПК, общественные активисты являются субъектами декларирования только в случае фактической борьбы с коррупцией, а не просто потому, что такая деятельность указана в уставных документах организации.

Примерами такой деятельности являются:

— предоставление экспертной помощи в разработке проектов нормативно-правовых актов, подготовке методических рекомендаций и т.п. по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

— непосредственное осуществление, участие или экспертная поддержка проведения учебных (образовательных) мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;

— принятие мер по выявлению коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений с целью дальнейшего информирования специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции;

— сбор статистической информации, подготовка аналитических отчетов о состоянии предотвращения и противодействия коррупции;

— подготовка и предоставление соответствующим органам государственной власти инициативных предложений по совершенствованию процесса предотвращения и противодействия коррупции и тому подобное.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Верховная Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов.