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    Политика

    НАПК разъяснило, какие антикоррупционеры освобождены от е-деклараций

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    В НАПК отметили, что не подавать декларации могут лица, работающие в антикоррупционных объединениях, но непосредственно не выполняющие функции в сфере предотвращения и противодействия коррупции.
    Вывеска НАПК
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения о том, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие — нет.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как отметили в НАПК, требование подавать е-декларации не касается лиц, работающих в антикоррупционных объединениях, но непосредственно не выполняющих функции в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

    Это, например, офис-менеджеры, бухгалтеры, уборщики, поставщики продуктов питания и канцелярских принадлежностей.

    В то же время обязаны подавать электронные декларации лица, получающие средства и имущество за непосредственную реализацию в Украине вспомогательных проектов в сфере предотвращения и противодействия коррупции, сообщает "Украинская правда".

    Причем, отмечают в НАПК, общественные активисты являются субъектами декларирования только в случае фактической борьбы с коррупцией, а не просто потому, что такая деятельность указана в уставных документах организации.

    Примерами такой деятельности являются:

    — предоставление экспертной помощи в разработке проектов нормативно-правовых актов, подготовке методических рекомендаций и т.п. по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

    — непосредственное осуществление, участие или экспертная поддержка проведения учебных (образовательных) мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции;

    — принятие мер по выявлению коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений с целью дальнейшего информирования специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции;

    — сбор статистической информации, подготовка аналитических отчетов о состоянии предотвращения и противодействия коррупции;

    — подготовка и предоставление соответствующим органам государственной власти инициативных предложений по совершенствованию процесса предотвращения и противодействия коррупции и тому подобное.

    Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Верховная Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов.

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