Новый глава НАПК рассказал о связях с Порошенко

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Новоизбранный глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул заявил, что не знаком с президентом Петром Порошенко и никогда лично с ним не общался.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности слухи о том, что он близкий к президенту человек и на посту главы НАПК может выполнять "заказ" Администрации главы государства, сообщает "Украинская правда".

"Что такое человек, близкий к Администрации президента?", — спросил в свою очередь Мангул.

На уточняющий вопрос, встречался ли он с Порошенко, руководитель Нацагентства ответил:

"Лично с Петром Порошенко я не знаком и не общался. Единственные встречи были, когда я работал в Министерстве экономики и господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия… А потом уже были несколько совместных совещаний, которые он проводил как президент, а я был как глава райгосадминистрации".

"Поэтому может я вас разочарую. Не знаком лично с президентом Украины", — добавил Мангул.

Напомним, Александр Мангул избран новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Соответствующее решение было принято на заседании НАПК в среду.