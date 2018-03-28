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    Новый глава НАПК рассказал о связях с Порошенко

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    Новоизбранный глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул рассказал, что встречался с Порошенко, когда работал в Министерстве экономики.
    Александр Мангул
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Новоизбранный глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул заявил, что не знаком с президентом Петром Порошенко и никогда лично с ним не общался.

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    Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности слухи о том, что он близкий к президенту человек и на посту главы НАПК может выполнять "заказ" Администрации главы государства, сообщает "Украинская правда".

    "Что такое человек, близкий к Администрации президента?", — спросил в свою очередь Мангул.

    На уточняющий вопрос, встречался ли он с Порошенко, руководитель Нацагентства ответил:

    "Лично с Петром Порошенко я не знаком и не общался. Единственные встречи были, когда я работал в Министерстве экономики и господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия… А потом уже были несколько совместных совещаний, которые он проводил как президент, а я был как глава райгосадминистрации".

    "Поэтому может я вас разочарую. Не знаком лично с президентом Украины", — добавил Мангул.

    Напомним, Александр Мангул избран новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Соответствующее решение было принято на заседании НАПК в среду.

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