Минюст поставил задачи перед новым главой НАПК

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Главное, на чем необходимо сконцентрировать свою работу новому главе НАПК — это полный запуск автоматизированной системы проверки деклараций.

Об этом сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

"Я надеюсь, что Национальное антикоррупционное агентство наконец заработает полноценно. Основная задача этого органа — полный запуск автоматизированной системы проверки деклараций. Без этого, без доработки самого реестра и проверки декларация не в ручном режиме, а автоматически, говорить об эффективной работе данного органа будет нечестно. Я рассчитываю, что новое руководство, которое было переизбрано, именно на этом акцентирует свое внимание. Все ресурсы, все возможности, все средства, любая материальная база, которая необходима, была им предоставлена. Финансирование НАПК есть одним из крупнейших, так же как и других антикоррупционных органов", — подчеркнул Петренко.

Министр ожидает, что уже в ближайшее время можно будет увидеть полноценную проверку деклараций через автоматизированную систему, после чего можно будет комментировать на сколько эффективно НАПК.

"Давать сейчас оценку предыдущим руководителям нет смысла, пусть новое руководство, которое приступило к исполнению своих обязанностей, дает оценку своим коллегам, которые работали перед этим в течение 2 лет", — добавил он.

Напомним, Александр Мангул избран новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Соответствующее решение было принято на заседании НАПК в среду.