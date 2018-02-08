В Раде декларирования активистов отодвинет Антикорсуд - Якубин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Общественные активисты не будут подавать электронные декларации. Вместо этого для них вводят обязательное отчетности. О таком компромиссе президент Петр Порошенко уже договорился с представителями влиятельных общественных организаций. По крайней мере, об этом сообщила его представитель в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, общественные организации и активисты согласились на расширенное представление информации и расширенные отчетности вместо подачи электронной декларации. Она также отметила, что президент планирует в два-три раза уменьшить количество подотчетных активистов. Для этого он собирается увеличить порог доходов общественных организаций, которые должны предоставлять отчеты.

Эти инициативы проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чи коректна така заміна обов'язкової подачі електронних декларацій на обов'язкове звітування для громадських організацій?

— Я думаю, що сама по собі ця ініціатива з'явилася як спроба дещо знизити рівень соціальної критики з боку громадських організацій, які починаючи з весни минулого року активно звучать в сторону президента якраз з цього питання. І плюс до цієї критики активно приєдналися частково наші міжнародні партнери. Я думаю, що просто в команді у президента вирішили, що якщо зараз це питання вдасться актуалізувати, можливо вдасться відкласти інше питання — Антикорупційного суду. Тому ми почули тепер таку заяву, певне переключення дискурсу з питання Антикорупційного суду на питання зміни звітності для громадських активістів, і відміну електронного декларування. Тобто ідея, яка більше півроку постійно викликала з боку громадських активістів критику, тому що там було встановлено дійсно низькі пороги сум, які мали вказувати громадські організації, і власне до цієї критики активно приєднувалися наші міжнародні партнери.

Чому лунала критика і обурення з боку антикорупційних організацій подавати декларації?

— Я думаю, що справа в тім, що знову таки, у нас в цій сфері є великий рівень гармидеру, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про досвід західних країн, там все ж таки є зобов'язання для громадських організацій подавати інформацію про свої витрати, про джерела фінансування, які вони отримують. І більше того, там є чітка різниця між, наприклад, громадською активністю і лобістською активністю. Тобто для лобістів є інший, окремий закон, який, наприклад, зобов'язує їх вказувати і подавати спеціальні звіти: від кого, на які цілі вони отримували кошти. Для громадських ініціатив, не пов'язаних з лобістськими компаніями, є більш спрощена звітність. У нас все змішано в одну велику купу. У нас і від громадських активістів часто проходять лобістські компанії, з іншого боку, у нас зміщено акцент в тому, що є і звичайні громадські компанії в більш вузькому розумінні. Але у нас нема окремого закону про лобізм. Те саме стосується більш наближених до європейських країн інструментів щодо аналізу і звітності громадських організацій, у нас виник такий гармидер, коли дуже часто деякі громадські організації і активісти, насправді будучи лобістами, прикриваються таким голосним гаслом, що вони є громадськими активістами, і що спроби декларувати ними різну інформацію щодо фінансової звітності — це є порушення громадських активістів.

Насправді, проблема в нашій країні полягає в тому, що ця сфера не є дуже чітко відрегульованою з точки зору, де оця межа безпосередньо між громадською активністю і лобістською діяльністю. І більш того, в західних країнах є ще дуже чіткий аспект, прив'язаний до того, що окрім лобістів і громадських активістів є ще обов'язково включене питання джерела походження цих коштів, які отримують ті чи інші організації. Особливо якщо ці джерела походження прив'язані до політики, або наприклад до інших держав. Тому що ми розуміємо, наприклад, якщо інші держави фінансують медіа, або можуть фінансувати медіа в іншій країні, то це медіа може в тому числі відображати або просувати інтереси іншої країни в тій країні, в якій воно діє. І до речі, нещодавно в США була прийнята зміна в законодавстві з цього приводу, що всі медіа, які мають державне фінансування, і які діють на території США, мають про це вказувати.

Тобто подачу електронних декларацій і інші форми звітування можна вважати тиском зі сторони влади на громадські організації. і саме тому такий супротив?

— Я думаю, що такий супротив це викликає, тому що у нас є нерозбірливість в цих питаннях лобістів від громадських активістів. А західні країни, насправді, це сприймають як супротив. Тому що знову-таки, багато посольств західних країн не дуже сильно намагаються зрозуміти, а яким чином в Україні влаштовано регулювання цієї сфери. Тобто якщо ці організації, які працюють з посольствами, починають критикувати уряд або ВРУ, то відповідні уряди або міжнародні організації включаються в цей процес і починають теж критикувати. Але на мою думку, знову таки, тут звісно має бути звітність і мають бути чітко зрозумілі джерела походження тих чи інших коштів, на що вони виділялися. Тобто ці речі мають бути проконтрольовані, щоб ми розуміли, що деякі громадські активісти не є громадськими активістами, а є насправді лобістами. Але в такому разі в цивілізованому світі є набагато більш чіткі і більш прискіпливі норми до тих людей, які займаються, наприклад, лобістськими компаніями.

Чи будуть в ВРУ прийняті всі ці ініціативи президента щодо громадських організацій?

— Сама по собі ідея електронного декларування не є поганою, і в тому числі в контексті громадських організацій, на мою думку. Тому що таким чином громадські організації можуть показати, навпаки, більшу прозорість, але у нас ця ідея деякою мірою доведена до абсурду. Тому що настільки низький поріг подання інформації про всі витрати, що деякі громадські організації були справді паралізовані в своїй громадській діяльності. Тому якщо говорити, чи прийме ВРУ, я думаю, що певна ймовірність цього є. Тим паче, що президент постійно про це говорив ще починаючи з минулої весни і він на багатьох міжнародних форумах це теж обговорював. Плюс, владі потрібно якимось чином прикрити питання неприйняття або відкладання закону про Антикорупційний суд в тій редакції, в якій хочуть міжнародні фінансові інституції. І тут влада просто, приймаючи, наприклад, зміну щодо активістів, щодо зміни електронного декларування на звітність, зменшить рівень критики, який і так лунає в бік влади.

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Ранее председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявлял, что декларирование для активистов — рычаг блокирования их работы.

А менеджер антикоррупционной группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов отметил, что декларированием активистов власть убирает будущих конкурентов.