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    Новый глава НАПК Александр Мангул. Справка

    (обновлено: )13201
    Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в среду избрали Александра Мангула, который до этого занимал должность члена НАПК. Он сменил на этом посту Наталью Корчак.
    Александр Мангул, брифинг 28 марта 2018
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в среду избран Александр Мангул, до этого занимавший должность члена НАПК.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Александр Мангул родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.

    1999 — окончил Таврическую государственную агротехническую академию, экономист.

    2004 — окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины, магистр государственного управления.

    • "Я осознанно получал образование экономиста и потом второе – в Нацакадемии госуправления при Президенте – тоже осознанно. У меня был период, когда я отходил от госслужбы и работал на Лисичанском стекольном заводе. Но госслужба мне, по-настоящему, интересна. Среди некоторых моих знакомых бытует мнение чиновники "бумажки носят". Но когда ты занимаешься серьезными вопросами, которые влияют на развитие отрасли или за твоим решением судьба бюджетообразующего предприятия – это, действительно, интересно", — заявил Мангул в интервью МВ от 11 февраля 2017 года.

    2000 — 2013 — работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли и Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, от главного специалиста до директора департамента.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
    НАБУ и НАПК пока не справляются со своими функциями — эксперт

    2003 — 2004 — заместитель председателя правления ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".

    Май 2015 — февраль 2018 — глава Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.

    С 17 января 2018 — член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

    С 28 марта 2018 — глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

    • "C Петром Порошенко я не знаком и не общался, единственные встречи были, когда я работал в Министерстве экономики, господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия. А потом было несколько совместных совещаний, которые он уже проводил как президент, а я был как глава райгосадминистрации. Поэтому, может, я вас разочарую – не знаком лично с президентом Украины", – заявил Мангул на брифинге 28 марта.

    УНИАН
    Александр Мангул и Наталья Корчак, брифинг 28 марта 2018

    Другие факты:

    • Отец Александра Мангула — Анатолий Ильич Мангул (1952 г. р) — глава Мелитопольского горисполкома (1991-1997) и городской голова города Мелитополя (1997-1998), депутат Верховной Рады Украины третьего созыва (1998—2002), первый заместитель министра промышленной политики по связям с парламентом (2003—2005), заместитель главы Фонда госимущества Украины (с августа 2010).
    • По данным источников "Страны", Мангул является креатурой президента Петра Порошенко. В то время как Наталье Корчак приписывали тесные связи со второй партией власти "Народным фронтом".

    Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

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