Новый глава НАПК Александр Мангул. Справка

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в среду избран Александр Мангул, до этого занимавший должность члена НАПК.

Ниже приводится биографическая справка.

Александр Мангул родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.

1999 — окончил Таврическую государственную агротехническую академию, экономист.

2004 — окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины, магистр государственного управления.

"Я осознанно получал образование экономиста и потом второе – в Нацакадемии госуправления при Президенте – тоже осознанно. У меня был период, когда я отходил от госслужбы и работал на Лисичанском стекольном заводе. Но госслужба мне, по-настоящему, интересна. Среди некоторых моих знакомых бытует мнение чиновники "бумажки носят". Но когда ты занимаешься серьезными вопросами, которые влияют на развитие отрасли или за твоим решением судьба бюджетообразующего предприятия – это, действительно, интересно", — заявил Мангул в интервью МВ от 11 февраля 2017 года.

2000 — 2013 — работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли и Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, от главного специалиста до директора департамента.

2003 — 2004 — заместитель председателя правления ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий".

Май 2015 — февраль 2018 — глава Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.

С 17 января 2018 — член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

С 28 марта 2018 — глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"C Петром Порошенко я не знаком и не общался, единственные встречи были, когда я работал в Министерстве экономики, господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия. А потом было несколько совместных совещаний, которые он уже проводил как президент, а я был как глава райгосадминистрации. Поэтому, может, я вас разочарую – не знаком лично с президентом Украины", – заявил Мангул на брифинге 28 марта.

УНИАН Александр Мангул и Наталья Корчак, брифинг 28 марта 2018

Другие факты:

Отец Александра Мангула — Анатолий Ильич Мангул (1952 г. р) — глава Мелитопольского горисполкома (1991-1997) и городской голова города Мелитополя (1997-1998), депутат Верховной Рады Украины третьего созыва (1998—2002), первый заместитель министра промышленной политики по связям с парламентом (2003—2005), заместитель главы Фонда госимущества Украины (с августа 2010).

По данным источников "Страны", Мангул является креатурой президента Петра Порошенко. В то время как Наталье Корчак приписывали тесные связи со второй партией власти "Народным фронтом".

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