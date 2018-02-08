Сытник заявил об угрозе срыва е-декларирования доходов чиновников

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Электронное декларирование доходов украинских чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет эти декларации, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронное декларирование… могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК — Ред.) фактически никогда не был создан и не начал свою работу, этот инструмент есть под угрозой сейчас", — заявил Сытник в интервью Reuters.

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В самом НАПК ранее причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия. Заявления директора НАБУ в Агентстве пока не комментирую, уточняет УНИАН.

Напомним, в декабре 2017 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацагентства наконец полностью укомплектовала его штат. Впервые за свою недолгую историю этот орган имеет определенный законом состав — пять членов. К председателю НАПК Наталье Корчак, Александру Скопичу и Александру Серегину присоединились председатель Мелитопольской райгосадминистрации Александр Мангул и бывший работник Донецкой прокуратуры, а ныне помощник адвоката Станислав Патюк.

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Ранее также сообщалось, что НАПК закрыло НАБУ доступ к Реестру е-деклараций.