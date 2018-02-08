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    Сытник заявил об угрозе срыва е-декларирования доходов чиновников

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (427)

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    По словам директора НАБУ, электронное декларирование доходов чиновников могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, однако, по его словам, "орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает".
    Артем Сытник
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Электронное декларирование доходов украинских чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет эти декларации, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

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    "Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронное декларирование… могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК — Ред.) фактически никогда не был создан и не начал свою работу, этот инструмент есть под угрозой сейчас", — заявил Сытник в интервью Reuters.

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    В самом НАПК ранее причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия. Заявления директора НАБУ в Агентстве пока не комментирую, уточняет УНИАН.

    Напомним, в декабре 2017 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацагентства наконец полностью укомплектовала его штат. Впервые за свою недолгую историю этот орган имеет определенный законом состав — пять членов. К председателю НАПК Наталье Корчак, Александру Скопичу и Александру Серегину присоединились председатель Мелитопольской райгосадминистрации Александр Мангул и бывший работник Донецкой прокуратуры, а ныне помощник адвоката Станислав Патюк.

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    Ранее также сообщалось, что НАПК закрыло НАБУ доступ к Реестру е-деклараций. 

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