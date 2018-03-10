Как сообщается, мероприятия осуществлялись по уголовному производству, в отношении отдельных должностных лиц международного аэропорта "Борисполь", которые при содействии должностных лиц Госавиаслужбы осуществили растрату бюджетных средств.
Партнер юридической компании "Анте" Андрей Гук сообщил, что Окружной админсуд Киева отказал экс-председателю Госавиаслужбы Антонюку в удовлетворении его иска о признании увольнения с должности противоправным.
Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук сообщил, что ведомство основательно пересмотрит порядок предоставления прав на эксплуатацию воздушных линий в рамках рабочей группы с привлечением экспертов рынка.
Мэр Житомира сообщил, что первым ожидается самолет компании YanAir, зарегистрированной в городе. Поэтому, по словам Сухомлина, налоги будут поступать в городской бюджет, и сотни житомирян получат рабочие места.
Украина в среду приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны для транзитных полетов. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность.
Сообщается, что "во исполнение сегодняшнего решения правительства Госавиаслужба уже направила письма в Росавиацию и МИД Украины, которым сообщила, что транзит для всех самолетов Российской Федерации воздушным пространством Украины прекращается с 00.00 26 ноября".
Как сообщили в Государственной авиационной службе Украины, было принято решение направить государственного инспектора по авиационной безопасности для проведения проверки состояния авиационной безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейх.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".