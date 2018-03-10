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    Государственная авиационная служба Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Аэропорт Борисполь
    В Украине детям до пяти лет запретят летать на самолетах без сопровождения
    19:17 14.08.2017
    68
    В Государственной авиаслужбы Украины предупредили, что кроме ограничений на полеты детей по возрасту, согласно принятой поправке в пассажирскую ведомость будет внесена графа "гражданство".
    Беспилотник. Архивное фото
    Госавиаслужба намерена ввести регистрацию беспилотников
    12:18 03.05.2017
    49
    Сообщается, что Госпогранслужба намерена ввести два вида классификации беспилотных воздушных судов - по максимальной взлетной массе и по типу управления.
    Самолет приземлился в Борисполе
    Госавиаслужба будет сотрудничать с НАПК
    15:32 19.01.2017
    57
    В Госавиаслужбе сообщили, что согласно подписанному документу, НАПК получит прямой доступ к информационным базам данных, владельцем которых является государственный реестр гражданских воздушных судов.
    Самолет авиакомпании Аэрофлот
    Украина оштрафовала авиакомпании РФ за полеты в Крым на 721 млн грн
    15:20 27.10.2016
    578
    Представители Госавиаслужбы сообщили, что пока принятые ими меры не способствуют уплате штрафов российскими авиакомпаниями. По их словам, российская сторона не оплатила "ни копейки" по штрафам.
    Служба безопасности Украины
    СБУ провела обыски в Госавиаслужбе по делу о растрате госсредств
    15:12 26.07.2016
    43
    Как сообщается, мероприятия осуществлялись по уголовному производству, в отношении отдельных должностных лиц международного аэропорта "Борисполь", которые при содействии должностных лиц Госавиаслужбы осуществили растрату бюджетных средств.
    Самолеты авиакомпании МАУ
    Госавиаслужба обжалует "необоснованные преференции" для МАУ
    12:57 28.05.2016
    274
    Государственная авиационная служба недовольна решением суда, которое не учитывает задолженность МАУ при предоставлении ей прав на эксплуатацию воздушных линий.
    Денис Антонюк. Архивное фото
    Суд отказался восстановить в должности экс-главу Госавиаслужбы - юрист
    16:07 24.05.2016
    66
    Партнер юридической компании "Анте" Андрей Гук сообщил, что Окружной админсуд Киева отказал экс-председателю Госавиаслужбы Антонюку в удовлетворении его иска о признании увольнения с должности противоправным.
    Самолеты авиакомпании МАУ
    Госавиаслужба упростила доступ к рынку авиационных перевозок в стране
    12:48 17.05.2016
    52
    Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук сообщил, что ведомство основательно пересмотрит порядок предоставления прав на эксплуатацию воздушных линий в рамках рабочей группы с привлечением экспертов рынка.
    Самолеты авиакомпании Международные авиалинии Украины
    Италия либерализовала воздушное сообщение с Украиной
    19:36 29.03.2016
    104Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По информации Госавиаслужбы Украины, в летнем сезоне IATA-2016 Италия готова удовлетворять дополнительные заявки украинских авиакомпаний на рейсы в Итальянскую республику.
    Европейское агентство авиационной безопасности
    Госавиаслужба Украины и EASA договорились о расширении сотрудничества
    14:45 17.02.2016
    604
    Как отмечается, документ будет способствовать подготовке к имплементации Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским союзом.
    Самолет российских авиакомпаний приземлился в Борисполе
    В Госавиаслужбе рассказали, кто прибыл в "Борисполь" на российском самолете
    16:22 11.01.2016
    920
    Как сообщили в Государственной авиационной службе, на борту российского самолета, который приземлился в понедельник в Киеве, были члены официальной российской делегации.
    Аэропорт Житомир. Архивное фото
    Госавиаслужба разрешила житомирскому аэропорту принимать самолеты
    10:05 02.01.2016
    1491
    Мэр Житомира сообщил, что первым ожидается самолет компании YanAir, зарегистрированной в городе. Поэтому, по словам Сухомлина, налоги будут поступать в городской бюджет, и сотни житомирян получат рабочие места.
    Самолет ATR42 авиакомпании UTair
    Эксперт рассказал, почему контроль за полетами чартеров усилился
    10:42 30.11.2015
    187Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Госавислужба временно усилила контроль за чартерами. Контроль над безопасностью в мире усиливается в целом, отметил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.
    Самолеты авиакомпаний Аэрофлот и МАУ
    Запрет на полеты российских авиакомпаний через Украину вступил в силу
    01:19 26.11.2015
    1663Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Украина в среду приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны для транзитных полетов. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность.
    Арсений Яценюк и Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Запрет Яценюка по авиасообщению с РФ - игра на публику
    16:54 25.11.2015
    1146Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    По словам политического эксперта Алексея Голобуцкого, за три недели до истечения срока иммунитета правительства, его глава Арсений Яценюк решил напомнить о своей воинственности.
    Самолет
    Госавиаслужба Украины уведомила Росавиацию о запрете транзита для самолетов РФ
    16:51 25.11.2015
    221Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Сообщается, что "во исполнение сегодняшнего решения правительства Госавиаслужба уже направила письма в Росавиацию и МИД Украины, которым сообщила, что транзит для всех самолетов Российской Федерации воздушным пространством Украины прекращается с 00.00 26 ноября".
    Самолеты авиакомпаний Аэрофлот и МАУ
    Украина в среду уведомит РФ о запрете использования воздушного пространства
    15:30 25.11.2015
    117Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Как сообщили в Госавиаслужбе, по поручению Кабмина ведомство уведомит российскую сторону о закрытии воздушного пространства для гражданской авиации Российской Федерации.
    Авиакомпания Международные авиалинии Украины
    МАУ усилили меры безопасности при полетах в Египет
    22:41 23.11.2015
    224Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    МАУ и Госавиаслужба провели инспекцию аэропорта Шарм-эш-Шейх, где украинские специалисты изучали этот аэропорт на предмет авиационной безопасности, защиты от террористической угрозы.
    Самолеты авиакомпании МАУ. Архивное фото
    Госавиаслужба не будет приостанавливать полеты украинских авиакомпаний в Египет
    11:57 17.11.2015
    547Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По словам представителя Госавиаслужбы, украинские авиакомпании смогут продолжить полеты в Египет, если усилят меры безопасности на своих рейсах.
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Киев направит инспектора по авиационной безопасности в Египет - авиаслужба
    18:31 10.11.2015
    206
    Как сообщили в Государственной авиационной службе Украины, было принято решение направить государственного инспектора по авиационной безопасности для проведения проверки состояния авиационной безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейх.
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