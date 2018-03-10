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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 92
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    Газораспределительная станция в селе Боярка
    Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ
    21:02 24.08.2016
    475
    По данным Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ увеличился до 38,8% с 38,62% по состоянию на 23 августа, когда в украинских ПХГ находилось 11,954 миллиарда кубометров газа.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ - GSE
    20:49 17.08.2016
    647
    Согласно данным Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ увеличился до 37,55% с 37,38% по состоянию на 16 августа, когда в украинских ПХГ находилось 11,568 миллиарда кубометров газа.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ - GSE
    20:51 05.08.2016
    803
    Согласно информации Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ увеличился до 35,42% с 35,24% по состоянию на 4 августа.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Украина продолжает увеличивать запасы газа в ПХГ
    02:13 18.05.2016
    606
    Как сообщили в Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ увеличился до 28,91% с 28,87% по состоянию на 16 мая, когда в украинских ПХГ находилось 8,937 миллиарда кубометров газа.
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Украина увеличила запасы газа в своих ПХГ
    05:36 12.04.2016
    415Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По данным GSE, уровень заполнения подземных хранилищ по состоянию на 10 апреля составил 27,27%, когда в ПХГ Украины находилось 8,440 миллиарда кубометров газа.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    Стал известен объем газа в украинских ПХГ
    04:30 09.04.2016
    336
    По информации Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ сократился до 26,48% с 26,66% по состоянию на 7 апреля, когда в украинских ПХГ находилось 8,253 миллиарда кубометров газа.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    Запасы газа в украинских ПХГ продолжают снижаться - GSE
    23:22 07.04.2016
    281
    Как сообщает Ассоциация европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения ПХГ сократился до 26,66% с 26,83% по состоянию на 6 апреля, когда в украинских хранилищах находилось 8,303 миллиарда кубометров газа.
    Газокомпрессорная станция
    Украина за минувшие сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,44%
    05:16 04.03.2016
    521Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По данным GSE, уровень заполнения хранилищ сократился до 31,91% с 32,05% по состоянию на 2 марта, когда в украинских ПХГ находилось 9,919 миллиарда кубометров газа.
    Газокомпрессорная станция
    Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,26% - GSE
    22:50 20.02.2016
    551
    Согласно информации, уровень заполнения хранилищ сократился до 33,36% с 33,45% по состоянию на 19 февраля, когда в украинских ПХГ находилось 10,353 миллиарда кубометров газа.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    Украина продолжает снижать запасы газа в ПХГ - GSE
    23:12 22.12.2015
    648
    Как сообщается на сайте Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ сократился до 47,2% с 47,42% по состоянию на 21 декабря.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Объем газа в украинских ПХГ снизился до 14,65 млрд кубов - GSE
    21:17 21.12.2015
    242Газ из России: "зимний пакет".
    Уровень заполнения хранилищ сократился до 47,36% с 47,6%. В зимнем газовом пакете оговорена закупка "Нафтогазом" у "Газпрома" 2 миллиардов кубометров газа на кредитные 500 миллионов долларов, привлеченные с помощью ЕК.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,06% - GSE
    22:57 10.11.2015
    212Газ из России: "зимний пакет".
    По данным GSE, уровень заполнения хранилищ сократился до 54,83% с 54,86% по состоянию на 9 ноября, когда в украинских ПХГ находилось 16,98 миллиарда кубометров газа.
    Газокомпрессорная станция
    Украинские подземные газохранилища заполнены на 54,97% – GSE
    22:22 08.11.2015
    493Газ из России: "зимний пакет".
    Согласно информации на сайте ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ, наибольший объем газа хранится в Бильче-Волыцко-Угерском хранилище - 8,317 миллиарда кубометров газа.
    Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
    Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,04%
    22:59 13.10.2015
    128Газ из России: "зимний пакет".
    По данным GSE, уровень заполнения хранилищ повысился до 51,12% с 51,10% по состоянию на 12 октября, когда в украинских ПХГ находилось 15,815 миллиарда кубометров газа.
    Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
    Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,03%
    01:30 10.10.2015
    118Газ из России: "зимний пакет".
    По данным GSE, уровень заполнения хранилищ повысился до 51,05% с 51,03% по состоянию на 8 октября, когда в украинских ПХГ находилось 15,794 миллиарда кубометров газа.
    Газокомпрессорная станция
    Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,3%
    22:57 25.09.2015
    157Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    По данным GSE, уровень заполнения хранилищ повысился до 50,15% с 50% по состоянию на 24 сентября, когда в украинских ПХГ находились 15,475 миллиарда кубометров газа.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украина за сутки увеличила запасы газа до 15,4 млрд кубометров
    23:55 23.09.2015
    143Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Подземные хранилища заполнены топливом почти на половину. За восемь месяцев Украины импортировала из Европы восемь миллиардов кубометров газа.
    Транзит газа
    Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,26%
    22:15 18.09.2015
    114Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    По данным GSE, уровень заполнения хранилищ повысился до 49,14% с 49,01% по состоянию на 17 сентября, когда в украинских ПХГ находились 15,169 миллиарда кубометров газа.
    Газовая компрессорная станция
    Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,29%
    21:56 15.09.2015
    128Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    По данным GSE, уровень заполнения хранилищ повысился до 48,76% с 48,62% по состоянию на 14 сентября, когда в украинских ПХГ находилось 15,047 миллиарда кубометров газа.
    Газопровод
    Украина за сутки увеличила запасы газа до 14,8 млрд кубометров
    06:57 09.09.2015
    181Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    ПХГ Украины заполнены топливом на 48 процентов, об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ.
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