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Как сообщили в Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ увеличился до 28,91% с 28,87% по состоянию на 16 мая, когда в украинских ПХГ находилось 8,937 миллиарда кубометров газа.