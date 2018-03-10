По данным Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ увеличился до 38,8% с 38,62% по состоянию на 23 августа, когда в украинских ПХГ находилось 11,954 миллиарда кубометров газа.
Согласно данным Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ увеличился до 37,55% с 37,38% по состоянию на 16 августа, когда в украинских ПХГ находилось 11,568 миллиарда кубометров газа.
Как сообщили в Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ увеличился до 28,91% с 28,87% по состоянию на 16 мая, когда в украинских ПХГ находилось 8,937 миллиарда кубометров газа.
По информации Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения хранилищ сократился до 26,48% с 26,66% по состоянию на 7 апреля, когда в украинских ПХГ находилось 8,253 миллиарда кубометров газа.
Как сообщает Ассоциация европейских операторов подземных газовых хранилищ, уровень заполнения ПХГ сократился до 26,66% с 26,83% по состоянию на 6 апреля, когда в украинских хранилищах находилось 8,303 миллиарда кубометров газа.
Уровень заполнения хранилищ сократился до 47,36% с 47,6%. В зимнем газовом пакете оговорена закупка "Нафтогазом" у "Газпрома" 2 миллиардов кубометров газа на кредитные 500 миллионов долларов, привлеченные с помощью ЕК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".