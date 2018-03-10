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    Нурсултан Назарбаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 130
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    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    Президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы
    08:24 20.02.2018
    362
    Утвержденный президентом Казахстана новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Назарбаев: Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска
    08:29 19.01.2018
    1997
    После встречи в Вашингтоне с Трампом Назарбаев заявил, что на переговорах речь заходила также об урегулировании в Украине.
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    Назарбаев высказался о знании русского языка в Казахстане
    02:46 10.01.2018
    531
    По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы "казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией".
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    Назарбаев подписал указа о переводе казахского алфавита на латиницу
    05:09 27.10.2017
    599
    В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику глава государства постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп позвонил Назарбаеву по поводу новой стратегии США в Южной Азии
    03:50 02.09.2017
    285
    В пресс-службе Белого дома сообщили, что стороны обсудили предстоящее в январе 2018 года председательство Казахстана в СБ ООН и проведение в Астане международной выставки Expo-2017.
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    Казахстан предложил помощь в разрешении конфликта в Донбассе
    14:10 29.08.2017
    750Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна готова "способствовать и далее диалогу по разрешению кризиса на юго-востоке Украины".
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    Назарбаев дал старт перевода казахского языка на латиницу
    09:27 12.04.2017
    973
    В своей статье, опубликованной в государственной газете, президент Казахстана заявил, что к постепенному переходу казахского языка на латинский алфавит республика готовилась с момента приобретения независимости.
    Нурсултан Назарбаев
    Назарбаев перераспределил полномочия между ветвями власти
    08:36 10.03.2017
    136
    Сообщается, что поправки, внесенные в конституцию Казахстана, направлены на повышение роли парламента: будет расширена его роль при формировании правительства.
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    У Казахстана свой путь демократического развития - Назарбаев
    07:32 03.03.2017
    312
    По словам главы государства, "Казахстан был, есть и будет независимым, унитарным и целостным государством, такова воля народа". Он добавил, что другие государства "шли столетиями к тому, что есть".
    Действующий глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
    Депутаты Казахстана предложили переименовать столицу в честь Назарбаева
    10:21 23.11.2016
    444
    В среду депутат нижней палаты парламента Куаныш Султанов, представляя декларацию по основным достижениям республики за годы независимости, предложил отразить в наименовании столицы имя первого президента.
    Путин и Назарбаев посмотрели фильм 28 панфиловцев. Видео
    Путин и Назарбаев посмотрели вместе фильм "28 панфиловцев" 
    07:59 05.10.2016
    436
    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев завершили совместную рабочую программу в Астане просмотром фильма "28 панфиловцев". Об этом во вторник, 4 октября, журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
    Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев подписали план сотрудничества Украины и Казахстана
    Назарбаев убеждает Порошенко выполнить минские соглашения – сентор
    08:16 24.08.2016
    1374"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Назарбаев руководствуется искренним стремлением внести свою лепту в оздоровление международной ситуации, укрепление глобальной и региональной безопасности.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Порошенко играет роль миротворца, чтобы не быть козлом отпущения – Бортник
    07:55 18.08.2016
    1957"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    За заявлениями Назарбаева о готовности Порошенко к компромиссу не стоит искать какой-то глубокой подоплеки, месседжа для Путина и для остальных игроков: целью сообщения могло быть оказание давления на самого Порошенко, отметил политолог Руслан Бортник.
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Порошенко сообщил о готовности к компромиссам по Донбассу – Назарбаев
    15:10 16.08.2016
    894"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, украинский лидер Петр Порошенко "склонен находить компромиссы, но (они) почему-то не находятся".
    Нападение на полицейских в Алма-Ате
    "Это теракт". Власти Казахстана о ЧП в Алма-Ате
    07:25 19.07.2016
    593Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал террористическим актом перестрелки в Алма-Ате, в результате которых погибли пять человек. Он поручил защитить места массового скопления людей в городе и жестко пресекать распространение панических слухов.
    Нападение на полицейских в Алма-Ате
    Назарбаев потребовал жестко пресекать слухи после перестрелки в Алма-Ате
    16:24 18.07.2016
    336Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    По мнению президента Казахстана, "важно жестко пресекать панические слухи, выявлять провокаторов". Назарбаев поручил министерству информации и коммуникаций осуществлять своевременное и полное информирование населения.
    Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    Назарбаев посетит Украину с государственным визитом
    17:30 01.07.2016
    221
    Петр Порошенко поздравил своего казахского коллегу с избранием Казахстана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. Также собеседники обсудили ряд вопросов.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган поблагодарил Назарбаева за помощь в урегулировании между РФ и Турцией
    22:56 29.06.2016
    254
    В ходе беседы президент Турции искренне поблагодарил президента Казахстана за бесценный вклад и большую работу, направленную на нормализацию всего комплекса отношений между Турцией и Россией.
    Перестрелка в Казахстане
    Назарбаев: Теракт в Казахстане – это проверка властей на прочность
    07:25 09.06.2016
    756Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на третий день после теракта в Актобе, в результате которого погибли 7 человек, заявил, что преступники получали инструкции из-за рубежа и случившееся является проверкой государственной власти на прочность.
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    Назарбаев заявил о попытке организовать в Казахстане "цветную революцию"
    03:52 09.06.2016
    582Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, "пользуясь либеральностью государственной политики и наших законов", некоторые силы захотели "проверить государственную власть на прочность".
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    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    Президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы
    08:24 20.02.2018
    362
    Утвержденный президентом Казахстана новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).
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