В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику глава государства постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.
В своей статье, опубликованной в государственной газете, президент Казахстана заявил, что к постепенному переходу казахского языка на латинский алфавит республика готовилась с момента приобретения независимости.
В среду депутат нижней палаты парламента Куаныш Султанов, представляя декларацию по основным достижениям республики за годы независимости, предложил отразить в наименовании столицы имя первого президента.
Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев завершили совместную рабочую программу в Астане просмотром фильма "28 панфиловцев". Об этом во вторник, 4 октября, журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Назарбаев руководствуется искренним стремлением внести свою лепту в оздоровление международной ситуации, укрепление глобальной и региональной безопасности.
За заявлениями Назарбаева о готовности Порошенко к компромиссу не стоит искать какой-то глубокой подоплеки, месседжа для Путина и для остальных игроков: целью сообщения могло быть оказание давления на самого Порошенко, отметил политолог Руслан Бортник.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал террористическим актом перестрелки в Алма-Ате, в результате которых погибли пять человек. Он поручил защитить места массового скопления людей в городе и жестко пресекать распространение панических слухов.
По мнению президента Казахстана, "важно жестко пресекать панические слухи, выявлять провокаторов". Назарбаев поручил министерству информации и коммуникаций осуществлять своевременное и полное информирование населения.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на третий день после теракта в Актобе, в результате которого погибли 7 человек, заявил, что преступники получали инструкции из-за рубежа и случившееся является проверкой государственной власти на прочность.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".