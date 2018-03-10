Сообщается, что бомбы сработали перед мечетью и у конгресс-центра, пострадавших нет. На данный момент нет признания в совершении преступления, однако рассматривается связь с празднованиями Дня немецкого единства.
В субботу европейские города захлестнули многотысячные акции протеста против исламизации Старого Света, организованные активистами Pegida. В некоторых городах в ходе протестов возникли столкновения с полицией.
Протестующие в очередной раз выразили недовольство политикой канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев – сторонники движения выступают против предоставления убежища выходцам из Ближнего Востока.
Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
В Дрездене обсуждался вопрос экономической ситуации, Германия готова к помощи, сказала канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
Президент прибыл в Германию, первым городом посещения стал Дрезден. Президентская чета посетила больницу в Дрездене, где лечатся раненые украинские военные, побеседовала с представителями местной украинской общины.
Порошенко, находясь с двухдневным рабочим визитом в Дрездене, посетил раненого военнослужащего-участника АТО, старшего лейтенанта двадцать четвёртой бригады Владимира Геру и встретился с украинской общиной.
Самая масштабная по количеству демонстрантов акция была отмечена в Дрездене. Акцию провело правое движение Pegida под лозунгом "Европейцы-патриоты против исламизации Запада", которое выступает за ужесточение иммиграционных законов.
Накануне "Укрэнерго" аварийно отключила 30 энергоблоков из-за дефицита угля, в Минэнерго сообщили об установлении графиков отключения электроэнергии, в то же время президент Казахстана заявил о планах поставок угля в Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".