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    Дрезден

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    В Дрездене неизвестные сожгли несколько полицейских автомобилей. Видео
    В Дрездене неизвестные сожгли несколько полицейских автомобилей 
    23:39 03.10.2016
    62
    В Дрездене во время празднования Дня объединения Германии неизвестные сожгли несколько патрульных автомобилей. Убытки от поджога оценены в десятки тысяч евро.
    Полиция, архивное фото
    Неизвестные подожгли три полицейские машины в Дрездене
    15:38 02.10.2016
    200
    Инцидент произошел в ночь на воскресенье на парковке к северу от города. Следствие связывает поджог с празднованием Дня немецкого единства и считает, что он политически мотивирован.
    На месте взрыва в Дрездене
    Взрывы в Дрездене: кадры с места ЧП 
    12:28 27.09.2016
    688
    Шеф полиции немецкого Дрездена Хорст Кретцшмар заявил, что в понедельник вечером в городе прогремели два взрыва. По его словам, бомбы сработали перед мечетью и у конгресс-центра, пострадавших нет.
    На месте взрыва в Дрездене
    В Дрездене прогремели два взрыва
    12:02 27.09.2016
    719
    Сообщается, что бомбы сработали перед мечетью и у конгресс-центра, пострадавших нет. На данный момент нет признания в совершении преступления, однако рассматривается связь с празднованиями Дня немецкого единства.
    Акции против исламизации Европы в европейских странах
    Акции "против исламизации Европы" в европейских странах 
    05:56 07.02.2016
    257Мигранты штурмуют ЕС
    В субботу европейские города захлестнули многотысячные акции протеста против исламизации Старого Света, организованные активистами Pegida. В некоторых городах в ходе протестов возникли столкновения с полицией.
    Антиисламистское движение PEGIDA. Видео
    Первая после терактов в Париже акция антиисламистского движения PEGIDA 
    09:59 17.11.2015
    201Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Протестующие в очередной раз выразили недовольство политикой канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев – сторонники движения выступают против предоставления убежища выходцам из Ближнего Востока.
    Митинги в Дрездене. Видео
    Столкновения на антиисламском митинге в Дрездене 
    01:18 20.10.2015
    286Мигранты штурмуют ЕС
    В результате столкновений пострадал активист Pegida и трое других демонстрантов. Полиция пока эту информацию не подтвердила, но уже заявила о столкновениях между двумя лагерями активистов.
    Акция движения ПЕГИДА. Архивное фото
    От 7 до 8 тыс человек приняли участие в антиисламском митинге в Дрездене
    01:42 13.10.2015
    74
    Местная полиция не предоставила данных о количестве участников митинга. По данным СМИ, в демонстрации приняли участие от семи до восьми тысяч человек. Демонстрация прошла мирно.
    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Хроника 16 марта: волнения в Константиновке, возвращение Путина
    09:17 17.03.2015
    4320Трагедия в Константиновке
    Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
    Петр Порошенко и Ангела Меркель
    Меркель: Германия готова участвовать в экономической помощи Украине
    16:46 16.03.2015
    226Ситуация в экономике Украины
    В Дрездене обсуждался вопрос экономической ситуации, Германия готова к помощи, сказала канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
    Порошенко встретился с украинской диаспорой в Дрездене
    Порошенко встретился с украинской диаспорой в Дрездене 
    02:34 16.03.2015
    265
    Президент прибыл в Германию, первым городом посещения стал Дрезден. Президентская чета посетила больницу в Дрездене, где лечатся раненые украинские военные, побеседовала с представителями местной украинской общины.
    Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию
    Порошенко обсудит с Меркель украинские реформы и минское соглашение
    00:57 16.03.2015
    544
    В понедельник Порошенко будет торжественно принят в президентской резиденции в Берлине, в замке Бельвю. Затем последует прием у канцлера Меркель, после чего запланирована встреча с прессой.
    Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию
    Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию 
    00:34 16.03.2015
    329
    Порошенко, находясь с двухдневным рабочим визитом в Дрездене, посетил раненого военнослужащего-участника АТО, старшего лейтенанта двадцать четвёртой бригады Владимира Геру и встретился с украинской общиной.
    В Дрездене и Гамбурге антиисламистам сказали нет
    В Дрездене прошла акция против антиисламского движения 
    10:18 27.01.2015
    74
    Несмотря на проливной дождь, в акции приняли участие десятки тысяч человек. На площади перед Фрауэнкирхе (церковью Богородицы) в центре города состоялся концерт.
    Акции протеста в Германии
    В Германии тысячи человек вышли на антиисламскую акцию протеста 
    12:40 13.01.2015
    216Франция: террор нарастает
    Антиисламская акция протеста прошла на востоке Германии. Органиатором выступило движение ПЕГИДА.
    Ситуация в Германии. Архивное фото
    В Дрездене прошел марш протеста против антиисламского движения
    23:09 10.01.2015
    120Франция: террор нарастает
    Организовали марш премьер-министр федеральной земли Саксония Станислав Тиллих, а также обербургомистр города Гельма Орош.
    Антиисламские выступления в Дрездене
    Германию всколыхнули антиисламские протесты 
    01:32 07.01.2015
    352
    Более 30 тысяч человек приняли участие в антиисламских демонстрациях, прошедших в понедельник вечером в крупных городах Германии.
    Антимиграционные протесты в Дрездене (Германия)
    Свыше 30 тыс человек приняли участие в антиисламских демонстрациях в Германии
    23:47 05.01.2015
    103
    Самая масштабная по количеству демонстрантов акция была отмечена в Дрездене. Акцию провело правое движение Pegida под лозунгом "Европейцы-патриоты против исламизации Запада", которое выступает за ужесточение иммиграционных законов.
    Антиисламская акция протеста в Германии
    Дрезден захлестнули акции протеста 
    14:55 23.12.2014
    363
    Антиисламская демонстрация объединила тысячи человек в Дрездене. Более 17 тысяч человек вышли в понедельник вечером на улицы Дрездена, чтобы принять участие в антиисламской демонстрации.
    Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев
    Хроника 22 декабря: визит Назарбаева, "Укрэнерго" отключила 30 энергоблоков
    09:42 23.12.2014
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    Накануне "Укрэнерго" аварийно отключила 30 энергоблоков из-за дефицита угля, в Минэнерго сообщили об установлении графиков отключения электроэнергии, в то же время президент Казахстана заявил о планах поставок угля в Украину.
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