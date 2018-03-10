В субботу европейские города захлестнули многотысячные акции протеста против исламизации Старого Света, организованные активистами Pegida. В некоторых городах в ходе протестов возникли столкновения с полицией.
Бывший премьер-министр Франции и мэр Бордо Ален Жюппе в среду лег в госпиталь Val-de-Grаce в Париже для прохождения медицинских обследований, и вернется к работе в конце недели, передает во вторник портал francetvinfo.fr.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".