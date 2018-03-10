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    Бордо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Акции против исламизации Европы в европейских странах
    Акции "против исламизации Европы" в европейских странах 
    05:56 07.02.2016
    257Мигранты штурмуют ЕС
    В субботу европейские города захлестнули многотысячные акции протеста против исламизации Старого Света, организованные активистами Pegida. В некоторых городах в ходе протестов возникли столкновения с полицией.
    Рельсы. Архивное фото
    Движение на ж/д ветке Париж-Бордо приостановлено из-за повреждения сети
    07:06 30.05.2015
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    В результате перебоя подачи электроэнергии три скоростных поезда TGV, перевозивших в общей сложности около тысячи человек, оказались заблокированными. Причины сбоя пока не выяснены.
    Футбол. Чемпионат мира - 2014
    "Ницца" победила "Бордо" в матче чемпионата Франции по футболу
    07:07 17.01.2015
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    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Жордан Амави (на 66-й минуте) и Алассан Плеа (90). У хозяев с пенальти отличился Диего Ролан (33).
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    "Бордо" обыграл "Тулузу" в матче чемпионата Франции по футболу
    20:10 02.11.2014
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    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забивали Марк Планю и Диего Ролан. Единственный мяч у "Тулузы" забил Александар Пешич.
    Ален Жюппе
    Экс-премьер Франции, мэр Бордо Ален Жюппе вышел из больницы
    14:21 15.05.2014
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    Экс-премьер Франции, мэр Бордо Ален Жюппе после полудня в четверг покинул больницу, куда был госпитализирован для обследования, сообщает агентство Франс Пресс.
    Ален Жюппе
    Экс-премьер Франции, мэр Бордо Ален Жюппе госпитализирован в Париже
    10:58 15.05.2014
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    Бывший премьер-министр Франции и мэр Бордо Ален Жюппе в среду лег в госпиталь Val-de-Grаce в Париже для прохождения медицинских обследований, и вернется к работе в конце недели, передает во вторник портал francetvinfo.fr.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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