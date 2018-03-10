После распада СССР в Узбекистане, Туркменистане и Азербайджане осуществляется переход с кириллического алфавита на латиницу. Власти Казахстана заявили, что с 2025 года страна полностью перейдет на латиницу.
Очередной, шестой видеоклип появился в сети интернет в ночь на воскресенье. Грустная и пронзительная песня, написанная автором на киргизском языке, в мелодике городского романса, повествует о любви к матери.
Телефонные разговоры главы государства с зарубежными политиками обычно согласовываются заранее, и если Порошенко действительно стал жертвой телефонных хулиганов, то они были хорошо информированы – им наверняка "слили" нужные данные, отмечает политэксперт Олег Волошин.
В среду пресс-служба украинского лидера сообщила, что Порошенко в телефонном разговоре с Атамбаевым обсудил развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. Позже киргизская сторона заявила, что "произошла ошибка либо розыгрыш".
Всего Атамбаев записал пять своих песен, чтобы сделать подарок родным и близким по случаю предстоящего в сентябре 60-летнего юбилея. Две недели назад в интернете появился первый видеоклип на авторскую песню "Судьбе назло".
Саммит Шанхайской организации сотрудничества собрал в Уфе лидеров стран, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".