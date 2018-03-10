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    Алмазбек Атамбаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    У президента Киргизии журналист выпросил часы
    Журналист выпросил часы у президента Киргизии 
    09:24 20.11.2017
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    Главный редактор киргизской газеты заявил, что ему приснился сон, как глава государства дарит ему свои часы.
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
    Переход стран бывшего СССР на латиницу отдаляет народы - глава Киргизии
    11:30 20.07.2017
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    После распада СССР в Узбекистане, Туркменистане и Азербайджане осуществляется переход с кириллического алфавита на латиницу. Власти Казахстана заявили, что с 2025 года страна полностью перейдет на латиницу.
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
    Новая песня президента Киргизии покоряет соцсети
    15:21 22.05.2017
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    Очередной, шестой видеоклип появился в сети интернет в ночь на воскресенье. Грустная и пронзительная песня, написанная автором на киргизском языке, в мелодике городского романса, повествует о любви к матери.
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
    Президент Киргизии осудил пранкеров, разыгравших Порошенко
    10:19 01.12.2016
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    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что в данном случае у него "чувство юмора отказывает" и что Украине, ее президенту, сейчас "и без того тяжело".
    Петр Порошенко
    Появилась запись якобы разговора Порошенко с Атамбаевым
    14:16 17.11.2016
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    Люди, представившиеся главами Украины и Киргизии, обсудили "крымский вопрос", Донбасс, а также роль Украины в СНГ. Аудиозапись выложил известный российский пранкер Вован.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    "Киргизский" разговор Порошенко. Пранкерам слили информацию о звонке – Волошин
    16:13 03.11.2016
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    Телефонные разговоры главы государства с зарубежными политиками обычно согласовываются заранее, и если Порошенко действительно стал жертвой телефонных хулиганов, то они были хорошо информированы – им наверняка "слили" нужные данные, отмечает политэксперт Олег Волошин.
    Петр Порошенко
    Пранки снова шутят. У меня зазвонил телефон: кто говорит? Порошенко
    12:13 03.11.2016
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    Накануне на официальном сайте украинского президента появилось сообщение о телефонной беседе глав Кыргызстана и Украины. В аппарате президента КР эту информацию опровергли.
    Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
    Власти Киргизии опровергли сообщение АП о разговоре Атамбаева с Порошенко
    20:35 02.11.2016
    1111
    В среду пресс-служба украинского лидера сообщила, что Порошенко в телефонном разговоре с Атамбаевым обсудил развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. Позже киргизская сторона заявила, что "произошла ошибка либо розыгрыш".
    Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
    Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства
    08:21 26.10.2016
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    Отставка кабмина республики принята в связи с официальным объявлением об утрате статуса парламентской коалиции, сформированной на основе соглашения между четырьмя депутатскими фракциями.
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
    Президент Киргизии может быть выписан в конце недели - пресс-служба
    15:59 27.09.2016
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    Как отмечается, на данный момент проблемы, связанные с аритмией сердца, полностью купированы. В динамике врачи отмечают значительное улучшение состояния Алмазбека Атамбаева.
    Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
    Президент Киргизии выпустил третий музыкальный клип
    19:43 16.07.2016
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    Всего Атамбаев записал пять своих песен, чтобы сделать подарок родным и близким по случаю предстоящего в сентябре 60-летнего юбилея. Две недели назад в интернете появился первый видеоклип на авторскую песню "Судьбе назло".
    Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
    Президент Киргизии Атамбаев ушел в отпуск
    06:59 10.11.2015
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    Как пишут киргизские СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации главы киргизского государства, Алмазбек Атамбаев намерен отправиться на лечение в Китай.
    Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС, глав государств и правительств стран-наблюдателей в ШОС и глав делегаций международных организаций
    Путин, Назарбаев и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Уфе 
    18:17 10.07.2015
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    Саммит Шанхайской организации сотрудничества собрал в Уфе лидеров стран, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
    Президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
    Олланд: мир в Украине будет способствовать развитию отношений с ЕАЭС
    06:51 26.03.2015
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    Переговоры президента Атамбаева и Олланда прошли поздно вечером в среду в Париже, где глава киргизского государства находился с однодневным рабочим визитом в рамках турне по странам Европы.
    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Хроника 16 марта: волнения в Константиновке, возвращение Путина
    09:17 17.03.2015
    4320Трагедия в Константиновке
    Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
    Путин на встрече с главой Киргизии. Видео
    Путин назвал жизнь скучной без сплетен 
    14:25 16.03.2015
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    Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев, который присутствовал на встрече с главой РФ в Санкт-Петербурге, заявил, что Владимир Путин "не только ходит, но и гоняет за рулем".
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин о "проблемах" со своим здоровьем: без сплетен будет скучно
    13:08 16.03.2015
    14146
    Глава Киргизии, в свою очередь, сообщил, что Владимир Путин чувствует себя хорошо. По его словам, президент России не только ходит, но и гоняет.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин проводит в Петербурге встречу с главой Киргизии
    12:55 16.03.2015
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    Президенты России и Киргизии проводят встречу в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что Путин 20 марта отправиться в Астану на трехсторонние переговоры.
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
    Президент Киргизии назначил своего пресс-секретаря послом в США
    12:47 01.01.2015
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    34-летний уроженец юга республики Кадыр Токтогулов - профессиональный журналист. В 2003 году он окончил факультет журналистики Американского университета в Центральной Азии в Бишкеке.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: с экономическими проблемами лучше бороться сообща
    01:41 24.12.2014
    120
    Президент России считает, что объединение усилий всегда лучше, чем бороться с трудностями в одиночку.
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    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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