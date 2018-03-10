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    Киргизия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 105
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    Медсестра в больнице. Архивное фото
    На школьной дискотеке в Киргизии отравились более 100 человек
    08:28 28.12.2017
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    Ученики 7-8-х классов средней школы устроили дискотеку в спортзале. Света не было, и они задействовали генератор. В результате 110 человек, в том числе учителя, обратились к врачам.
    У президента Киргизии журналист выпросил часы
    Журналист выпросил часы у президента Киргизии 
    09:24 20.11.2017
    282
    Главный редактор киргизской газеты заявил, что ему приснился сон, как глава государства дарит ему свои часы.
    Флаг Киргизии
    Новый президент Киргизии отправил брата послом в Украину
    09:34 16.11.2017
    97
    Жусупбек Шарипов окончил Киевский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-строитель" и Саратовскую высшую партийную школу.
    Экс-премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков
    ЦИК Киргизии предварительно назвал победителя президентских выборов
    19:15 15.10.2017
    359
    Согласно данным сайта ЦИК, кандидат от правящей партии Киргизии, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал около 55% голосов, что позволяет ему победить в первом туре.
    Флаг Киргизии
    В Киргизии начались выборы президента
    07:12 15.10.2017
    113
    Согласно информации, всего право голосовать есть у трех миллионов 876 тысяч 985 граждан, но в итоговом списке избирателей три миллиона 25 тысяч 770 человек.
    Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автоаварии
    Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП
    09:36 07.10.2017
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    Вице-премьер и его помощник направлялись в Таласскую область страны для проверки готовности региона к выборам президента страны, которые намечены на 15 октября.
    Флаг Киргизии
    В Киргизии задержали женщину, утверждающую, что она снайпер из Донбасса
    10:13 11.09.2017
    661
    Сообщается, что 40-летняя женщина была задержана при входе в здание Верховного суда. При себе у нее был обнаружен патрон калибра 7,62 миллиметра. Задержанная заявила, что работала снайпером в Донбассе.
    Флаги Китая развиваются на площади Тяньаньмень
    Китай временно закрывает госграницу с Киргизией
    09:56 31.08.2017
    303
    По словам представителя пресс-службы Госпогранслужбы Киргизии, пропуск лиц, транспортных средств и грузов на киргизско-китайской госгранице возобновится 6 сентября.
    Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков
    Премьер Киргизии зарегистрирован в качестве кандидата в президенты
    08:33 21.08.2017
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    В ЦИК Киргизии сообщили, что изначально с заявлениями о желании принять участие в президентской гонке обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.
    Сейсмограмма
    В Киргизии произошло землетрясение
    05:59 21.08.2017
    211
    По данным казахстанских сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в 01.51 понедельника по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен на 371-м километре на юго-запад от Алма-Аты.
    Флаг Киргизии
    Борьба за президентский пост в Киргизии. Число кандидатов превысило 50
    08:49 31.07.2017
    55
    В настоящий момент поступили заявления от 52 кандидатов. Подавляющее число участников президентской гонки - 42 человека - самовыдвиженцы. Остальные выдвинуты политическими партиями Киргизии.
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
    Переход стран бывшего СССР на латиницу отдаляет народы - глава Киргизии
    11:30 20.07.2017
    255
    После распада СССР в Узбекистане, Туркменистане и Азербайджане осуществляется переход с кириллического алфавита на латиницу. Власти Казахстана заявили, что с 2025 года страна полностью перейдет на латиницу.
    Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
    Новая песня президента Киргизии покоряет соцсети
    15:21 22.05.2017
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    Очередной, шестой видеоклип появился в сети интернет в ночь на воскресенье. Грустная и пронзительная песня, написанная автором на киргизском языке, в мелодике городского романса, повествует о любви к матери.
    Видео с места обрушения аттракциона в Киргизии
    Появились кадры с места обрушения "цепочной карусели" в Киргизии 
    12:29 15.05.2017
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    Аттракцион "цепочная карусель" рухнул во время работы вместе с посетителями в парке Навои в центре города Ош, несколько человек госпитализированы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе муниципалитета южной столицы Киргизии.
    Житель Киргизии прокатился по горной реке с помощью коня
    Киргизский экстрим: лошадь, доска и горная река 
    21:07 06.05.2017
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    Алмаз Смайлкулов из Киргизии решил кататься на доске на каменистых горных реках, что уже само по себе опасно, а также заменил катер на лошадь, которая тянет его за собой.
    Оползень в Киргизии
    В Киргизии на месте схода оползня найдены тела двух детей - МЧС
    14:17 30.04.2017
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    Работы на месте трагедии продолжаются, в них задействованы около полутысячи человек. Воскресенье объявлено в Киргизии днем траура по погибшим.
    Оползень в Киргизии
    Оползень в Киргизии: в стране объявлен траур
    20:32 29.04.2017
    733
    В день траура на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.
    Оползень в Киргизии
    Оползень в Киргизии: 24 человека похоронены заживо 
    17:16 29.04.2017
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    По последним данным МЧС, под оползнем погибли 24 человека - шесть семей, в том числе девять детей. В ведомстве не исключают возможность повторного оползня.
    Оползень в Киргизии
    Появилось видео смертельного оползня в Киргизии 
    16:09 29.04.2017
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    Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра, завалив 11 домов, четыре из которых пустовали. В МЧС не исключают возможность повторного оползня.
    Оползень в Киргизии
    Под оползнем в Киргизии погибли 24 человека
    14:13 29.04.2017
    266
    Под оползнем остались шесть семей, в том числе девять детей. По данным МЧС, в 2003 году владельцы разрушенных оползнем домов получали ссуды от государства для переселения в безопасное место.
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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