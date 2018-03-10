Сообщается, что 40-летняя женщина была задержана при входе в здание Верховного суда. При себе у нее был обнаружен патрон калибра 7,62 миллиметра. Задержанная заявила, что работала снайпером в Донбассе.
По данным казахстанских сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в 01.51 понедельника по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен на 371-м километре на юго-запад от Алма-Аты.
После распада СССР в Узбекистане, Туркменистане и Азербайджане осуществляется переход с кириллического алфавита на латиницу. Власти Казахстана заявили, что с 2025 года страна полностью перейдет на латиницу.
Очередной, шестой видеоклип появился в сети интернет в ночь на воскресенье. Грустная и пронзительная песня, написанная автором на киргизском языке, в мелодике городского романса, повествует о любви к матери.
Аттракцион "цепочная карусель" рухнул во время работы вместе с посетителями в парке Навои в центре города Ош, несколько человек госпитализированы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе муниципалитета южной столицы Киргизии.
Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра, завалив 11 домов, четыре из которых пустовали. В МЧС не исключают возможность повторного оползня.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".