Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан заявил, что аренда квартиры или гостиничного номера компенсируется всем народным избранникам, которые не имеют постоянного места прописки в Киеве.
Количество вынужденных переселенцев в Украине уже достигло 34 тысяч человек, заявил народный депутат от фракции "УДАР" Валерий Пацкан. Он сослался на данные агентства по делам беженцев ООН, а также оценки украинской власти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".