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    Валерий Пацкан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Народные депутаты
    Пацкан: даже обеспеченным депутатам государство компенсирует выплаты
    09:25 26.01.2016
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    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан заявил, что аренда квартиры или гостиничного номера компенсируется всем народным избранникам, которые не имеют постоянного места прописки в Киеве.
    Виталий Кличко
    БПП выдвинет Кличко в кандидаты на пост мэра Киева - депутат
    12:32 28.08.2015
    97Местные выборы 2015
    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан отметил, что уверен на 100% в выдвижении Виталий Кличко на пост городского главы столицы на местных выборах.
    Стрельба в Мукачево
    Комиссия Рады представит полный отчет по Мукачево в сентябре - депутат
    10:59 19.08.2015
    120Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Как отмечается, отдельно свои расследования проводит МВД, отдельно ГПУ и СБУ. Очень много вопросов, которые, до конца этой недели попытаются выяснить.
    Военнослужащие ищут членов Правого сектора в деревне недалеко от Мукачево
    ВСК по Мукачево: объективного расследования не ждите
    09:05 23.07.2015
    1154Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Украинская власть незаметно для себя переходит границы допустимого. Продолжая оправдывать беспредел пламенным патриотизмом преступников, политики навязывают обществу довольно опасные тренды.
    Уничтоженные машины на месте столкновения Правого сектора и милиции Мукачево
    Комиссия Рады по событиям в Мукачево будет работать в Закарпатье в субботу
    20:07 17.07.2015
    105Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Комиссия будет работать, чтобы скорее установить причину стрельбы между представителями организации "Правый сектор" и милиционерами, отметил секретарь комиссии Валерий Пацкан.
    Владимир Путин и Ангела.Меркель
    Визиты Пан Ги Муна и Меркель в РФ усилят давление на Путина - нардеп
    06:20 11.05.2015
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    По мнению народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана, если бы Европа имела подобную нынешней риторику год назад, "сегодня ситуация в Украине была бы другой".
    Флаг Украины
    Украина и призрак СНГ
    14:12 15.12.2014
    1074Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Украина не может выйти из СНГ, потому что никогда не была полноправным членом Содружества, отмечает Максим Шалыгин, руководитель ИЦ "Новая реальность".
    Ополченец ДНР
    Силовики и ополчение могут обменяться пленными - СМИ
    16:19 20.06.2014
    206Восток Украины: обмен пленными
    Председатель парламентского комитета по правам человека на Украине Валерий Пацкан заявил, что украинские силовики и представители ополчения в пятницу-субботу могут обменяться пленными.
    Украинские беженцы
    Число переселенцев в Украине достигло 34 тыс человек - депутат Рады
    23:19 18.06.2014
    175Спецоперация на востоке Украины
    Количество вынужденных переселенцев в Украине уже достигло 34 тысяч человек, заявил народный депутат от фракции "УДАР" Валерий Пацкан. Он сослался на данные агентства по делам беженцев ООН, а также оценки украинской власти.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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