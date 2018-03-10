По словам народного депутата от БПП, "речь идет о том, чтобы Автономную Республику Крым, которая абсолютно незаконно была создана в 1991 году, переформатировать в соответствии с правом коренного народа на самоопределение".
По словам Мустафы Джемилева, в резолюции говорится о "грубейших нарушениях прав человека на оккупированной территории". Он считает, что "документ пройдет", так как в числе соавторов около 30 государств.
Экс-президента Украины Виктора Януковича не смогли допросить в пятницу в суде, как планировалось ранее, Надежда Савченко заявила о формировании новой политической силы, а "Укрзализныця" увеличивает стоимость проезда в поездах.
Мустафа Джемилев был выдвинут в кандидаты на получение премии имени Сахарова крупнейшей фракцией Европарламента – группой Европейской народной партии, а также евроскептической группой "Европейских консерваторов и реформистов".
Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что крымскотатарские лидеры - "не лучшая компания" для сопровождения президента Порошенко на международных мероприятиях.
Джемилев подчеркнул, что "восстановление общения с РФ будет означать, что нынешняя ситуация будет стагнировать и продлится вечно". По его словам, крымские татары ожидают, что международное сообщество займет более жесткую позицию в отношении России.
В парламенте Канады почтили память жертв депортации крымских татар. Кульминацией стал флешмоб, во время которого депутаты, активисты и представители украинской общины создали на лужайке перед парламентом золотую тамгу.
Джемилев подчеркнул, что после референдума, "Москва начала масштабную работу по расколу крымских татар, преследованию и депортации активистов, создание ручных организаций крымских татар в противовес Меджлиса".
С 1 мая административную границу между Херсонской областью и Крымом начнет патрулировать новый добровольческий батальон. Его задачи – поддержка пограничников и полиции, дежурство на пунктах пропуска и охрана общественного порядка. Но не только!
По словам нардепа Мустафы Джемилева, не исключается, что, если в Крыму начнутся какие-то кровавые вещи, то батальон будет приходить на помощь своим соотечественникам, поэтому они называют себя "батальоном смертников".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".