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    Мустафа Джемилев

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Мустафа Джемилев
    Джемилев объяснил суть изменений в Конституции по Крыму
    02:39 16.12.2017
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    По словам народного депутата от БПП, "речь идет о том, чтобы Автономную Республику Крым, которая абсолютно незаконно была создана в 1991 году, переформатировать в соответствии с правом коренного народа на самоопределение".
    Флаг Украины на здании ЦИК
    Комитет Генассамблеи ООН рассмотрит "жесткую" резолюцию по Крыму
    07:29 14.11.2017
    733
    По словам Мустафы Джемилева, в резолюции говорится о "грубейших нарушениях прав человека на оккупированной территории". Он считает, что "документ пройдет", так как в числе соавторов около 30 государств.
    Руководство Меджлиса с Куртом Волкером
    Волкер встретился с руководством Меджлиса
    07:49 29.10.2017
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    По словам Рефата Чубарова, в субботу состоялся очень обстоятельный и открытый разговор со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.
    Встреча Мустафы Джемилева с президентом Турции Тайипом Эрлоганом
    Эрдоган провел закрытую встречу с лидером Меджлиса Джемилевым
    22:47 04.07.2017
    712
    Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, встреча с лидером Меджлиса крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым прошла в президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.
    Мустафа Джемилев
    Джемилев: вернуть Крым силой не получится
    12:59 23.02.2017
    1126
    По словам Мустыфа Джемилева, военный путь повлечет за собой этнические чистки, если в Крыму развернутся боевые действия - полуостров может превратиться в необитаемый.
    Народный депутат Украины Мустафа Джемилев
    Джемилев: Россия может отказаться от Крыма
    10:37 06.02.2017
    1260
    Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев заявил, что возможный отказ президента РФ от Крыма будет сродни "политическому харакири".
    Виктор Янукович в Ростове-на-Дону
    Хроника 25 ноября: Янукович в суде, партия Савченко, смерть Фиделя Кастро
    11:10 26.11.2016
    1268Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Экс-президента Украины Виктора Януковича не смогли допросить в пятницу в суде, как планировалось ранее, Надежда Савченко заявила о формировании новой политической силы, а "Укрзализныця" увеличивает стоимость проезда в поездах.
    Народный депутат Украины Мустафа Джемилев
    Джемилев вошел в число трех финалистов-кандидатов на премию Сахарова
    15:47 11.10.2016
    158
    Мустафа Джемилев был выдвинут в кандидаты на получение премии имени Сахарова крупнейшей фракцией Европарламента – группой Европейской народной партии, а также евроскептической группой "Европейских консерваторов и реформистов".
    Народный депутат Украины Мустафа Джемилев
    Джемилев номинирован на премию Сахарова-2016
    14:42 16.09.2016
    148
    Премия имени Андрея Сахарова размером 50 тысяч евро была учреждена Еврпарламентом в 1988 году. Она присуждается ежегодно Европейским парламентом отдельным лицам и организациям.
    Мустафа Джемилев
    Джемилев отверг возможность "деоккупации Крыма" военным путем
    11:31 11.07.2016
    460Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Народный депутат Украины упрекнул Североатлантический альянс в том, что НАТО "не проявляет достаточной решительности". По его словам, существует возможность возвращения Крыма путем усиления санкций.
    Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров
    Рудяков: Чубаров и Джемилев - "не лучшая компания" для Порошенко
    13:45 23.05.2016
    903
    Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что крымскотатарские лидеры - "не лучшая компания" для сопровождения президента Порошенко на международных мероприятиях.
    Народный депутат Украины Мустафа Джемилев
    Джемилев: международное сообщество должно разорвать отношения с РФ
    22:16 20.05.2016
    746
    Джемилев подчеркнул, что "восстановление общения с РФ будет означать, что нынешняя ситуация будет стагнировать и продлится вечно". По его словам, крымские татары ожидают, что международное сообщество займет более жесткую позицию в отношении России.
    Мустафа Джемилев. Архивное фото
    Мосгорсуд проверит законность запрета Джемилеву посещать Крым
    01:00 20.05.2016
    199
    Дело будет рассмотрено в закрытом режиме, так как ряд документов маркирован грифом "секретно". Ответчиком по делу является ФСБ, так как именно это ведомство запретило Джемилеву въезд в Россию.
    Наталья Поклонская. Архивное фото
    Чубаров и Джемилев содействовали запрету Меджлиса в РФ - Поклонская
    15:22 19.05.2016
    299
    По словам крымского прокурора, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов проходят в России в качестве обвиняемых по ряду особо тяжких преступлений и объявлены в розыск.
    Золотая тамга: флешмоб у парламента Канады в поддержку крымских татар. Видео
    Золотая тамга: флешмоб у парламента Канады в поддержку крымских татар 
    14:57 18.05.2016
    236
    В парламенте Канады почтили память жертв депортации крымских татар. Кульминацией стал флешмоб, во время которого депутаты, активисты и представители украинской общины создали на лужайке перед парламентом золотую тамгу.
    Мустафа Джемилев
    В Крыму около 50 вооруженных людей пришли в мечеть - Джемилев
    18:07 06.05.2016
    335Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Вооруженные люди потребовали от прихожан мечети сесть в автобусы и поехать в неизвестном направлении, сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
    Мустафа Джемилев
    Джемилев: РФ усилит вытеснение крымских татар из Крыма
    21:40 04.05.2016
    299
    Джемилев подчеркнул, что после референдума, "Москва начала масштабную работу по расколу крымских татар, преследованию и депортации активистов, создание ручных организаций крымских татар в противовес Меджлиса".
    Крымский татарин активист стоит на страже у бетонных блоков на контрольно-пропускном пункте в селе Херсонской области
    А что на юге? Крымские татары хотят мира, потому готовятся к войне
    11:20 27.04.2016
    2373
    С 1 мая административную границу между Херсонской областью и Крымом начнет патрулировать новый добровольческий батальон. Его задачи – поддержка пограничников и полиции, дежурство на пунктах пропуска и охрана общественного порядка. Но не только!
    Народный депутат Мустафа Джемилев. Архивное фото
    Джемилев сообщил о "батальоне смертников" на границе с Крымом
    03:46 10.04.2016
    1072Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам нардепа Мустафы Джемилева, не исключается, что, если в Крыму начнутся какие-то кровавые вещи, то батальон будет приходить на помощь своим соотечественникам, поэтому они называют себя "батальоном смертников".
    Мустафа Джемилев
    Бойцы батальона на границе с Крымом назвали себя "смертниками" - Джемилев
    12:13 07.04.2016
    794Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По словам национального лидера крымскотатарского народа, бойцы добровольческого формирования будут охранять границу и усиливать украинское присутствие в херсонском регионе.
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