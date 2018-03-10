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    Верховный суд РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Илья Пономарев. Архивное фото
    Суд РФ отклонил апелляцию Пономарева по поводу лишения полномочий депутата
    23:36 24.11.2016
    96
    По заявлению судьи Верховного суда России, судебная коллегия постановила апелляционную жалобу адвоката на постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата Ильи Пономарева оставить без удовлетворения.
    Верховный суд РФ
    Верховный суд РФ предлагает запретить арестовывать бизнесменов
    11:06 03.11.2016
    88
    Как отмечается, речь, в частности, идет о разглашении сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну, растрате средств, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и другие преступлениях.
    Верховный суд РФ
    Верховный суд РФ проверит законность приговора украинцам Карпюку и Клыху
    00:51 26.10.2016
    129
    Верховный суд Чечни приговорил граждан Украины, членов УНА-УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. В среду законность этого решения проверит Верховный суд РФ.
    Режиссер Олег Сенцов
    ВС РФ отказался пересмотреть дело украинца Сенцова
    14:00 01.06.2016
    219
    В пресс-службе Верховного суда Российской Федерации уточнили, что "судья вынес решение об отказе в передаче дела и кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции".
    Здание МИД Украины
    МИД Украины осудил решение ВС РФ по Сенцову и Кольченко
    04:36 25.11.2015
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    В украинском ведомстве призвали "мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые и политические меры по освобождению и возвращению в Украину ее граждан".
    Режиссер Олег Сенцов
    Верховный суд РФ подтвердил приговор украинскому режиссеру Сенцову
    13:24 24.11.2015
    817
    По решению суда, признан законным приговор украинцу, по которому Сенцов осужден на 20 лет колонии. Режиссера признали виновным в организации терактов в Крыму.
    Олег Сенцов и Александр Кольченко во время оглашения приговора в российском суде
    Верховный суд РФ проверит законность приговора Сенцову и Кольченко
    01:12 24.11.2015
    60
    Северо-Кавказский окружной военный суд в конце августа приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии. Александр Кольченко приговорен к 10 годам лишения свободы.
    Уничтожение запрещенного к ввозу в Россию импортного сыра. Архивное фото
    Верховный суд РФ проверит законность уничтожения санкционных продуктов
    23:29 10.11.2015
    103
    С жалобой на указ президента РФ и постановление правительства, предусматривающих уничтожение продуктов питания, обратилось Общество по защите прав потребителей.
    Верховный суд РФ
    ВС России подтвердил законность засекречивания военных потерь в мирное время
    13:19 10.11.2015
    222
    С жалобой на поправки в указ президента РФ в суд обратился ряд адвокатов и журналистов. Вместе с тем, за разглашение информации о потерях Минобороны России в мирное время теперь грозит уголовное преследование по статье "госизмена".
    Режиссер Олег Сенцов
    Лутковская обратилась в Верховный суд РФ из-за слов Сенцова о пытках
    16:33 04.09.2015
    160Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам омбудсмена, инкриминируемые обвинения украинским гражданам "основываются на показаниях, полученных с применением пыток, о чем неоднократно заявляли и Олег Сенцов, и Александр Кольченко, а впоследствии и Александр Афанасьев".
    Режиссер Олег Сенцов
    Защита обжаловала приговор украинскому режиссеру Сенцову
    12:02 04.09.2015
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    Согласно информации, апелляция подана в Верховный суд Российской Федерации, дата заседания пока неизвестна. Как отметил Дмитрий Динзе, впереди еще Европейский суд по правам человека.
    Мустафа Джемилев
    Защита настаивает на рассмотрении дела сына Джемилева в Крыму
    13:46 03.03.2015
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    Во вторник в краевом суде проходит предварительное слушание по делу Джемилева-младшего. Адвокат заявил ряд ходатайств, в том числе о рассмотрении дела судом присяжных.
    Столкновения протестующих против застройки и сотрудников МВД на Осокорках в Киеве
    Хроника 17 ноября: столкновения в Киеве, запрет "Правого сектора" в РФ
    09:45 18.11.2014
    620Донбасс - зона войны
    В России запретили ряд украинских организаций, правоохранители задержали подозреваемых в причастности к взрыву в харьковском баре. Подробнее о главных событиях понедельника - в обзоре от Людмилы Калиты.
    Лидер организации Братство Дмитрий Корчинский. Архивное фото
    В РФ запретили деятельность украинской организации "Братство"
    15:46 17.11.2014
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    Генеральная прокуратура России сообщила, что Верховный суд РФ запретил деятельность украинской организации "Братство".
    Флаг Правого сектора. Архивное фото
    В России запретили "Правый сектор"
    13:03 17.11.2014
    255Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Также Верховный суд РФ суд признал экстремистсткой УНА-УНСО, которая ранее вошла в состав "Правого сектора" и официально прекратила существование как самостоятельная политическая партия.
    Националисты из Правого сектора
    ГП РФ попросила признать УНА-УНСО экстремистской организацией
    13:41 31.10.2014
    135Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Верховный суд назначил рассмотрение иска на 17 ноября.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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