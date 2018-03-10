По заявлению судьи Верховного суда России, судебная коллегия постановила апелляционную жалобу адвоката на постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата Ильи Пономарева оставить без удовлетворения.
Как отмечается, речь, в частности, идет о разглашении сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну, растрате средств, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и другие преступлениях.
Верховный суд Чечни приговорил граждан Украины, членов УНА-УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. В среду законность этого решения проверит Верховный суд РФ.
В пресс-службе Верховного суда Российской Федерации уточнили, что "судья вынес решение об отказе в передаче дела и кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции".
С жалобой на поправки в указ президента РФ в суд обратился ряд адвокатов и журналистов. Вместе с тем, за разглашение информации о потерях Минобороны России в мирное время теперь грозит уголовное преследование по статье "госизмена".
По словам омбудсмена, инкриминируемые обвинения украинским гражданам "основываются на показаниях, полученных с применением пыток, о чем неоднократно заявляли и Олег Сенцов, и Александр Кольченко, а впоследствии и Александр Афанасьев".
В России запретили ряд украинских организаций, правоохранители задержали подозреваемых в причастности к взрыву в харьковском баре. Подробнее о главных событиях понедельника - в обзоре от Людмилы Калиты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".