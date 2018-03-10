Журналист издания "Громада Херсон" Максим Бурич и спикер Генштаба Владислав Селезнев прокомментировали, как на практике выглядит усиление Вооруженных сил Украины вблизи административной границы с Крымом.
В Генштабе сообщили, что Украина готова адекватно "противодействовать любым наступательным агрессивным действиям нашего противника" и "оставляет за собой "право адекватного реагирования...вплоть до задействования соответствующих сил и средств".
Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что за два года на Донбассе было проверено более двух тысяч гектар территории и извлечено 112 тысяч взрывоопасных предметов.
В текущем году пройдет седьмая волна мобилизации. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы спикер Генштаба Владислав Селезнев, в первую очередь в Минобороны сделают ставку на особо мотивированных бойцов-контрактников.
В полной боевой готовности в Украине будут постоянно находиться 200 военных частей, заявил Петр Порошенко. Спикер Генерального штаба Владислав Селезнев сообщил, что этого достаточно, чтобы защитить территориальную целостность и независимость государства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".