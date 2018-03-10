наверх
10.03.201810:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Владислав Селезнев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 180
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    В России завели более 30 дел в отношении военнослужащих ВСУ - Генштаб
    16:23 09.09.2017
    265
    Представитель Генштаба Владислав Селезнев сообщил, что любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи в Донбассе, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел.
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    В Минобороны сообщили о двух предыдущих ЧП на арсенале в Балаклее
    02:31 25.03.2017
    817Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Пресс-офицер ВС Украины Владислав Селезнев заявил, что за время военных действий в Донбассе дважды возникали чрезвычайные происшествия, связанные с арсеналом в Балаклее.
    Президент Петр Порошенко и Александр Турчинов на встрече с руководителями служб безопасности Украины из-за ситуации в Крыму
    "Стали чаще летать военные самолеты и истребители". Спецкор с границы с Крымом
    07:39 12.08.2016
    7994Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Журналист издания "Громада Херсон" Максим Бурич и спикер Генштаба Владислав Селезнев прокомментировали, как на практике выглядит усиление Вооруженных сил Украины вблизи административной границы с Крымом.
    Подготовка призванных в украинскую армию военнослужащих
    В Генштабе пояснили, почему не будет седьмой волны мобилизации
    09:39 11.08.2016
    3843АТО: в предчувствии военного положения.
    Владислав Селезнев подчеркнул, что у украинской армии достаточно "сил и средств", чтобы противостоять противнику. По его словам, военные способны "эффективно сдерживать агрессию".
    Будни силовиков в зоне АТО
    Генштаб пригрозил "адекватно реагировать" в случае наступления в Донбассе
    16:42 04.08.2016
    12941"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    В Генштабе сообщили, что Украина готова адекватно "противодействовать любым наступательным агрессивным действиям нашего противника" и "оставляет за собой "право адекватного реагирования...вплоть до задействования соответствующих сил и средств".
    Разминирование территорий в Донбассе
    Разминирование Донбасса будет продолжаться 20-летие – спикер АТО
    10:14 11.05.2016
    199Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что за два года на Донбассе было проверено более двух тысяч гектар территории и извлечено 112 тысяч взрывоопасных предметов.
    Владислав Селезнев о проблеме алкоголя в рядах ВСУ
    Селезнев о проблеме алкоголя в рядах сил АТО 
    06:03 06.04.2016
    1045
    Спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил о нарушениях воинской дисциплины в рядах Вооруженных сил, в частности, о злоупотреблениях спиртными напитками.
    Украинские военные
    Генштаб допускает, что седьмой волны мобилизации не будет
    11:02 31.03.2016
    2907Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что решение о проведении седьмой волны частичной мобилизации будет принято после завершения стратегических командно-штабных учений.
    Начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев
    В Генштабе считают, что у ополченцев нет сил для полномасштабной атаки
    00:30 05.03.2016
    151Донбасс: мир или война.
    Говоря о возможной мобилизации, начальник пресс-службы Генштаба ВСУ подчеркнул, что на сегодня делается акцент "не на количественный состав, а на качественный" войск.
    Разминирование территории в районе Донецка
    На полное разминирование в Донбассе может уйти 20 лет - Генштаб
    23:56 02.03.2016
    280Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Как заявил начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, каждый год войны в любом конфликте – это в дальнейшем 10 лет для разминирования этих территорий.
    Украинские военные. Архивное фото
    Генштаб: усиление обстрелов связано с заседанием в Минске
    20:56 09.02.2016
    589Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Как заявил представитель Генштаба Владислав Селезнев, говорить о предпосылках для масштабного вооруженного конфликта, нельзя, но ВСУ готовятся к разным вариантам действий на востоке.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Генштаб намерен мотивировать военных, которые служат на первой линии обороны
    16:17 20.01.2016
    303
    Как уточнил Владислав Селезнев, в Генштабе предлагают, чтобы бойцы на передовой получали одинаковую зарплату, вне зависимости от воинского звания и должности.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    В Генштабе рассказали, когда пройдет демобилизация четвертой волны
    15:37 20.01.2016
    13040Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Как уточнил спикер Генштаба Владислав Селезнев, сроки проведения новой волны демобилизации будут зависеть от общей военно-политической ситуации на востоке Украины.
    Подготовка мобилизованных военных во Львовской области
    Мобилизация, волна №7. Комментарий спикера Генштаба
    09:05 20.01.2016
    24796Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    В текущем году пройдет седьмая волна мобилизации. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы спикер Генштаба Владислав Селезнев, в первую очередь в Минобороны сделают ставку на особо мотивированных бойцов-контрактников.
    Блокпост в зоне проведения АТО
    Сегодня вопрос о проведении седьмой волны мобилизации неактуален - Селезнев
    21:01 12.01.2016
    3048Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    В полной боевой готовности в Украине будут постоянно находиться 200 военных частей, заявил Петр Порошенко. Спикер Генерального штаба Владислав Селезнев сообщил, что этого достаточно, чтобы защитить территориальную целостность и независимость государства.
    Начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев
    Генштаб прокомментировал требования митинговавших в Киеве бойцов
    00:18 28.12.2015
    378
    Как рассказал представитель Генштаба Владислав Селезнев, часть требований митинговавших бойцов батальона "Киевская Русь" носили исключительно политический характер.
    Отвод вооружений ВСУ в Луганской области (село Нижнее). Архивное фото
    Генштаб ВСУ заявил о выполнении обязательств по отводу вооружений
    03:57 23.11.2015
    504Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, украинская сторона выполнила свои обязательства, несмотря на "некоторые технические моменты".
    Украинский военный
    Позиции силовиков в зоне АТО за сутки обстреляли 23 раза - Генштаб
    12:02 18.11.2015
    53Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как уточнили в Генштабе ВСУ, также за минувшие сутки был зафиксирован бой в населенном пункте Киряковка. Ранее в пресс-центре АТО сообщили о столкновении на луганском направлении.
    Патроны
    Ополченцы обстреляли позиции силовиков у Песок - Генштаб
    17:52 15.11.2015
    249Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, ополченцы использовали автоматические гранатометы и противотанковые гранатометы.
    Силовики
    Радары от США помогут ВСУ бороться с огневыми точками ополченцев - Генштаб
    15:33 15.11.2015
    176Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как отметил спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, сейчас работа идет в том направлении, чтобы укрепить позиции ВСУ на востоке Украины.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны