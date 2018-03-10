Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг вечером, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой "Сельты" со счетом 2:1.
Футболисты российского "Краснодара" потерпели поражение от немецкого "Шальке" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 11-й минуте забил полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.
Два человека погибли при крушении вертолета Ми-2 в селе Школьное Белореченского района Краснодарского края, сообщил старший следователь-криминалист отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте СК России Сергей Бойко.
На вылет задержано 11 рейсов, на прилет – 7. На запасных аэродромах в Сочи, Ростове-на-Дону и Минеральных водах находятся 5 самолетов, направлявшихся в Краснодар из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил представитель "Базэл Аэро".
В пятницу на сайте Португальской федерации футбола был опубликован состав национальной сборной, в котором не оказалось форварда "Реала". В списке вызванных футболистов оказался защитник российского "Зенита" Луиш Нету.
Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.
Как сообщают местные СМИ, стихийный митинг провели вечером 4 августа на пересечении с улицей 30-й Иркутской дивизии. Горожане также возмущались периодическими отключениями электроэнергии в Комсомольском микрорайоне.
Дело Джемилева-младшего в Краснодаре рассматривается с участием присяжных заседателей. Процесс стартовал в начале апреля, во вторник государственные обвинители завершили представление доказательств виновности подсудимого.
Судебного следствия доказательства вины Хайсера Джемилева представляет гособвинение, при этом прокуроры уже завершили допрос потерпевших и свидетелей и планируют во вторник перейти к изучению письменных доказательств по делу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".