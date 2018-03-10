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    Краснодар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Актриса Елена Афанасьева
    В России умерла известная советская актриса
    11:13 06.11.2017
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    Ушла из жизни актриса Елена Афанасьева, которая более 30 лет отдала службе в городском театре драмы им. Горького в Краснодаре. Была известна своей ролью в пьесе "Собака на сене".
    Квартира семьи каннибалов в России. Видео
    Появились кадры из квартиры краснодарской семьи каннибалов 
    05:58 26.09.2017
    2736
    По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. Как заявляют российские правоохранители, муж и жена похищали людей, убивали их, а после этого по частям съедали.
    Пропавший в Белоруссии Павел Гриб 1998 года рождения
    Пропавшего сына украинского офицера нашли в СИЗО России
    17:30 07.09.2017
    1798
    Как сообщается, информацию о местонахождении Павла Гриба получили в Министерстве иностранных дел Украины. Он находится в следственном изоляторе российского города Краснодар.
    Матч 1/8 Лиги Европы Краснодар - Сельта
    "Краснодар" вылетел из Лиги Европы после домашнего поражения "Сельте"
    22:54 16.03.2017
    75
    Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг вечером, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой "Сельты" со счетом 2:1.
    Масштабный пожар в Краснодаре. Видео
    Масштабный пожар в многоэтажке Краснодара: эвакуированы 480 человек 
    00:48 16.02.2017
    157
    На тушение пожара спасателям потребовалось более шести часов. По предварительной информации, в результате пожара один человек погиб; 480 человек было эвакуировано, 90 из них — дети.
    Дебютный гол Коноплянки за Шальке. Видео
    Дебютный гол Коноплянки за "Шальке" 
    12:09 21.10.2016
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    Футболисты российского "Краснодара" потерпели поражение от немецкого "Шальке" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 11-й минуте забил полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.
    На месте гибели вертолета Ми-2 в Краснодаре. Видео
    На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодаре 
    04:58 08.08.2016
    186
    Два человека погибли при крушении вертолета Ми-2 в селе Школьное Белореченского района Краснодарского края, сообщил старший следователь-криминалист отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте СК России Сергей Бойко.
    Снегопад. Архивное фото
    Международный аэропорт в Краснодаре приостановил работу из-за снегопада
    01:33 30.12.2015
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    На вылет задержано 11 рейсов, на прилет – 7. На запасных аэродромах в Сочи, Ростове-на-Дону и Минеральных водах находятся 5 самолетов, направлявшихся в Краснодар из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил представитель "Базэл Аэро".
    Митинг обманутых дольщиков. Архивное фото
    Более 5 тыс участников заявлено на митинг дольщиков в Краснодаре
    00:44 26.12.2015
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    Субботнему митингу предшествовали голодовки, проживание в палатках на территории недостроенных объектов, многочисленные обращения к органам местного самоуправления, региональным и федеральным властям.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Ночной переток энергомоста Краснодар-Крым снизится в 5 раз - МЧС РФ
    19:13 06.12.2015
    2284Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации главы МЧС региона Сергея Шахова, мощность передаваемой электроэнергии из Краснодарского края в Крым по первой нитке энергомоста ближайшей ночью будет снижена до 45 МВт.
    Криштиану Роналду
    Роналду не поедет в РФ на товарищеский матч
    15:33 06.11.2015
    207
    В пятницу на сайте Португальской федерации футбола был опубликован состав национальной сборной, в котором не оказалось форварда "Реала". В списке вызванных футболистов оказался защитник российского "Зенита" Луиш Нету.
    Грязевой вулкан в Азовском море. Видео
    Грязевой вулкан в Краснодарском крае 
    06:24 28.10.2015
    338
    Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.
    Украинский боксер Вячеслав Глазков
    Украинский боксер Глазков нокаутировал тринидадца Мансвелла
    01:21 16.08.2015
    440
    На профессиональном ринге украинский боксер по-прежнему не знает поражений - 21 победа (13 нокаутом) и одна ничья. Статистика Мансвелла - 24 победы (18 нокаутом), 12 поражений.
    Митинг в Краснодаре
    В Краснодаре сотни жителей протестуют против отключения электричества
    00:33 05.08.2015
    637
    Как сообщают местные СМИ, стихийный митинг провели вечером 4 августа на пересечении с улицей 30-й Иркутской дивизии. Горожане также возмущались периодическими отключениями электроэнергии в Комсомольском микрорайоне.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Boeing вынужденно сел в РФ из-за аллергического шока у пассажирки
    09:33 16.07.2015
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    Самолет Boeing 737-800 совершил посадку в кубанской столице в среду в 21.08 по местному времени. Пассажиры рейса "Москва-Сочи" тем же вечером вылетели в пункт назначения.
    Хайсер Джемилев
    Стороны обсудят последствия вердикта присяжных по делу сына Джемилева
    04:59 04.06.2015
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    Хайсера Джемилева обвиняли в совершении убийства, ему грозил пожизненный срок. Однако во вторник присяжные признали сына народного депутата Украины невиновным по этой статье.
    Хайсер Джемилев
    Защита приступит к представлению доказательств по делу сына Джемилева
    00:27 20.05.2015
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    Дело Джемилева-младшего в Краснодаре рассматривается с участием присяжных заседателей. Процесс стартовал в начале апреля, во вторник государственные обвинители завершили представление доказательств виновности подсудимого.
    Хайсер Джемилев
    Слушания по делу сына Джемилева возобновят во вторник
    00:51 19.05.2015
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    Судебного следствия доказательства вины Хайсера Джемилева представляет гособвинение, при этом прокуроры уже завершили допрос потерпевших и свидетелей и планируют во вторник перейти к изучению письменных доказательств по делу.
    Хайсер Джемилев
    Суд в Краснодаре продолжит слушать дело Джемилева-младшего
    01:10 23.04.2015
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    Ранее адвокат Джемилева Николай Полозов заявлял РИА Новости, что будет ходатайствовать о допросе отца Хайсера - Мустафы Джемилева. Возможно, этот вопрос будет решен в четверг.
    Хайсер Джемилев
    Сын Джемилева не признал вину в умышленном убийстве
    15:59 14.04.2015
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    В Краснодарском суде России началось рассмотрение уголовного дела против Хайсера Джемилева, который обвиняется в убийстве. Слушания проходят с участием присяжных.
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