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В субботу утром пассажирский Boeing, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, потерпел крушение при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и 6 членов экипажа, в том числе 4 ребенка. Все они погибли.