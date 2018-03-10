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    Boeing 737-800

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Падение Боинга в Ростове-на-Дону. Вид с Александровки. Видео
    Последние секунды полета Boeing перед крушением в Ростове-на-Дону 
    09:13 22.03.2016
    1561Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в ночь на субботу. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
    Крушение Boeing в Ростове-на-Дону. Инфографика
    Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону: факты и траектория полета Boeing 
    23:15 21.03.2016
    1410Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в ночь на субботу. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
    Авиасъемка места катастрофы Boeing в аэропорту Ростова-на-Дону. Видео
    Авиасъемка места катастрофы Boeing в аэропорту Ростова-на-Дону 
    03:15 20.03.2016
    1584Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В интернете опубликовано видео съемок с вертолета места авиакатастрофы пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая и потерпевшего крушение в Ростове-на-Дону.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Траурная церемония состоится в аэропорту Ростова-на-Дону в воскресенье
    23:15 19.03.2016
    174Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В траурной церемонии примут участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр транспорта России Максим Соколов и глава МЧС России Владимир Пучков. После церемонии состоится очередное совещание межведомственной комиссии.
    На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800 в аэропорту Ростова-на-Дону
    Обзор ИноСМИ: крушение Boeing, арест террористов в Брюсселе, смерть Вестервелле
    16:17 19.03.2016
    313Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В центре внимания мировых СМИ – крушение пассажирского лайнера в Ростове-на-Дону, арест самого разыскиваемого преступника Европы, подписание соглашения по беженцам между Анкарой и Брюсселем, а также кончина экс-главы МИД ФРГ Гидо Вестервелле.
    Сбор обломков Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону. Видео
    Сбор обломков Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону 
    15:53 19.03.2016
    693Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Спасатели МЧС РФ осматривают место авиакатастрофы в аэропорте Ростова-на-Дону, где потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании Fly Dubai. Смотрите кадры с места происшествия, где погибли 62 человека.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Тучи над Ростовом
    15:34 19.03.2016
    1463Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Утро субботы, 19 марта, принесло трагическое известие об авиакатастрофе, точно не имевшей на берегах Дона прецедентов по количеству жертв. Погибли 62 человека.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Крушение Boeing в Ростове-на-Дону: аэропорт закрыт, опубликован список жертв
    15:11 19.03.2016
    875Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В аэропорту Ростова-на-Дону, где сегодня утром произошло крушение пассажирского самолета авиакомпании Fly Dubai, работает корреспондент Sputnik Сергей Венявский.
    Ситуация у аэропорта Ростова-на-Дону после крушения Boeing. Видео
    Ситуация у аэропорта Ростова-на-Дону после крушения Boeing 
    14:38 19.03.2016
    1629Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Самолет авиакомпании Air Dubai Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону, все пассажиры и члены экипажа погибли. Смотрите кадры, снятые у аэропорта, где произошла катастрофа.
    Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону: кадры с места крушения Boeing. Видео
    Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону: кадры с места крушения Boeing 
    11:02 19.03.2016
    7419Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в ночь на субботу. По данным МЧС России, на борту лайнера находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.
    Люди стоят у телевизора в аэропорту Ростова-на-Дону, где разбился Boeing-737-800
    Крушение Boeing в российском аэропорту: родственники погибших 
    10:30 19.03.2016
    876Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В субботу утром пассажирский Boeing, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, потерпел крушение при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и 6 членов экипажа, в том числе 4 ребенка. Все они погибли.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    Boeing вынужденно сел в РФ из-за аллергического шока у пассажирки
    09:33 16.07.2015
    1909
    Самолет Boeing 737-800 совершил посадку в кубанской столице в среду в 21.08 по местному времени. Пассажиры рейса "Москва-Сочи" тем же вечером вылетели в пункт назначения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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