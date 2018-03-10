В траурной церемонии примут участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, министр транспорта России Максим Соколов и глава МЧС России Владимир Пучков. После церемонии состоится очередное совещание межведомственной комиссии.
В центре внимания мировых СМИ – крушение пассажирского лайнера в Ростове-на-Дону, арест самого разыскиваемого преступника Европы, подписание соглашения по беженцам между Анкарой и Брюсселем, а также кончина экс-главы МИД ФРГ Гидо Вестервелле.
Спасатели МЧС РФ осматривают место авиакатастрофы в аэропорте Ростова-на-Дону, где потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании Fly Dubai. Смотрите кадры с места происшествия, где погибли 62 человека.
Самолет авиакомпании Air Dubai Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону, все пассажиры и члены экипажа погибли. Смотрите кадры, снятые у аэропорта, где произошла катастрофа.
Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в ночь на субботу. По данным МЧС России, на борту лайнера находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.
В субботу утром пассажирский Boeing, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, потерпел крушение при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и 6 членов экипажа, в том числе 4 ребенка. Все они погибли.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".