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    Николай Полозов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Российский адвокат Николай Полозов
    Полозов отказался говорить с ФСБ об Умерове
    15:27 25.01.2017
    168
    Николай Полозов сообщил, что считает действия в отношении него похищением, так как не было вступившего в силу решения суда о допросе. Он отказался отвечать на вопросы о своем подзащитном.
    Российский адвокат Николай Полозов
    Одного из адвокатов Савченко задержали в Крыму для допроса
    13:44 25.01.2017
    176
    Адвокат Николай Полозов принудительно доставлен в управление ФСБ по республике Крым для допроса по делу своего подзащитного, сообщил его коллега Марк Фейгин.
    Хайсер Джемилев
    Сын Джемилева выйдет из колонии за день до конца срока заключения
    13:42 17.11.2016
    210
    Как сообщил адвокат Джемилева-младшего Николай Полозов, с начала года несколько судебных инстанций отказали Джемилеву в условно-досрочном освобождении из-за отрицательной характеристики от руководства колонии.
    Ильми Умеров
    Следователя по делу замглавы Меджлиса обвинили в превышении полномочий
    21:32 21.08.2016
    221Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Заявления поданы по фактам незаконного помещения Ильми Умерова на стационарную психиатрическую экспертизу, оказания давления на его лечащих врачей с целью досрочного прекращения госпитализации, прокомментировал адвокат Николай Полозов.
    Адвокаты Надежды Савченко Илья Новиков, Николай Полозов и Марк Фейгин (слева направо)
    Защиту Савченко не уведомляли о начале ее обмена на двух россиян
    11:45 25.05.2016
    330Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Один из адвокатов Надежды Савченко Николай Полозов сообщил, что решения по обмену осужденных принимаются на государственном уровне, а не на уровне защитников.
    Хайсер Джемилев. Архивное фото
    Суд в РФ отказал в УДО сыну Джемилева
    11:48 28.04.2016
    349
    Адвокат Николай Полозов сообщил, что постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, таким образом, Астраханский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Адвокат: учитывая заявления Путина, вопрос Савченко политически решен
    10:08 22.04.2016
    1800Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Николай Полозов считает, что Владимир Путин заинтересован в обмене Савченко "на ослабление санкций", а обмен на Александра Александрова и Евгения Ерофеева - "лишь ширма для договоренностей Путина с Западом, не с Украиной".
    Рассмотрение жалобы адвокатов наводчицы Надежды Савченко
    Савченко отказалась от госпитализации - адвокат
    17:15 11.04.2016
    178Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как сообщает адвокат Николай Полозов со ссылкой на врачей, "кровь превратилась в смолу, которую сердцу очень сложно прокачивать и велика вероятность образования тромба и внезапной смерти, буквально во сне".
    Заседание суда по делу гражданки Украины Надежды Савченко. Архивное фото
    Савченко идет на поправку - адвокат
    15:39 14.03.2016
    122Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Николай Полозов сообщил, что после того, как Надежда Савченко начала пить воду, состояние ее значительно улучшилось, чувствует она себя хорошо, поправилась, а температура спала.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Состояние Савченко ухудшилось - адвокат
    09:55 11.03.2016
    211Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как сообщил Николай Полозов, необходимо оперативное медицинское обследование Савченко, однако она не подпускает к себе российских врачей, а украинских врачей к ней не пускает суд.
    Заседание суда по делу гражданки Украины Надежды Савченко. Архивное фото
    Савченко прекратила сухую голодовку
    11:17 10.03.2016
    2694Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как сообщил защитник Надежды Савченко Николай Полозов, на решение народного депутата Верховной Рады повлияла просьба президента Украины Петра Порошенко и всех, кто ее поддержал.
    Надежда Савченко в суде. 9 марта 2016 года
    Освобождение Савченко зависит от Путина и Порошенко. Опрос экспертов
    15:50 09.03.2016
    1146Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов и эксперт-международник Вадим Трюхан спрогнозировали, чем закончится дело по обвинению украинской летчицы в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинские медики пока не осмотрели Савченко - Полозов
    12:00 09.03.2016
    52Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов сообщил, что украинские врачи пока не осмотрели Надежду Савченко из-за того, что российская сторона еще не оформила им пропуска.
    Заседание суда по делу гражданки Украины Надежды Савченко
    Врачей, направляющихся к Савченко, не впускают в Россию - адвокат
    09:48 09.03.2016
    199Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как сообщил адвокат Николай Полозов украинки врачей, проезд которых ранее был согласован, не впускают на территорию России. Медики остаются на границе.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинские консулы поздравили Савченко с 8 Марта в СИЗО - адвокат
    12:21 08.03.2016
    248Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Адвокат украинки Николай Полозов заявил, что украинские консулы Александр Ковтун и Виталий Москаленко вновь посетили Надежду Савченко в изоляторе города Новочеркасск.
    Заседание суда по делу гражданки Украины Надежды Савченко
    К Савченко не пускают украинских медиков - адвокат
    15:07 07.03.2016
    545Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов сообщил, что его подзащитная запрещает российским врачам брать у неё анализы и проводить с ней любые медицинские манипуляции, а российская сторона всячески затягивает вопрос, связанный с допуском к Надежде комиссии украинских медиков.
    Надежда Савченко
    Савченко не требуются госпитализация и принудительное кормление - адвокат
    15:11 06.03.2016
    251Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    По словам Полозова, уполномоченный по правам человека Элла Памфилова сообщила сестре Вере Савченко, что ее представители посетили Надежду, и та сейчас в удовлетворительном состоянии.
    Заседание суда по делу Надежды Савченко 24 декабря 2015 года
    Савченко из-за голодовки похудела на 15 кг - адвокат
    14:33 12.01.2016
    95Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Николай Полозов, адвокат Надежды Савченко сообщил, что состояние здоровья его подзащитной ухудшилось и вызывает опасения. Савченко объявила голодовку с 18 декабря 2015 года.
    Заседание суда по делу Надежды Савченко 24 декабря 2015 года
    Савченко за время голодовки потеряла более семи килограммов - адвокат
    14:19 08.01.2016
    300Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов сообщил, что его подзащитная продолжает голодовку, сейчас у нее вес уже 68 килограммов, до начала голодовки Савченко весила более 75 килограммов.
    Надежда Савченко в российском суде. Архивное фото
    Защита Савченко требует вызвать в суд офицера ФСБ
    00:55 07.10.2015
    176Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Во вторник в донецком городском суде (Ростовская область) офицера ФСБ России по Воронежской области Алексея Почечуева допросили в качестве свидетеля по видеоконференцсвязи.
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