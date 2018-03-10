Как сообщил адвокат Джемилева-младшего Николай Полозов, с начала года несколько судебных инстанций отказали Джемилеву в условно-досрочном освобождении из-за отрицательной характеристики от руководства колонии.
Заявления поданы по фактам незаконного помещения Ильми Умерова на стационарную психиатрическую экспертизу, оказания давления на его лечащих врачей с целью досрочного прекращения госпитализации, прокомментировал адвокат Николай Полозов.
Адвокат Николай Полозов сообщил, что постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, таким образом, Астраханский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Николай Полозов считает, что Владимир Путин заинтересован в обмене Савченко "на ослабление санкций", а обмен на Александра Александрова и Евгения Ерофеева - "лишь ширма для договоренностей Путина с Западом, не с Украиной".
Как сообщает адвокат Николай Полозов со ссылкой на врачей, "кровь превратилась в смолу, которую сердцу очень сложно прокачивать и велика вероятность образования тромба и внезапной смерти, буквально во сне".
Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов и эксперт-международник Вадим Трюхан спрогнозировали, чем закончится дело по обвинению украинской летчицы в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе.
Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов сообщил, что его подзащитная запрещает российским врачам брать у неё анализы и проводить с ней любые медицинские манипуляции, а российская сторона всячески затягивает вопрос, связанный с допуском к Надежде комиссии украинских медиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".