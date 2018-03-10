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    Жерар Депардье

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 61
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    Актер Жерар Депардье. Архивное фото
    Жерар Депардье объявил о переезде в Алжир
    09:04 20.02.2018
    534
    Актер Жерар Депардье сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.
    Актер Жерар Депардье. Архивное фото
    Депардье подал в суд на россиянку
    02:09 15.12.2016
    648
    Французский актер подал в суд на индивидуальную предпринимательницу Елену Лазареву. Три его иска на общую сумму более 7,2 миллиона рублей поступили в Арбитражный суд Москвы.
    Актер Жерар Депардье. Архивное фото
    Депардье снимется в фильме про Баха
    13:06 06.11.2016
    110
    По данным СМИ, Жерар Депардье присоединился к актерскому составу фильма "Бах", биографической картине о каноническом композиторе Иоганне Себастьяне Бахе.
    Жерар Депардье
    Депардье сыграет Сталина
    22:11 29.12.2015
    95
    Новый фильм называется "Le divan de Staline". Реализацию проекта взяла на себя компания LEOPARDO Filmes, "Мосфильм" для картины предоставит костюмы и реквизит.
    Жерар Депардье получил прописку в Мордовии
    Депардье заявил, что обожает российский паспорт и мечтает пожить в Сибири
    15:43 07.10.2015
    173
    Французский актер также сообщил, что никогда не хотел быть гражданином США, ему не нравятся американские фильмы, а американская культура, по его мнению, агрессивна.
    Жерар Депардье получил прописку в Мордовии
    Депардье считает, что "черный список" Украины давно стал "серым"
    14:20 07.10.2015
    650
    По мнению французского актера Жерара Депардье, нет "черного списка", "он давно стал "серым" и существовал один день, потому что нет смысла не пускать в страну такое количество людей, сколько вошло в список".
    Жерар Депардье
    Лукашенко выделил $2 млн на военный фильм с Депардье - СМИ
    04:58 28.09.2015
    115
    Актер во время поездки в Белоруссию обсудил проект создания фильма о легендарном авиаполке "Нормандия-Неман", работать над которым, как ожидается, будут Франция, Россия и Белоруссия.
    Актер Жерар Депардье. Архивное фото
    Депардье продаст имущество во Франции и переедет в Белоруссию
    14:46 04.09.2015
    916
    Актер подчеркнул, что ему не нравится презрение французских политиков по отношению к фермерам и мигрантам. При этом он добавил, что считает Александра Лукашенко хорошим человеком.
    Олег Газманов. Архивное фото
    Обзор соцсетей: "враги Украины" – Газманов, Безруков и Депардье
    18:39 10.08.2015
    1424
    Пользователи социальных сетей активно обсуждают "черный список" актеров, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Многие считают, что властям попросту больше нечем заняться.
    Певец Олег Газманов
    Газманов: быть в "черном списке" Украины почетно
    13:29 08.08.2015
    2625
    Певец утверждает, что не создает "угрозы национальной безопасности" Украины. Он добавил, что посмотрел список, и он показался ему достойным. "Мне почетно быть в этом списке", - отметил он.
    Жерар Депардье
    В Минкультуры обнародовали "черный список" иностранных артистов
    10:26 08.08.2015
    961Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Согласно информации, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
    Вячеслав Кириленко
    Горе от ума Кириленко. Минкульт и прочие друзья/враги Украины
    14:17 31.07.2015
    1497
    У населения появилось новое развлечение. Отставив в сторонку неуплаченные платежки и отвлекаясь от войны на востоке, на скамеечках у подъездов и на остановках общественного транспорта решают, кто нам друг, а кто враг из мэтров отечественной и зарубежной культуры.
    Жерар Депардье
    СБУ запретила французскому актеру Жерару Депардье въезд в Украину на пять лет
    19:57 28.07.2015
    312
    СБУ рекомендовала пограничной службе Украины запретить въезд на территорию Украины гражданину Франции и РФ Жерару Депардье на пять лет, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко научил актера Жерара Депардье косить траву
    Фотоитоги 23 июля: Депардье с косой и запуск нового экипажа на МКС 
    18:50 23.07.2015
    288
    Александр Лукашенко и Жерар Депардье в неформальной обстановке побеседовали на темы поддержки сельского хозяйства в современном мире, развития технологий по выращиванию экологически чистых продуктов питания.
    Депардье косит траву во время визита в Белоруссию
    Депардье косит траву в Белоруссии 
    09:31 23.07.2015
    621
    Известный актер посетил Белоруссию, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко. Глава государства научил Депардье, как правильно косить траву при помощи ручной косы.
    Поездка Ж.Депардье по Республике Белоруссия
    Лукашенко научил Депардье косить траву
    19:57 22.07.2015
    592
    Сообщается, что "Александр Лукашенко и Жерар Депардье в неформальной обстановке побеседовали на темы поддержки сельского хозяйства в современном мире, развития технологий по выращиванию экологически чистых продуктов питания".
    Жерар Депардье
    Минкульт подтвердил наличие "черного списка" актеров, куда попал Депардье
    13:17 22.07.2015
    493Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Кириленко опроверг сообщение французского издания касательно запрета на демонстрацию фильмом с участием Депардье, но признал что актер есть в "черном списке".
    Жерар Депардье
    Депардье признан угрозой национальной безопасности Украины
    08:39 22.07.2015
    1321
    Причиной такого решения, как утверждает Ouest-France, стало заявление актера о том, что он "любит Россию и Украину, которая является частью России", а также его высказывания в поддержку президента РФ Владимира Путина.
    Жерар Депардье
    Депардье отказался участвовать в выборах омского губернатора
    17:05 30.06.2015
    352
    По словам директора Жерара Депардье, актер не будет заниматься политикой, так как он актер, а не политик.
    Жерар Депардье
    Депардье в Каннах признался в любви к Путину
    21:19 22.05.2015
    183
    Отвечая на вопросы о ситуации в Украине, актер заявил, что ничего в этом не понимает. Однако актер также заявил, что любит украинцев, но обсуждение конфликтов не входит в его компетенцию.
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    Актер Жерар Депардье. Архивное фото
    Жерар Депардье объявил о переезде в Алжир
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    534
    Актер Жерар Депардье сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.
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