По мнению французского актера Жерара Депардье, нет "черного списка", "он давно стал "серым" и существовал один день, потому что нет смысла не пускать в страну такое количество людей, сколько вошло в список".
Согласно информации, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
У населения появилось новое развлечение. Отставив в сторонку неуплаченные платежки и отвлекаясь от войны на востоке, на скамеечках у подъездов и на остановках общественного транспорта решают, кто нам друг, а кто враг из мэтров отечественной и зарубежной культуры.
СБУ рекомендовала пограничной службе Украины запретить въезд на территорию Украины гражданину Франции и РФ Жерару Депардье на пять лет, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Александр Лукашенко и Жерар Депардье в неформальной обстановке побеседовали на темы поддержки сельского хозяйства в современном мире, развития технологий по выращиванию экологически чистых продуктов питания.
Сообщается, что "Александр Лукашенко и Жерар Депардье в неформальной обстановке побеседовали на темы поддержки сельского хозяйства в современном мире, развития технологий по выращиванию экологически чистых продуктов питания".
Причиной такого решения, как утверждает Ouest-France, стало заявление актера о том, что он "любит Россию и Украину, которая является частью России", а также его высказывания в поддержку президента РФ Владимира Путина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".