По состоянию на 6:00 пятницы очередь на паром в порту "Крым" составляет 1700 единиц транспорта: 1500 легковых автомобилей, 158 грузовых, 42 автобуса. На стоянке аэропорта Керчи - 158 грузовых автомобилей.
В результате вооруженного конфликта на Донбассе практически полностью уничтожена инфраструктура, жители жалуются на отсутствие элементарных бытовых условий. Волонтеры отмечают: коррупционные схемы в Кабмине усугубляют ситуацию с помощью жителям региона и переселенцам.
Партия ВО "Свобода" должна быть запрещена как террористическая организация, при этом наказание должны понести также те, кто вывел силовиков под Раду без бронежилетов. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Сергей Шахов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".