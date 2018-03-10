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Партия ВО "Свобода" должна быть запрещена как террористическая организация, при этом наказание должны понести также те, кто вывел силовиков под Раду без бронежилетов. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Сергей Шахов.