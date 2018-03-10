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    Сергей Шахов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Автомобили в порту Кавказ Керченской паромной переправы. Архивное фото
    Керченская паромная переправа стоит четвертые сутки
    12:49 29.09.2017
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    По состоянию на 6:00 пятницы очередь на паром в порту "Крым" составляет 1700 единиц транспорта: 1500 легковых автомобилей, 158 грузовых, 42 автобуса. На стоянке аэропорта Керчи - 158 грузовых автомобилей.
    Народный депутат Сергей Шахов
    Луганский нардеп Шахов заявил о вооруженном нападении на него
    02:43 12.11.2016
    252Взрыв в здании полиции в Ровно
    По словам народного избранника, в задержанном авто, которое преследовало его в Киеве, находились трое мужчин. Правоохранители изъяли у них два пистолета Макарова и патроны к ним.
    Пресс-центр ЦВК
    Назван победитель на довыборах в Луганской области
    19:41 20.07.2016
    570Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    По информации ЦИК, Сергей Шахов являлся кандидатом от партии "Наш край". Согласно информации ЦИК, за Шахова отдали голоса 13 667 избирателей, то есть 37,21%.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Крым испытывает нехватку электроэнергии, проводятся веерные отключения
    20:51 03.01.2016
    595Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По информации синоптиков, которую озвучил глава регионального МЧС Сергей Шахов, с 4 января в Крыму ожидается потепление, что снизит нагрузку на сети и уровень потребления.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Ночной переток энергомоста Краснодар-Крым снизится в 5 раз - МЧС РФ
    19:13 06.12.2015
    2284Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации главы МЧС региона Сергея Шахова, мощность передаваемой электроэнергии из Краснодарского края в Крым по первой нитке энергомоста ближайшей ночью будет снижена до 45 МВт.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Перегрев линий произошел на перетоке "Краснодар – Крым" - МЧС
    23:35 05.12.2015
    3182Энергоблокада: Крым без электричества
    Как сообщил в субботу начальник крымского управления МЧС России Сергей Шахов, уменьшение перетока электроэнергии по энергомосту в Крым произошло из-за перегрева на линии.
    Лагерь для переселенцев из зоны АТО. Архивное фото
    Коррупция в Кабмине: чиновники не брезгуют заработать на переселенцах - Шахов
    13:58 08.09.2015
    418Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    В результате вооруженного конфликта на Донбассе практически полностью уничтожена инфраструктура, жители жалуются на отсутствие элементарных бытовых условий. Волонтеры отмечают: коррупционные схемы в Кабмине усугубляют ситуацию с помощью жителям региона и переселенцам.
    Бойня под Верховной Радой (18+)
    Виновные во взрыве гранаты под ВР должны быть наказаны трижды – Шахов
    11:13 08.09.2015
    248Расследование столкновений под Радой
    Партия ВО "Свобода" должна быть запрещена как террористическая организация, при этом наказание должны понести также те, кто вывел силовиков под Раду без бронежилетов. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Сергей Шахов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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