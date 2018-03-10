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    ФК Металлист

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 104
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    Стадион Металлист в Харькове
    Конфискация ФК "Металлист" близка к завершению - Генпрокуратура
    07:08 10.01.2018
    603
    По словам заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, Минюст должен определить предприятие, на баланс которого передадут все объекты "Металлиста".
    ФК Металлист (Харьков)
    Сумма долгов харьковского "Металлиста" приближается к 900 млн грн
    04:56 23.12.2017
    198
    В Едином государственном реестре есть 77 судебных решений по ФК "Металлист", которые приняты 29-30 ноября 2017 года Хозяйственным судом Харьковской области.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Харьковский ФК "Металлист" - это никому не нужная игрушка — эксперт
    14:35 06.10.2017
    679
    Возвращенный в госсобственность харьковский футбольный клуб "Металлист" - это всего лишь торговая марка, а не ценный актив. Об этом в эфире "ГС" заявил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    ФК Металлист (Харьков). Архивное фото
    Что ждет харьковский ФК "Металлист"? Мнение эксперта
    09:58 05.10.2017
    1227
    Главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков в эфире "ГС" заявил, что не знает ни одной цивилизованной страны, где существовал бы профессиональный государственный футбольный клуб.
    Стадион Металлист в Харькове
    ФК "Металлист" возвращен Украине
    12:03 03.10.2017
    943
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.
    Беспорядки на НСК Олимпийский
    ФК "Металлист-1925" жестко наказал своих фанатов за беспорядки в Киеве
    17:03 04.07.2017
    848
    Футбольный клуб "Металлист-1925" намерен договориться с дирекцией стадиона и резервной арены клуба "Динамо" о закрытии фанатских секторов на три ближайших домашних игры, за исключением гостевых трибун.
    Стадион Металлист в Харькове
    В Харькове суд начал банкротство футбольного клуба "Металлист"
    18:08 12.06.2017
    324
    Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве футбольного клуба по иску бывшего тренера Игоря Рахаева. Распорядителем имущества клуба назначен Евгений Яковлев.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Пять лет после Евро-2012. Почему украинский футбол вне игры?
    13:15 11.06.2017
    863
    8 июня 2012-го года в Украине с помпой стартовал чемпионат Европы. Тогда никто не мог и предположить, что спустя каких-то пять лет отечественный футбол окажется на грани исчезновения.
    ФК Металлист (Харьков)
    Экс-футболистов "Металлиста" дисквалифицировали за договорные матчи
    15:19 28.04.2017
    161
    В список вошли 14 бывших футболистов харьковского клуба. Для всех футболистов также установлен испытательный срок в два года, в течение которого они должны доказать личным поведением свое исправление.
    Матч Говерла - Олимпик. Архивное фото
    "Говерла" и "Металлист" исключены из Премьер-лиги
    04:06 09.06.2016
    353
    Исключение ужгородского и харьковского клубов из УППЛ подтвердил ее президент Владимир Генинсон. Ранее также оба клуба не получили аттестат ФФУ из-за долгов.
    Игроки Динамо (Киев)
    "Динамо" разгромило "Металлист" в матче чемпионата Украины
    22:08 14.05.2016
    567
    Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счетом 4:1 в пользу киевлян, в составе которых хет-трик сделал Лукаш Теодорчик (7, 9, 67-я минуты). Еще один гол у "Динамо" забил Олег Гусев (90-я).
    Матч Металлист (Харьков) – Ворскла (Полтава)
    "Металлист", "Говерлу" и "Волынь" исключили из Украинской премьер-лиги
    16:12 26.04.2016
    535
    Также члены комитета УПЛ запросили дополнительную информацию о четырех других клубах: днепропетровском "Днепра", львовских "Карпатах", луганской "Заре" и днепродзержинской "Стали".
    Днепр в сухую разгромил Металлист. Все голы матча. Видео
    "Днепр" в сухую разгромил "Металлист". Все голы матча 
    01:40 17.04.2016
    104
    Днепропетровский "Днепр" со счетом 5:0 разгромил харьковский "Металлист" в 22-м туре украинской Премьер-лиги и вышел на третье место в турнирной таблице.
    Футболисты ФК Днепр
    "Днепр" разгромил харьковский "Металлист" со счетом 5:0
    21:28 16.04.2016
    109
    Хозяева весь матч владели территориальным преимуществом. Днепропетровская команда одержала 13-ю победу в чемпионате, благодаря чему обошла в турнирной таблице Премьер-лиги луганскую "Зарю".
    Александр Ярославский. Архивное фото
    Ярославский задумывается о возвращении "Металлиста"
    03:25 03.04.2016
    527
    По словам экс-владельца харьковского "Металлиста" Александра Ярославского, он задумывается о "Металлисте", при это пока он предложил подождать пусть "насладятся крахом" клуба.
    Шахтер - Металлист 8:1. Видео
    "Шахтер" vs "Металлист". Львовский разгром 
    01:20 02.04.2016
    824
    Встреча, прошедшая во Львове, закончилась со счетом 8:1 в пользу "горняков", у которых хет-трик оформил Тайсон. После матча во Львове "Шахтер" набрал 52 очка.
    Игрок ФК Рубин Марко Девич
    Девич простил ФК "Металлист" долг в $350 тысяч
    00:32 06.01.2016
    200
    "Металлист", город Харьков и Украина в целом находятся в тяжелом финансово-экономическом положении, в такой ситуации не могу требовать от клуба заплатить бонусы", - написал экс-нападающий "Металлиста" Марко Девич.
    ФК Металлист (Харьков)
    У "Металлиста" могут отобрать лицензию на следующий сезон Премьер-лиги
    03:59 14.12.2015
    191
    По словам заместителя гендиректора, клуб не выполнил свои обязательства перед игроками в рамках меморандума с ФФУ, так как "в первую очередь надо было сохранить инфраструктуру".
    ФК Металлист (Харьков)
    Курченко начал вести переговоры о продаже "Металлиста" - Севидов
    03:29 06.12.2015
    379
    Наставник харьковчан Александр Севидов заверил, что его команда вряд ли решит бойкотировать последний матч 2015 года против "Черноморца", поэтому есть все шансы, что игра состоится.
    Сергей Курченко. Архивное фото
    Ультрас киевского "Динамо" передали "привет" Курченко
    05:18 30.11.2015
    659
    На матче 16-го тура с одесским "Черноморцем" киевляне подняли баннер "Курченко - петух". Так ультрас отреагировали на сообщение о том, что "Металлист" может исчезнуть с футбольной карты Украины.
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