Возвращенный в госсобственность харьковский футбольный клуб "Металлист" - это всего лишь торговая марка, а не ценный актив. Об этом в эфире "ГС" заявил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
Главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков в эфире "ГС" заявил, что не знает ни одной цивилизованной страны, где существовал бы профессиональный государственный футбольный клуб.
По словам генерального прокурора Юрия Луценко, "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.
Футбольный клуб "Металлист-1925" намерен договориться с дирекцией стадиона и резервной арены клуба "Динамо" о закрытии фанатских секторов на три ближайших домашних игры, за исключением гостевых трибун.
"Металлист", город Харьков и Украина в целом находятся в тяжелом финансово-экономическом положении, в такой ситуации не могу требовать от клуба заплатить бонусы", - написал экс-нападающий "Металлиста" Марко Девич.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".