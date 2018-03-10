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    Павел Петренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 200
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    Совместная коллегия МВД и Минюста
    Минюст запретил выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов
    13:57 02.03.2018
    157
    Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что в суды направлены около 3 тыс протоколов для привлечения должников по алиментам к общественным работам.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Министр юстиции назвал колоссальное число неплательщиков алиментов
    21:57 27.02.2018
    188
    Как сообщил министр юстиции Павел Петренко, за первые дни на счета детей по уплате алиментов поступило 50 миллионов гривен.
    Минюст Украины
    Глава Минюста назвал "кремлевский доклад" последним предупреждением для РФ
    17:39 30.01.2018
    285
    Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что список Минфина США является фактически последним предупреждением для Российской Федерации по выполнению Минских соглашений.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Глава Минюста обвинил НАБУ в срыве иска против "Роснефти"
    02:47 12.12.2017
    457Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам Павла Петренко, Министерство юстиции готовило иск против российской компании "Роснефть" на 700 миллионов гривен убытков, "причиненных незаконным захватом имущества этой компанией и ее структурами в Украине".
    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
    Януковичу гарантируют безопасность после возвращения – Минюст
    12:24 20.11.2017
    599
    Министр юстиции Украины заявил, что бывшему президенту гарантирована безопасность, если он решит вернуться в Украину для участия в суде.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Главу Минюста Петренко взяли под охрану
    23:13 16.11.2017
    429
    По словам министра юстиции, он получал множество угроз физической расправы еще в 2014 году, когда ведомство изменил процедуру продажи арестованного имущества.
    Европейский суд по правам человека
    В ЕСПЧ поступили дополнительные материалы к иску против РФ по Донбассу
    05:19 26.10.2017
    321
    Украина подала уже пять исков в ЕСПЧ против РФ, по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.
    Стадион Металлист в Харькове
    ФК "Металлист" возвращен Украине
    12:03 03.10.2017
    943
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Минюст: суд подтвердил законность взыскания дивидендов с "Газпрома"
    14:53 27.09.2017
    282
    Как сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко, Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 79,8 миллиона гривен, дивиденды российского газового монополиста "Газпрома" в АО "Газтранзит", которые были взысканы в бюджет Украины.
    Минюст Украины
    Минюст резко отреагировал на идею регистрации мобильных абонентов
    12:59 10.08.2017
    530
    Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что инициатива Госспецсвязи не найдет достаточной поддержки в парламенте.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Минюст предлагает запретить заочное юридическое образование
    11:45 10.08.2017
    173День знаний в Украине
    По словам министра юстиции Павла Петренко, "если ты юрист, то минимум четыре года должен отучиться стационарно", чтобы потом не калечить судьбы людей.
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Лучше, чем визовый режим с РФ. Глава Минюста о биометрическом контроле
    22:49 08.08.2017
    543Украина и Россия: визовый вопрос
    Павел Петренко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что биометрический контроль является системой безопасности - "будет контроль за тем, кто перемещается".
    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    Минюст запустит процедуру взыскания имущества "Газпрома" за рубежом
    14:51 04.08.2017
    299
    Как отметил министр юстиции Павел Петренко, пока он не будет называть страны, в которые профильное ведомство будет обращаться, чтобы не вызывать "политических манипуляций со стороны РФ".
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Петренко о легализации оружия: а готовы ли украинцы к школьным "бойням"?
    16:09 25.07.2017
    202
    Министр юстиции Павел Петренко предостерег, что в случае легализации в Украине огнестрельного оружия ситуация может быть "как в США, когда в той или иной школе старшеклассники расстреливают своих одноклассников".
    Минюст Украины
    Минюст готовит запросы о взыскании за рубежом штрафа с "Газпрома"
    15:39 20.06.2017
    195
    Как заявил глава Минюста, активов "Газпрома" в Украине недостаточно для взыскания всей суммы штрафа: "Сейчас мы отрабатываем механизм юридического предъявления к исполнению данного решения суда к странам, которые имеют с нами договора о правовой помощи".
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Глава Минюста сообщил о действиях Киева при взыскании штрафа с "Газпрома"
    15:36 20.06.2017
    499
    Павел Петренко заверил, что Киев не будет делать те вещи, которые могут навредить безопасности стран-соседей: Польши, Чехии, Германии и тех стран, "которые не имеют в принципе отношения к "Газпрому".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    Минюст: Украина уже получила первые суммы штрафа с "Газпрома"
    15:44 01.06.2017
    1529Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам министра юстиции Павла Петренко, активов на 172 млрд грн на территории Украины, которые бы принадлежали "Газпрому" нет, поэтому Минюст будет делать запросы в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Минюст обещает помочь при введении визового режима с РФ
    15:26 01.06.2017
    255
    Как сообщил глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко, юридические механизмы уже готовы, осталось принять политическое решение.
    Украина и Европейский союз
    Украина-ЕС. Коммунизм достигнут, и колбасы упали на нас с неба
    07:11 31.05.2017
    2272
    Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС, в Киеве застрелен сотрудник "Укрспирта" Виктор Панков, а Саакашвили конфликтует с министром юстиции. События анализирует политолог Алексей Якубин.
    Михаил Саакашвили vs Павел Петренко. Видео
    Саакашвили - главе Минюста Петренко: ты ублюдок и мерзавец 
    05:41 31.05.2017
    1194"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам экс-главы Одесской ОГА, Минюст отказал в регистрации его новой партии, при этом зарегистрировав политсилу с названием "Блок Михаила Саакашвили", на подставного человека, который для этого специально изменил имя.
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Министр юстиции назвал колоссальное число неплательщиков алиментов
    21:57 27.02.2018
    188
    Как сообщил министр юстиции Павел Петренко, за первые дни на счета детей по уплате алиментов поступило 50 миллионов гривен.
    Совместная коллегия МВД и Минюста
    Минюст запретил выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов
    13:57 02.03.2018
    157
    Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что в суды направлены около 3 тыс протоколов для привлечения должников по алиментам к общественным работам.
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