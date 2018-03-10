По словам Павла Петренко, Министерство юстиции готовило иск против российской компании "Роснефть" на 700 миллионов гривен убытков, "причиненных незаконным захватом имущества этой компанией и ее структурами в Украине".
По словам генерального прокурора Юрия Луценко, "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.
Как сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко, Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 79,8 миллиона гривен, дивиденды российского газового монополиста "Газпрома" в АО "Газтранзит", которые были взысканы в бюджет Украины.
Министр юстиции Павел Петренко предостерег, что в случае легализации в Украине огнестрельного оружия ситуация может быть "как в США, когда в той или иной школе старшеклассники расстреливают своих одноклассников".
Как заявил глава Минюста, активов "Газпрома" в Украине недостаточно для взыскания всей суммы штрафа: "Сейчас мы отрабатываем механизм юридического предъявления к исполнению данного решения суда к странам, которые имеют с нами договора о правовой помощи".
По словам министра юстиции Павла Петренко, активов на 172 млрд грн на территории Украины, которые бы принадлежали "Газпрому" нет, поэтому Минюст будет делать запросы в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства.
Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС, в Киеве застрелен сотрудник "Укрспирта" Виктор Панков, а Саакашвили конфликтует с министром юстиции. События анализирует политолог Алексей Якубин.
По словам экс-главы Одесской ОГА, Минюст отказал в регистрации его новой партии, при этом зарегистрировав политсилу с названием "Блок Михаила Саакашвили", на подставного человека, который для этого специально изменил имя.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".